A brit bíróság döntött, nem büntethető a Korán-égetés

Döntést hozott a brit legfelsőbb bíróság annak a férfinak az ügyében, akit azután fogtak perbe, miután egy tiltakozás során felgyújtotta a Korán egy példányát a török konzulátus előtt. A brit ügyészség szerint a cselekedet kimerítette a gyűlölet-bűncselekmény fogalmát, azonban a bíróság máshogy látta – írja az Origo.

A brit legfelsőbb bíróság szerint az istenkáromlást továbbra sem büntetik az ország törvényei

Nemrég lezárult a bírósági pere annak a férfinak, aki tiltakozásból egy Koránt égetett el a török konzulátus épülete előtt. Habár az iszlám egyre nagyobb teret nyer Nagy-Britannia területén, a bíróság álláspontja szerint a brit jog továbbra sem ismeri az istenkáromlást mint büntetőjogi tényállást.

Az 51 éves, örmény-kurd származású törökországi menedékkérőt, Hamit Coskunt 2025 júniusában ítélték el a westminsteri bíróságon vallási indíttatásból elkövetett közrendi szabálysértés miatt, az 1986-os közrendi törvény 5. szakasza alapján. A férfi a vádak szerint egy önálló tüntetés keretében felgyújtotta a Korán egy példányát, miközben azt ordította, hogy a „francba az iszlámmal”.