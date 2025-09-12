Révész Bulcsú hiába bizonyult eredményesebbnek Ronnie O'Sullivannél

A 18 éves Révész Bulcsú (világranglista-82.) július 1-jén tudott utoljára hivatalos sznúkermérkőzést nyerni , azóta péntek estig mindhárom találkozóját elveszítette. Az English Open első fordulójában, a legjobb 128 között a svájci Alexander Ursenbacher (116.) volt az ellenfele, akivel Révész még nem játszott korábban. A hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivan már annál inkább, négyszer is, és ezek közül háromszor (köztük az első párharcuk során) Ursenbacher győzött.

Révész Bulcsú az English Open első fordulójában Ronnie O'Sullivan nagy riválisával találkozott (Fotó: Kurucz Árpád)

Révész Bulcsú Ronnie O'Sullivan mumusával sznúkerezett

Révész az első frémet magabiztosan megnyerte, ám a következő három felvonás a svájci riválisé lett, két ötven feletti bréknek is köszönhetően. 1-3-as hátrányban azonban a magyar játékos ismét magára talált, és előbb szépített, majd egy 84-es brékkel egyenlítve kiharcolta a döntő frémet.

A hetedik játszma viszont hiába alakult fordulatosan, ismét Ursenbachernek kedvezett, aki egy 53-as brék után 4-3-ra nyerni tudott.

A 2019-es Welsh Openen Ursenbacher 4-2-re múlta felül O'Sullivant az első találkozásukkor, és ugyan ennél eredményesebb volt a magyar sznúkeres, ez győzelmet nem ért.

A svájci továbbjutóra vasárnap délután az angol Ben Woollaston (38.) vár a brentwoodi sznúkertorna második fordulójában egy szintén négy nyert frémig tartó mérkőzésen, az első 32 kiemelt majd a legjobb 64 között, hétfőtől csatlakozik a küzdelmekhez. Révész Bulcsú pedig a következő hetekben is azért harcolhat, hogy megőrizze a profi tagságát a mezőnyben – ugyanakkor ez egyre nehezebbnek tűnik.