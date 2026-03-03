Sivatagi por csúfítja el az időt, de így is 17 fok lehet + videó

A változó mennyiségű fátyolfelhőzettel továbbra is sivatagi por vegyül, melyek együttesen szűrhetik a napsütést – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Tavaszias időjárás kedden (Forrás: HungaroMet)

Gomolyfelhők is képződnek, amelyekből legfeljebb elvétve a nyugati tájakon alakulhat ki kisebb záporeső.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet

11 és 17 fok között változik.

Késő estére döntően kettő és tíz fok közé hűl le a levegő.

Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek – figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Milyen idő lesz a következő napokban?

Szerdán részben napos idő ígérkezik gomolyfelhőkkel, a nyugati országrészben nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor. A délkeleti légmozgás többfelé élénk lehet. Délutánra körülbelül 15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön derűsebb idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzhet.

Pénteken többnyire gyengén felhős, napos idő várható. A délkeleti szél ismét élénkebbé válhat.

A maximumok 15–16 fok között alakulnak.

Szombaton túlnyomórészt derült, száraz időre készülhetünk. A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. Napközben 11–16 fok közötti értékeket mérhetünk – írja a Köpönyeg.

Az időjárásról a Magyar Nemzet oldalán talál részleteket.