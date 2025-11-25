Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Csányi SándorMLSZMarco Rossi

Csányi Sándor sem akar lemondani, 2030-ig tervez

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor szeretné megélni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott kijusson a világbajnokságra. Szerinte Marco Rossit semmiképpen nem akarta az elnökség elküldeni, annak ellenére, hogy az írek elleni kiesés borzalmas mély sebeket ejtett. Csányi Sándor saját sorsáról is szót ejtett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 19:08
Csányi Sándor
Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a közmédia sportcsatornáján nyilatkozott a keddi elnökségi ülés után Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor nem sokkal azok után nyilatkozott a közmédia sportcsatornáján, hogy az MLSZ befejezte az elnökségi ülést. A nyilatkozat előtt nem sokkal derült ki, hogy Marco Rossi folytathatja a munkáját szövetségi kapitányként.

Csányi Sándor
Csányi Sándor, az MLSZ elnöke
Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Csányi Sándor: Fel sem merült Marco Rossi menesztése

Az MLSZ elnöke elmondta, hogy Marco Rossi 82 mérkőzés óta vezeti a magyar válogatottat. Sok sikert ért el, két Európa-bajnokságra jutott ki vele a csapat. Voltak a reméltnél jobb és rosszabb eredmények is. A vb-selejtező elvesztése a rossz eredmények közé számított. De egy ilyen hosszú időszakot nem lehet csak egy meccsben nézni. Marco Rossi beszámolt az MLSZ-nek az elmúlt évek munkájáról. Ezt az elnökség elfogadta. Egyhangú döntés született, de a szakmai bizottság előtt újabb beszámolót tart majd a szövetségi kapitány. Erre később kerül majd sor.

Csányi Sándor abban bízik, hogy az írek elleni kiesés nem okoz helyrehozhatatlan csapást a sportágban. Az elnök szerint három lehetősége is volt a magyar válogatottnak, hogy elérje a pótselejtezőt. Nem sikerült. Most abban lehet bízni, hogy a jövő évi meccseken újra jó eredményeket érünk el. Cél, hogy a Nemzetek Ligájában a magyar csapat próbálja meg a visszajutást a Nemzetek Ligája A-csoportjába.

Az MLSZ elnöke már nem vár bocsánatkérést

Csányi Sándort érzelmileg is megviselte a kiesés. Azt mondta, a vb-kijutás lett volna a korona. Sok ember volt csalódott, de ő a legcsalódottabb emberek közé tartozott az írek elleni mérkőzés után. Azt is elmondta, hogy az MLSZ és a szurkolók között is valami elromlott. Ezt mindenképpen helyre kell hozni. Csányi bocsánatkérést várt a szurkolóktól. Mégpedig azért, mert a drukkerek az édesanyját szidták korábban. Ez nem következett be. Az MLSZ elnöke már nem várja ezt, ez nem lehet akadály, hogy megkezdődjön a párbeszéd a drukkerek és az MLSZ között. Ezt a feladatot Vági Márton főtitkár és Lőw Zsolt elnökségi tag kapta meg az elnöktől.

Csányi Sándor sem akar lemondani, 2030-ig tervez

Csányi Sándor továbbra is célként tekinti azt, hogy a magyar válogatott kijusson a vb-re. Erre legközelebb 2030-ban kerülhet sor. Egy vb-t még szeretne megvárni, addig nem akar lemondani, azaz a munkáját az MLSZ élén 2030-ig tervezi.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.