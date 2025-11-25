Csányi Sándor sem akar lemondani, 2030-ig tervez

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor nem sokkal azok után nyilatkozott a közmédia sportcsatornáján, hogy az MLSZ befejezte az elnökségi ülést. A nyilatkozat előtt nem sokkal derült ki, hogy Marco Rossi folytathatja a munkáját szövetségi kapitányként.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Csányi Sándor: Fel sem merült Marco Rossi menesztése

Az MLSZ elnöke elmondta, hogy Marco Rossi 82 mérkőzés óta vezeti a magyar válogatottat. Sok sikert ért el, két Európa-bajnokságra jutott ki vele a csapat. Voltak a reméltnél jobb és rosszabb eredmények is. A vb-selejtező elvesztése a rossz eredmények közé számított. De egy ilyen hosszú időszakot nem lehet csak egy meccsben nézni. Marco Rossi beszámolt az MLSZ-nek az elmúlt évek munkájáról. Ezt az elnökség elfogadta. Egyhangú döntés született, de a szakmai bizottság előtt újabb beszámolót tart majd a szövetségi kapitány. Erre később kerül majd sor.

Csányi Sándor abban bízik, hogy az írek elleni kiesés nem okoz helyrehozhatatlan csapást a sportágban. Az elnök szerint három lehetősége is volt a magyar válogatottnak, hogy elérje a pótselejtezőt. Nem sikerült. Most abban lehet bízni, hogy a jövő évi meccseken újra jó eredményeket érünk el. Cél, hogy a Nemzetek Ligájában a magyar csapat próbálja meg a visszajutást a Nemzetek Ligája A-csoportjába.

Az MLSZ elnöke már nem vár bocsánatkérést

Csányi Sándort érzelmileg is megviselte a kiesés. Azt mondta, a vb-kijutás lett volna a korona. Sok ember volt csalódott, de ő a legcsalódottabb emberek közé tartozott az írek elleni mérkőzés után. Azt is elmondta, hogy az MLSZ és a szurkolók között is valami elromlott. Ezt mindenképpen helyre kell hozni. Csányi bocsánatkérést várt a szurkolóktól. Mégpedig azért, mert a drukkerek az édesanyját szidták korábban. Ez nem következett be. Az MLSZ elnöke már nem várja ezt, ez nem lehet akadály, hogy megkezdődjön a párbeszéd a drukkerek és az MLSZ között. Ezt a feladatot Vági Márton főtitkár és Lőw Zsolt elnökségi tag kapta meg az elnöktől.

Csányi Sándor sem akar lemondani, 2030-ig tervez

Csányi Sándor továbbra is célként tekinti azt, hogy a magyar válogatott kijusson a vb-re. Erre legközelebb 2030-ban kerülhet sor. Egy vb-t még szeretne megvárni, addig nem akar lemondani, azaz a munkáját az MLSZ élén 2030-ig tervezi.