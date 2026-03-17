Nem véletlenül alacsonyabb a hőérzet, van, ahol hat fokkal lett hűvösebb az előző naphoz képest + videó

Az ország nagy részén kettő–hat Celsius-fokkal van hűvösebb, mint hétfőn volt – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-posztjában.

A Dunántúlon és északkeleten a megélénkülő, megerősödő szél miatt még alacsonyabb lehet a hőérzet. Dél-Magyarországon a legjelentősebb a hőmérséklet visszaesése, Baranya és Somogy vármegye egyes hehét7 fokkal is hűvösebb lehet, mint egy nappal korábban volt. Észak-Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és a Mátrában szintén hat-hét fokkal van hidegebb, mint hétfőn volt.

A legkevésbé Kelet-Magyarországon és Északnyugat-Magyarországon hűlt le a levegő, itt egyes helyeken a hétfőihez hasonló hőmérsékletet regisztráltak.