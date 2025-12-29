dohányzásfüstmentességcigaretta

Fordulópont a dohányzásban: egyre több felnőtt vált füstmentes megoldásra

A magyar dohányzási szokások történelmi átalakulás küszöbén állnak. Egy friss reprezentatív felmérés szerint fordulóponthoz érkeztünk: egyre több felnőtt váltja le az égéssel és füsttel járó cigarettázást valamilyen kevesebb káros anyagot kibocsátó alternatívára, mint a hevítéses eszközökre vagy a nikotinpárnára.

2025. 12. 29. 6:00
Forrás: Freepik
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy tűnik, véget érhet a cigaretta egyeduralma Magyarországon: egy friss kutatás* szerint négy év alatt közel 20 százalékkal csökkent azok aránya, akik elsődlegesen hagyományos cigarettát használnak. Eközben egyre többen fordulnak a füst nélküli alternatívák felé, mint például a hevítéses eszközök, az e-cigaretták vagy a nikotinpárnák. A felmérés szerint ma már a felnőtt nikotinfogyasztók közel harmada ezeket a megoldásokat választja a mindennapokban. 

Miért választanak sokan füst nélküli alternatívát

Az egyetlen kockázatmentes megoldás természetesen, ha semmilyen dohányipari terméket nem fogyasztunk. Ha egy felnőtt dohányos mégsem tud vagy akar leszokni teljesen, akkor gyakran választ inkább füst nélküli megoldást. A hevítéses eszközök vagy a nikotinpárna használatával ugyanis kevesebb káros anyagot juttathat a szervezetébe, mint a cigarettával, ott ugyanis az égés során több ezer toxikus anyag keletkezik. Ezek a füst nélküli megoldások tartalmazhatnak nikotint és nem kockázatmentesek, azonban a hagyományos cigaretta fogyasztásához képest alacsonyabb károsanyag-kitettség érhető el.**

Búcsú a füstszagú kollégáktól és a fázós cigiszünettől

A kutatásban részt vevők szerint az új megoldások elterjedésének egyik jelentős oka, hogy nincs füstszaguk, kevésbé zavarják a környezetüket és sokkal diszkrétebbek, mint egy cigaretta. A dohánymentes, ínyre helyezhető nikotinpárna például olyan helyzetekben is használható, ahol más termék nem.

Mit hoz a jövő?

A felnőtt fogyasztók egyre tudatosabban keresik azokat a megoldásokat, amelyek valós alternatívát jelentenek a cigaretta helyettesítésére. A reprezentatív kutatásból az is kiderül, hogy a nikotinfogyasztók közel háromnegyede több tájékoztatást szeretne az új technológiákról. Sokan gondolkodnak a váltáson, azonban ehhez világosabban szeretnék látni, hogy mit jelent az ártalomcsökkentés, hogyan működnek ezek az alternatívák, mik a különbségek a hagyományos cigarettához képest.

*A felmérést a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. végezte a BAT Hungary megbízásából. 

**A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve a cigarettáról való teljes leszokást. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak. 

A cikk társadalmi célú tájékoztatás, mely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. További információkért, kérjük, látogassa meg aégéshelyett.hu oldalt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.