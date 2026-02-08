Ausztriában élénk közéleti vitát váltott ki az a szabályozás, amely megtiltja a 14 évnél fiatalabb muszlim tanulók számára a fejkendő viselését, és amely több tartományban már életbe is lépett. Jogvédő csoportok és civil szervezetek úgy látják, hogy az intézkedés hátrányosan diszkriminatív, ezért tiltakozó akciót szerveznek az osztrák fővárosba. Az új törvény bevezetése fokozatosan történik, kezdetben tájékoztatással és figyelmeztetéssel élnek, később azonban pénzbírság is kiszabható lesz a törvényszegőkre – írja az Origo az Exxpress alapján.
A muszlim közösség felháborodott az új osztrák törvényen
Ausztriában heves vitát robbantott ki az a jogszabály, amely megtiltja a 14 év alatti tanulók számára, hogy fejkendőt viseljenek az iskolákban. A már több tartományban hatályos szabályozás ellen civil és jogvédő szervezetek tiltakoznak, szerintük a törvény diszkriminatív a muszlim közösséggel szemben és alkotmányossági kérdéseket is felvet. Egyelőre csak figyelmeztetésben részesíthetik a szabályszegő muszlim diákokat, de a következő tanévtől pénzbírság is kiszabható lesz.
A jogszabályt 2025 decemberében fogadták el. Az iskolai szünetet követően indult az úgynevezett tájékoztató időszak, amelynek során azokat a 14 év alatti tanulókat figyelmeztetik, akik fejkendőben jelennek meg az iskolában. Ha a diákok nem hajlandók eleget tenni az új szabályoknak, a 2026/27-es tanévtől 150 és 800 euró közötti bírságot szabhatnak ki rájuk. A bécsi sajtótájékoztatón több felszólaló is bírálta a szabályozást, emellett alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg a független Esélyegyenlőségi Ügyészség vezetője, Sandra Konstatzky, valamint Marawan Mansour ügyvéd. Egy mintegy húsz szervezetet tömörítő koalíció pedig február 13-ra demonstrációt hirdetett Bécsben.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, már iszlám vallású tanulókból van a legtöbb Bécs általános és középiskoláiban. Ugyanakkor több tanulmány is arra figyelmeztet, hogy a bécsi muszlim fiatalok nemcsak vallásosabbak az átlagnál, hanem gyakrabban képviselnek elutasító vagy szélsőséges nézeteket. Ezek között szerepel az antiszemitizmus, az LMBTQ-közösséggel szembeni előítélet, valamint a nők egyenjogúságának elutasítása.
Borítókép: Osztrák rendőrök azt követelik egy muszlim lánytól, hogy fedje fel az arcát és igazolja magát (Fotó: AFP)
