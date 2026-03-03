sivatagi poridőjáráshungaromet nonprofit zrtgomolyfelhőnapsütés

Sivatagi por csúfítja el az időt, de így is 17 fok lehet + videó

Fátyolfelhők és sivatagi por tompítják a napsütést kedd estig. A hőmérséklet napközben 11–17 fokig emelkedik, majd estére 2–10 fok közé hűl a levegő.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 6:46
A változó mennyiségű fátyolfelhőzettel továbbra is sivatagi por vegyül, melyek együttesen szűrhetik a napsütést – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Tavaszias időjárás kedden (Forrás: HungaroMet)

Gomolyfelhők is képződnek, amelyekből legfeljebb elvétve a nyugati tájakon alakulhat ki kisebb záporeső.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet

11 és 17 fok között változik.

Késő estére döntően kettő és tíz fok közé hűl le a levegő.

Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek – figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Szerdán részben napos idő ígérkezik gomolyfelhőkkel, a nyugati országrészben nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor. A délkeleti légmozgás többfelé élénk lehet. Délutánra körülbelül 15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön derűsebb idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzhet.

Pénteken többnyire gyengén felhős, napos idő várható. A délkeleti szél ismét élénkebbé válhat.

A maximumok 15–16 fok között alakulnak.

Szombaton túlnyomórészt derült, száraz időre készülhetünk. A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. Napközben 11–16 fok közötti értékeket mérhetünk – írja a Köpönyeg.

Az időjárásról a Magyar Nemzet oldalán talál részleteket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

