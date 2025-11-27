Sok a baleset a csúszós utak miatt, káosz az M0-son és az M3-ason, 10 kilométeres a dugó

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gödöllő térségében, egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött – közölte az Útinform.

A 34-es kilométernél a belső sávot lezárták.

A torlódás kilenc-tíz kilométeres.

Szintén baleset történt az M0-s autóút déli szektorában, Szigetszentmiklós térségében az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 19-es kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás négy-öt kilométeres.

Az M43-as autópályán, a Nagylak felé vezető oldalon Maroslele közelében egy kisteherautó szalagkorlátnak ütközött. A 21-es kilométernél a belső sávot lezárták.

A 14-es főúton Győr belterületén, a Széchenyi hídon, az 1-es kilométernél egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A balesetnél a forgalom félpályán halad.

Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon:

az M2-es autóúton Dunakeszi közelében,

az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-s autóúti csomóponttól,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Szentendre térségében,

a 31-es főúton Maglód körzetében,

az 51-es főúton Dunaharaszti közelében.

A 49-es főúton, Kocsord és Győrtelek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. A 27-es és a 31-es kilométer között a fél útpályát lezárták.