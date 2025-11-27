MLSZCsányi SándorMarco Rossi

Csányi Sándor visszavonulót fújt, Marco Rossinak nincs több dobása

Szokatlanul kemény, a diplomáciai hangvételt olykor nélkülöző interjút adott az MLSZ elnöke. Csányi Sándor megindokolta, miért maradhatott szövetségi kapitány Marco Rossi, elmondta, mit szeretne még elérni, miközben kiderült, hogy az MLSZ és a szurkolók között háborús állapotok uralkodnak. Ezekről a témákról beszélgettünk a Rapid Sport legújabb adásában.

Lantos Gábor
2025. 11. 27. 5:52
A magyar labdarúgás napján, november 25-én ült össze az MLSZ elnöksége, hogy meghallgassa Marco Rossi szövetségi kapitányi beszámolóját. Bár egyesek tudni vélték, hogy az olasz szakember távozik posztjáról, a váltás nem következett be. A 61 éves edző tehát folytathatja munkáját a magyar labdarúgó-válogatott élén. Csányi Sándor MLSZ-elnök a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem látott okot arra, hogy leváltsa a kapitányt.

Csányi Sándor
Csányi Sándor nem akar háborúzni a magyar válogatott drukkereivel (Fotó: DPA/Marijan Murat)

Csányi Sándor nekiment az edzőknek, de elkerülné a szurkolókkal való háborút

Az interjú második részében több érdekesség is elhangzott. Az MLSZ első embere nem érti, hogy egyes edzők miért nem képesek értelmezni azokat a szabályokat, ajánlásokat, amelyeket a testület hoz. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a szurkolók és a szövetség között pattanásig feszült a helyzet. Az MLSZ mindenképpen szeretné elkerülni, hogy ez a békétlenség továbbra is fennálljon, Csányi Sándornak pedig ebben az esetben visszavonulót kellett fújnia.

Nézze meg a Rapid Sport legújabb adását.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

