Párizsból Skóciáig repíti a nézőket A Da Vinci-kód előadás a Játékszínben

A Játékszínben hagyománya van a könyv- és filmadaptációknak, így A Da Vinci-kód műsorra tűzésével méltóképpen ünnepli meg a színház az 50. jubileumot. A tabutémákat feszegető történet színpadi adaptációjának bemutatója alkalmából maga a világhírű szerző, Dan Brown is üzenetet küldött a Játékszínnek, mert Európában először itt mutatták be színpadon a művet. A regény egyébként 2003-ban az év legnagyobb könyvsikere volt az Amerikai Egyesült Államokban, de több országban is a bestsellerlisták élére került. Sokan a felnőttek Harry Pottereként jellemzik, amely ismét tömegeket késztetett olvasásra. Később a 2006-ban készült hollywoodi filmadaptáció is óriási sikert aratott. A nyomozó párost, akik a Szent Grál titkát kutatták, Tom Hanks és Audrey Tautou alakították.

A Da Vinci-kód két főszereplője (Fotó: Juhász G. Tamás)

Színpadon A Da Vinci-kód

Amikor először hallottam a Játékszín A Da Vinci-kód előadásának tervéről, el sem tudtam képzelni, hogy merik a film után színházban bevállalni a szerteágazó történetet. A premier után azonban el kell mondanom, hogy első percétől az utolsóig egy izgalmas, lebilincselő, lendületes és formabontó darabot láttunk, remek színészi alakításokkal. A történet egyedülálló látványvilágba ágyazva elevenedik meg, amelyet eddig még nem használtak a színházban.

Kolovratnik Krisztián felejthetetlen alakítást nyújt, Robert Langdon professzorként ered a grál nyomába. Sophie Neveut Gubik Petra alakítja, akinek elegáns, mégis belevaló játéka révén elhisszük, hogy a titokzatos vérvonalat viszi tovább. Horváth Lajos Ottó Sophie nagyapját, Jacques Sauniére-t, a Louvre kurátorát formálja meg nagyon hitelesen. Silas hátborzongató alakját kiválóan jeleníti meg Makranczi Zalán. A további szerepekben is neves színészek lépnek színpadra: Szerednyei Béla, Nagy Sándor, Náray Erika, Gáspár Kata, Barabás Kiss Zoltán és Csonka András.

A darab rendezője, Szente Vajk egy korábbi nyilatkozatában kiemelte Immanuel Kant „a priori” fogalmát, amely a darab központi témáját is tükrözi. Szente Vajk szerint A Da Vinci-kód a tudomány és a hit kapcsolatának mélyebb vizsgálatát állítja a középpontba, miközben a két főszereplő igazságkeresése egyfajta hidat képez ezen ellentétes világok között.

Amikor megkaptuk a szövegkönyvet, elolvastam a regényt újra és megnéztem a filmet is – mondta el a rendező. – Úgy véltem, filmre is nehéz lehetett átültetni ezt a hatalmas regényt, színpadra még inkább. A modern színházi technika azonban lehetővé teszi a filmes adaptációk sikeres színpadi megvalósítását, ahogy az a korábbi Nagyvárosi fények és Hölgyválasz előadásoknál is bebizonyosodott – tette hozzá.

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója elmondta, hogy kőszínház még nem játszotta a Da Vinci-kódot. – Rengeteg technikai újdonsággal készültünk, nagyon komoly a látványvilág – fejtette ki az igazgató. A Da Vinci-kód című előadásuk apropóján különleges tanulmányúton is részt vett a Játékszín csapata Párizsban, hogy közelebb kerüljenek a történet legendás helyszíneihez és titkaihoz.

A Játékszín galériájának új kiállítása is megnyílt a darabhoz kapcsolódóan. Az érdeklődők megcsodálhatják Leonardo Da Vinci mester híres műveinek másolatait, amelyek eredetijei a világ múzeumaiban találhatók.