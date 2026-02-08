A muszlim közösség felháborodott az új osztrák törvényen

A jogszabályt 2025 decemberében fogadták el. Az iskolai szünetet követően indult az úgynevezett tájékoztató időszak, amelynek során azokat a 14 év alatti tanulókat figyelmeztetik, akik fejkendőben jelennek meg az iskolában. Ha a diákok nem hajlandók eleget tenni az új szabályoknak, a 2026/27-es tanévtől 150 és 800 euró közötti bírságot szabhatnak ki rájuk. A bécsi sajtótájékoztatón több felszólaló is bírálta a szabályozást, emellett alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg a független Esélyegyenlőségi Ügyészség vezetője, Sandra Konstatzky, valamint Marawan Mansour ügyvéd. Egy mintegy húsz szervezetet tömörítő koalíció pedig február 13-ra demonstrációt hirdetett Bécsben.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, már iszlám vallású tanulókból van a legtöbb Bécs általános és középiskoláiban. Ugyanakkor több tanulmány is arra figyelmeztet, hogy a bécsi muszlim fiatalok nemcsak vallásosabbak az átlagnál, hanem gyakrabban képviselnek elutasító vagy szélsőséges nézeteket. Ezek között szerepel az antiszemitizmus, az LMBTQ-közösséggel szembeni előítélet, valamint a nők egyenjogúságának elutasítása.