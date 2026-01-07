Révész Bulcsú fordulatos meccse után pénteken játszik újra

Révész Bulcsú magabiztos győzelemmel kezdte a 2026-os évet, a Reanne Evans elleni siker után a German Masters selejtezőjének második fordulójában az északír Jordan Brown volt a következő ellenfele. Az első magyar profi sznúkeres az előző idényben kétszer is összecsapott Brownnal, s mindkétszer kikapott, noha Szaúd-Arábiában négy nyert frémig tartó meccsükön Révész Bulcsú 3-0-ra is vezetett.

Jordan Brown 2024-ben kétszer is nyert Révész Bulcsú ellen, harmadszor az idei German Masters selejtezőjében csapott össze egymással a két sznúkeres (Fotó: NorthFoto/Xinhua/eyevine/Li Ran)

A German Masters selejtezőjében nem négy, hanem öt nyert frémig tartott a meccsük, s ezúttal Brown kezdett jobban, 2-0-s vezetésre tett szert.

Révész Bulcsú fordulatos meccse Jordan Brown ellen

Most sem maradt viszont fordulat nélkül Révész és Brown összecsapása: a következő három frémet a magyar játékos nyerte, a negyedik és az ötödik frémben 52-es, illetve 50-es brékkel, utóbbival már-már vesztett helyzetből fordította meg a játékrészt.