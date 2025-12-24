Ronnie O'Sullivan rekordja és bukása, meglepetés zárta a másodvirágzások évét

2024-ben a rijádi Masters (Riyadh Season Championship) versennyel zárult a sznúkerév, idén viszont ez a torna novemberre esett, így azóta a UK Championship, a Shoot Out és a Scottish Open viadalokon is bajnokot hirdettek. Múlt vasárnap pihenőre mehettek a játékosok a január közepén startoló Mastersig, miután a 2025-ös év utolsó WST-versenye is lezárult: Skóciában meglepetésre Chris Wakelin örülhetett az eltiltásából idén visszatérő Csang Bing-ju elleni döntő könnyed megnyerése után. Wakelin nem az egyetlen, akinek ez az esztendő hozta meg karrierje eddigi legnagyobb sikerét, ahogy Csang sem az egyetlen kínai, aki hirtelen berobbant az elitbe. Ennek ellenére az évek óta az élmezőnybe tartozó játékosok közül is szinte mindenki ért el kisebb-nagyobb sikereket, bár a hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivan és a világelső Judd Trump egyaránt trófea nélkül maradt.

A sznúker hétszeres világbajnoka, Ronnie O'Sullivan 2015 óta először 2025-ben maradt egy teljes évben trófea nélkül (Fotó: Xinhua/Zhai Zheng)

Trump, Wilson, Robertson és Selby éve

A 2019-es világbajnok Trumpot tavaly augusztus óta nem lehet leszorítani a világranglista éléről, és 2024 őszén Rijádban, majd Yorkban is egy-egy tornagyőzelemmel erősítette meg a helyét. Ám immáron bő egy éve ezeket nem követte újabb cím, noha gyengének így is merész lenne mondani a 2025-ös esztendejét: a 36 éves sznúkeres négy döntőt is játszott, de ezek mindegyikét elveszítette. Judd Trump az új idényben már 35 darab százas bréket is lökött, és továbbra is minden tornára esélyesként érkezhet, még ha ilyen hosszú nyeretlensége évek óta nem is volt.

2024 világbajnokaként Kyren Wilson nagy lendülettel vágott neki az előző idénynek, és tavaly ősszel nyert is két tornát, amelyet idén tavasszal további kettő követett.

Aztán áprilisban rá is lecsapott a Crucible Színház átka a sheffieldi világbajnokságon, ahol első kiemeltként a nyitófordulóban búcsúzott, és azóta Wilson nem találja a helyét.

Habár augusztusban ő lett Sanghaj bajnoka egy nem pontszerző versenyen, ezt leszámítva az új idényben elődöntője sincsen sehonnan sem, és a világranglistán is egyre nagyobb veszélyben van a második helye.