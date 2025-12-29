Fordulópont a dohányzásban: egyre több felnőtt vált füstmentes megoldásra

Úgy tűnik, véget érhet a cigaretta egyeduralma Magyarországon: egy friss kutatás* szerint négy év alatt közel 20 százalékkal csökkent azok aránya, akik elsődlegesen hagyományos cigarettát használnak. Eközben egyre többen fordulnak a füst nélküli alternatívák felé, mint például a hevítéses eszközök, az e-cigaretták vagy a nikotinpárnák. A felmérés szerint ma már a felnőtt nikotinfogyasztók közel harmada ezeket a megoldásokat választja a mindennapokban.

Miért választanak sokan füst nélküli alternatívát

Az egyetlen kockázatmentes megoldás természetesen, ha semmilyen dohányipari terméket nem fogyasztunk. Ha egy felnőtt dohányos mégsem tud vagy akar leszokni teljesen, akkor gyakran választ inkább füst nélküli megoldást. A hevítéses eszközök vagy a nikotinpárna használatával ugyanis kevesebb káros anyagot juttathat a szervezetébe, mint a cigarettával, ott ugyanis az égés során több ezer toxikus anyag keletkezik. Ezek a füst nélküli megoldások tartalmazhatnak nikotint és nem kockázatmentesek, azonban a hagyományos cigaretta fogyasztásához képest alacsonyabb károsanyag-kitettség érhető el.**

Búcsú a füstszagú kollégáktól és a fázós cigiszünettől

A kutatásban részt vevők szerint az új megoldások elterjedésének egyik jelentős oka, hogy nincs füstszaguk, kevésbé zavarják a környezetüket és sokkal diszkrétebbek, mint egy cigaretta. A dohánymentes, ínyre helyezhető nikotinpárna például olyan helyzetekben is használható, ahol más termék nem.

Mit hoz a jövő?

A felnőtt fogyasztók egyre tudatosabban keresik azokat a megoldásokat, amelyek valós alternatívát jelentenek a cigaretta helyettesítésére. A reprezentatív kutatásból az is kiderül, hogy a nikotinfogyasztók közel háromnegyede több tájékoztatást szeretne az új technológiákról. Sokan gondolkodnak a váltáson, azonban ehhez világosabban szeretnék látni, hogy mit jelent az ártalomcsökkentés, hogyan működnek ezek az alternatívák, mik a különbségek a hagyományos cigarettához képest.

*A felmérést a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. végezte a BAT Hungary megbízásából.