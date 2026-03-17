Szentkirályi AlexandraTárkányi Zsoltnáci

Szentkirályi Alexandra: Az ilyen karlendítésért búcsút szoktak inteni a politikusoknak

A baloldal még mindig nem határolódott el a náci karlendítést bemutató tiszástól.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 17. 15:52
Szentkirályi Alexandra kemény hangvételű posztban bírálta a Tisza Pártot és a balliberális médiát, miután Magyar Péter sajtófőnökéről előkerült egy kép, amelyen éppen náci karlendítést hajt végre.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra kijelentette: Tárkányi Zsoltnak távoznia kell a közéletből. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ahogyan arról lapunk korábban írt, még a párt szimpatizánsai is elismerték, hogy náci karlendítést mutatott be. A Hír TV összeállításából kiderült, hogy Radnai Márk, a párt alelnöke ennek ellenére megpróbálta bagatellizálni az esetet, ahogyan Magyar Péter is.

Tárkányi Zsolt azóta sem mondott le, ennek kapcsán szólalt meg Szentkirályi Alexandra, aki szerint a maszatolás baloldali sajátosság. 

Európában egy magára valamit is adó politikai közösségben karlendítésért búcsút intenek egy politikusnak. Tárkányi Zsolt, Magyar Péter sajtófőnöke, a Tisza debreceni jelöltje pedig a nyilvánosságra került karlendítős képe után is a helyén maradt. Egyszerűen nem fér bele. Sunnyogás, hallgatás, következmények nélküliség – ahogy az a baloldalon lenni szokott

– írta a bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Nem ez az első felháborító zsidóellenes gesztus, a nyílt és zárt Tisza-csoportokban több ilyen poszt is visszaköszön, erről ebben a cikkünkben olvashat.

Szentkirályi Alexandra azt írta, az az elvakult gyűlölet, ami a Tiszából árad napról napra, mindig tartogat valami újat. A budapesti Fidesz elnöke szerint azonban ennél is nagyobb probléma, hogy ez még csak nem is új, hanem a régmúlt egy olyan mementója, amely milliók kegyetlen elpusztításának szimbóluma. Az embertelenség és a zsigeri gyűlölet pusztító jelképe, amely az idők végezetéig beleivódott az emberiség történetébe.

Szentkirályi Alexandra nyomatékosította, a náci karlendítés és a gyilkos ideológiával való azonosulás tilalma egy olyan egyetértési pont, amely Európában politikai oldalakon és pártokon átível.

Egy pártban, ahol ezt lehet, ahol ennek semmilyen következménye nincs, ott határok sincsenek. És egy politikai közösség, amely ezt azonnal nem veti ki magából, ahol nem egyértelmű, hogy ilyet senkinek sem lehet, ott ezt a billogot mindenki egy emberként hordozza magán

– írta Szentkirályi a bejegyzésében.

A frakcióvezető számon kérte a balliberális médiát is, mert hallgatnak az esetről, és a megszokott narratíva és elszámoltatás ebben az esetben nem működik:

Ebben nincs sunnyogás. Nem lehet elfordítani a fejünket, és nem lehet csendben maradni. Pedig most ez történik. A balliberális média pedig hallgat. Nincsenek keresztkérdések, nincsenek petíciók. Nincs fáklyásmenet az antiszemita politikus ellen, mert ha valaki eléggé gyűlöli Orbán Viktort, az védett, és annak náci karlendítés is megengedett. Aki most csendben van, azok szerint ilyet lehet. Akik most némán eltekintenek, milyen alapon szólalnak meg ezután bármikor, ha valaki a nácikat élteti vagy egy gyilkos ideológia mellé áll?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. 

Hozzátette: „Mi nem szeretnénk, ha a gyerekeink egy olyan Magyarországon nőnének fel, ahol lehet nácinak lenni, ha egy párt aktuális érdeke azt követeli meg, hogy mindenki hallgasson erről. Tárkányi Zsoltnak távoznia kell, mert egy karlendítéssel kiírta magát a szalonképes emberek listájáról. Ahogy azok is, akik megtűrik maguk mellett.”

Úgy vélekedett, jelenleg a gyűlölet áradása áll szemben a higgadt és nyugodt ország jövőképével. Kijelentette azt is, Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás, amelyre Magyarországnak nagyobb szüksége van, mint valaha.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu