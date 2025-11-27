Csányi Sándor visszavonulót fújt, Marco Rossinak nincs több dobása

A magyar labdarúgás napján, november 25-én ült össze az MLSZ elnöksége, hogy meghallgassa Marco Rossi szövetségi kapitányi beszámolóját. Bár egyesek tudni vélték, hogy az olasz szakember távozik posztjáról, a váltás nem következett be. A 61 éves edző tehát folytathatja munkáját a magyar labdarúgó-válogatott élén. Csányi Sándor MLSZ-elnök a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem látott okot arra, hogy leváltsa a kapitányt.
Csányi Sándor nekiment az edzőknek, de elkerülné a szurkolókkal való háborút
Az interjú második részében több érdekesség is elhangzott. Az MLSZ első embere nem érti, hogy egyes edzők miért nem képesek értelmezni azokat a szabályokat, ajánlásokat, amelyeket a testület hoz. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a szurkolók és a szövetség között pattanásig feszült a helyzet. Az MLSZ mindenképpen szeretné elkerülni, hogy ez a békétlenség továbbra is fennálljon, Csányi Sándornak pedig ebben az esetben visszavonulót kellett fújnia.
