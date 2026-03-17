Szentkirályi Alexandra: Az ilyen karlendítésért búcsút szoktak inteni a politikusoknak

Szentkirályi Alexandra kemény hangvételű posztban bírálta a Tisza Pártot és a balliberális médiát, miután Magyar Péter sajtófőnökéről előkerült egy kép, amelyen éppen náci karlendítést hajt végre.

Szentkirályi Alexandra kijelentette: Tárkányi Zsoltnak távoznia kell a közéletből. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ahogyan arról lapunk korábban írt, még a párt szimpatizánsai is elismerték, hogy náci karlendítést mutatott be. A Hír TV összeállításából kiderült, hogy Radnai Márk, a párt alelnöke ennek ellenére megpróbálta bagatellizálni az esetet, ahogyan Magyar Péter is.

Tárkányi Zsolt azóta sem mondott le, ennek kapcsán szólalt meg Szentkirályi Alexandra, aki szerint a maszatolás baloldali sajátosság.

Európában egy magára valamit is adó politikai közösségben karlendítésért búcsút intenek egy politikusnak. Tárkányi Zsolt, Magyar Péter sajtófőnöke, a Tisza debreceni jelöltje pedig a nyilvánosságra került karlendítős képe után is a helyén maradt. Egyszerűen nem fér bele. Sunnyogás, hallgatás, következmények nélküliség – ahogy az a baloldalon lenni szokott

– írta a bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Nem ez az első felháborító zsidóellenes gesztus, a nyílt és zárt Tisza-csoportokban több ilyen poszt is visszaköszön, erről ebben a cikkünkben olvashat.

Szentkirályi Alexandra azt írta, az az elvakult gyűlölet, ami a Tiszából árad napról napra, mindig tartogat valami újat. A budapesti Fidesz elnöke szerint azonban ennél is nagyobb probléma, hogy ez még csak nem is új, hanem a régmúlt egy olyan mementója, amely milliók kegyetlen elpusztításának szimbóluma. Az embertelenség és a zsigeri gyűlölet pusztító jelképe, amely az idők végezetéig beleivódott az emberiség történetébe.

Szentkirályi Alexandra nyomatékosította, a náci karlendítés és a gyilkos ideológiával való azonosulás tilalma egy olyan egyetértési pont, amely Európában politikai oldalakon és pártokon átível.

Egy pártban, ahol ezt lehet, ahol ennek semmilyen következménye nincs, ott határok sincsenek. És egy politikai közösség, amely ezt azonnal nem veti ki magából, ahol nem egyértelmű, hogy ilyet senkinek sem lehet, ott ezt a billogot mindenki egy emberként hordozza magán

– írta Szentkirályi a bejegyzésében.