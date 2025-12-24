sznúkerRévész BulcsúRonnie O’SullivanKyren WilsonsnookerévértékelőJudd Trump2025Mark Selby

Ronnie O'Sullivan rekordja és bukása, meglepetés zárta a másodvirágzások évét

December 21-én lezárult az idei utolsó sznúkerverseny is a World Snooker Tour (WST) szervezésében, és január 11-én folytatódik az idény. Cikkünkben az évad eddigi tornái mellett visszatekintünk a Ronnie O'Sullivannek is sosem látott rekordot hozó 2025 első felére is, de a profi sznúkermezőny magyar tagjára, Révész Bulcsúra is kitérünk.

Wiszt Péter
2025. 12. 24. 6:38
Ronnie O’Sullivan (balra) és Révész Bulcsú sznúkerpályafutásában sem 2025 hozta az eddigi legnagyobb sikereket
Ronnie O’Sullivan (balra) és Révész Bulcsú sznúkerpályafutásában sem 2025 hozta az eddigi legnagyobb sikereket (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)
2024-ben a rijádi Masters (Riyadh Season Championship) versennyel zárult a sznúkerév, idén viszont ez a torna novemberre esett, így azóta a UK Championship, a Shoot Out és a Scottish Open viadalokon is bajnokot hirdettek. Múlt vasárnap pihenőre mehettek a játékosok a január közepén startoló Mastersig, miután a 2025-ös év utolsó WST-versenye is lezárult: Skóciában meglepetésre Chris Wakelin örülhetett az eltiltásából idén visszatérő Csang Bing-ju elleni döntő könnyed megnyerése után. Wakelin nem az egyetlen, akinek ez az esztendő hozta meg karrierje eddigi legnagyobb sikerét, ahogy Csang sem az egyetlen kínai, aki hirtelen berobbant az elitbe. Ennek ellenére az évek óta az élmezőnybe tartozó játékosok közül is szinte mindenki ért el kisebb-nagyobb sikereket, bár a hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivan és a világelső Judd Trump egyaránt trófea nélkül maradt.

A sznúker hétszeres világbajnoka, Ronnie O'Sullivan 2015 óta először 2025-ben maradt egy teljes évben trófea nélkül, snooker 2025
A sznúker hétszeres világbajnoka, Ronnie O'Sullivan 2015 óta először 2025-ben maradt egy teljes évben trófea nélkül (Fotó: Xinhua/Zhai Zheng)

Trump, Wilson, Robertson és Selby éve

A 2019-es világbajnok Trumpot tavaly augusztus óta nem lehet leszorítani a világranglista éléről, és 2024 őszén Rijádban, majd Yorkban is egy-egy tornagyőzelemmel erősítette meg a helyét. Ám immáron bő egy éve ezeket nem követte újabb cím, noha gyengének így is merész lenne mondani a 2025-ös esztendejét: a 36 éves sznúkeres négy döntőt is játszott, de ezek mindegyikét elveszítette. Judd Trump az új idényben már 35 darab százas bréket is lökött, és továbbra is minden tornára esélyesként érkezhet, még ha ilyen hosszú nyeretlensége évek óta nem is volt.

2024 világbajnokaként Kyren Wilson nagy lendülettel vágott neki az előző idénynek, és tavaly ősszel nyert is két tornát, amelyet idén tavasszal további kettő követett. 

Aztán áprilisban rá is lecsapott a Crucible Színház átka a sheffieldi világbajnokságon, ahol első kiemeltként a nyitófordulóban búcsúzott, és azóta Wilson nem találja a helyét. 

Habár augusztusban ő lett Sanghaj bajnoka egy nem pontszerző versenyen, ezt leszámítva az új idényben elődöntője sincsen sehonnan sem, és a világranglistán is egyre nagyobb veszélyben van a második helye. 

Aki leginkább veszélyezteti, a szintén egyszeres világbajnok Neil Robertson, aki a szörnyen sikerült 2023-as éve után tavaly ősszel visszatért az elitbe, és bő egy év alatt három trófeát gyűjtött. Pénzdíja nagy részét az ausztrál a nyári, szaúd-arábiai sikerének köszönheti, de azóta egy rijádi döntővel és további két elődöntővel igazolta, hogy ismét az élmezőny tagja.

Robertsonhoz hasonlóan Mark Selby is másodvirágzását éli, a négyszeres világbajnoknál a maga idén gyűjtött négy trófeájával nem volt eredményesebb játékos 2025-ben. Az idénybeli százas brékek listáját is (negyven darabbal) vezető angol további egy döntőt és három elődöntőt is számlálhatott az évben, amelyben Wilsonhoz hasonlóan neki is a vb sikerült a legkevésbé jól.

Mark Selby remekül zárta a 2025-ös évet
Mark Selby remekül zárta a 2025-ös évet (Fotó: Xinhua/Ding Ting)

Mark Williams, John Higgins és Ronnie O’Sullivan 50 éves lett

A mezőny három „nagy öregje” egyaránt idén töltötte be az 50. életévét. Közülük a Selbyhez hasonlóan négyszeres világbajnok John Higgins ünnepelhetett leginkább, hiszen tavasszal két versenyt is megnyert, de ősszel is volt egy döntője Kínában. Sheffieldben a háromszoros vb-győztes Mark Williams szerepelt jobban, ott ugyanis világbajnoki döntőt játszhatott, majd októberben is megvillant a Xi'an Grand Prix-t megnyerésével – a walesi fel is lépett a világranglista negyedik helyére. Ronnie O'Sullivan az előző idényéhez hasonlóan elvétve indult el tornákon, de a vb-elődöntővel és a rijádi fináléval elérte, hogy továbbra is a legjobb nyolc között szerepeljen a világranglistán – ráadásul 2025-ben a magánéletében is pozitív változások történtek. Nem mellesleg pedig rekordot döntve ő lett az első sznúkeres, aki egy etapon belül két maximumbréket is lökött, nem sokkal azután, hogy Jackson Page a sportág történetének első játékosa lett, aki egy hivatalos mérkőzés alatt két 147-es bréket tudott produkálni.

Hogyan szerepeltek a világbajnokok?

A már említetteken kívül további hat, jelenleg is aktív vb-győztes szerepelt a versenyeken. A már inkább a karrierjét levezető Graeme Dott és Ken Doherty mellett Luca Brecel sem alkotott maradandót, több mérkőzését fel is adta, de a 2023-as világbajnok belga az elmúlt hónapokban már ismét meg-megvillantott valamit a két évvel ezelőtti teljesítményéből. 

Náluk jóval eredményesebb volt a másik három sheffieldi bajnok éve. Stuart Bingham két pontszerző döntőt is játszott, bár közülük a World Grand Prix fináléját 1989 óta nem látott módon 10-0-ra vesztette el. A 2025-ös év Shaun Murphy Masters-győzelmével indult, és a húsz évvel ezelőtti vb-győztes ősszel a British Opent is megnyerte, majd a Xi'an Grand Prix-n is döntős volt, így kiérdemelte a világranglista hetedik helyét. 

Az új világbajnok, Csao Hszin-tung felemás évet teljesített, de azt a tényt, hogy az új évadban a rijádi Masters kivételével egyik versenyen sem tudott döntőbe jutni, egyértelműen feledteti a tavasszal amatőr státuszúként nyert sheffieldi vb-cím.

Nem Ting Csün-huj (balra), hanem Csao Hszin-tung lett Kína első sznúkervilágbajnoka
Nem Ting Csün-huj (balra), hanem Csao Hszin-tung lett Kína első sznúkervilágbajnoka (Fotó: Xinhua/Ding Ting)

További tornagyőztesek

A World Snooker Tour idei 23 versenyéből Selby négyet, Wilson hármat, Csao, Higgins, Murphy és Robertson kettőt-kettőt, Williams pedig egyet nyert meg a már említett nevek közül. Rajtuk kívül Stephen Maguire, Hsziao Kuo-tong, Mark Allen, Jack Lisowski, Vu Ji-cö, Alfie Burden és Chris Wakelin hódított el egy-egy serleget. Közülük a tavaly nyáron még világelső Allentől inkább az a meglepő, hogy más döntőbe nem tudott bejutni, de a rutinos Maguire sikere sem mondható váratlannak. Lisowski tíz elveszített döntő után tudott végre diadalmaskodni, Burden pedig beugróként győzött a Shoot Outon. Wakelin múlt héten Skóciában robogott végig a mezőnyön, így az első hagyományos versenyét nyerte. A két kínai közül Hsziao címet védett az egyetlen olyan helyszínen, ahol jól szokott menni neki a játék; míg a 22 éves és egyedi frizurájáról könnyedén felismerhető Vut a világbajnok Csaóhoz hasonló tehetségnek tartják, így aligha az International Championship volt az utolsó megnyert tornája.

A 2025. évi sznúkerversenyek döntői

2024–25-ös idény:

  • Masters (Anglia): Shaun Murphy (angol)–Kyren Wilson (angol) 10-7
  • German Masters (Németország): Kyren Wilson–Barry Hawkins (angol) 10-9
  • Championship League (Anglia): Mark Selby (angol)–Kyren Wilson 3-0
  • Welsh Open (Wales): Mark Selby–Stephen Maguire (skót) 9-6
  • World Open (Kína): John Higgins (skót)–Joe O'Connor (angol) 10-6
  • World Grand Prix (Hongkong): Neil Robertson (ausztrál)–Stuart Bingham (angol) 10-0
  • Players Championship (Anglia): Kyren Wilson–Judd Trump (angol) 10-9
  • Tour Championship (Anglia): John Higgins–Mark Selby 10-8
  • Világbajnokság (Anglia): Csao Hszin-tung (kínai)–Mark Williams (walesi) 18-12

2025–26-os idény:

Vu Ji-cö lett Kína legújabb tornagyőztese
Vu Ji-cö lett Kína legújabb tornagyőztese (Fotó: Xinhua/Liu Zhenrui)

Milyen volt Révész Bulcsú éve?

Idén a mindössze 14 éves Michal Szubarczyk lett minden idők legfiatalabb profi sznúkerese, de tavaly nem sokkal maradt el a rekordtól Révész Bulcsú. A január 1-jén a 19. születésnapját ünneplő magyar sznúkeres a 2024-es junior-világbajnoki címe után szerezte meg a profi státuszt, így a 2024–25-ös idényben már a legjobbak között szerepelhetett. 

Azóta 47 találkozó jutott Révész Bulcsúnak, ezeken 19 győzelmet szerzett, a főtáblákon pedig eddig Szaúd-Arábiában és a Shoot Outon tudott mérkőzést nyerni.

Az előző idénye jobban kezdődött a mostaninál, hiszen idén Murphy júliusi legyőzése és november vége között mind a hét összecsapását elveszítette, ám azóta a UK Championship-selejtezővel és a Shoot Out-meneteléssel eljutott odáig, hogy az évadban hét győzelemnél és tizenegy vereségnél jár.

A 2025–26-os idényben Révész öt darab százas, köztük egy 144-es bréket produkált, és jelenleg a világranglista 87. helyét foglalja el a maga 36 050 fontjával. Az idei év első fele nem alakult jól neki, hiszen az áprilisi vb-selejtezőig mindössze két tétmérkőzést játszott, és ezúttal Sheffieldben sem tudott meccset nyerni – a 2024–25-ös évadon belül huszonhat mérkőzést játszott tavaly, és csupán hármat idén. Bár 2025 kevésbé sikerült neki, mint 2024, az elmúlt egy hónapban mutatott formája alapján 2026 elején nagy lépést tehet a profi státusz meghosszabbítása felé.

Révész Bulcsú ezt legközelebb január 5-én este a berlini German Masters selejtezőjének első fordulójában teheti meg, amikor a nők között 12-szeres világbajnok Reanne Evans (102.) ellen lép asztalhoz. 

Az öt nyert frémig tartó mérkőzés továbbjutójára az északír Jordan Brown (64.) vár a főtáblára kerülésért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

