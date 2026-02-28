Példátlan a terrorfenyegetettségi szint jelenlegi emelése

A terrorfenyegetettség szintjének mostanáig példátlan megemelésével kapcsolatban a lapunknak nyilatkozó Horváth József biztonságpolitikai szakértő rámutatott: a döntések hátterében mindig több tényező együttes hatása áll.

Fotó: Katona Vanda

A szakértő szerint Ukrajna részéről egyre élesebb hangnem figyelhető meg Magyarországgal szemben, és különböző nyilvános megszólalásokban fenyegetések is elhangzottak, amelyek növelik a biztonsági kockázatok érzékelését.

A másik meghatározó tényezőként a Közel-Kelet helyzetének eszkalációját említette. A térségben zajló katonai műveletek – köztük az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások – gyorsan kihatással lehetnek Európa biztonsági helyzetére is. Horváth József szerint az ilyen konfliktusok következtében megnő annak a veszélye, hogy radikális csoportok Európában próbálnak demonstratív akciókat végrehajtani, mivel az európai országokat az Egyesült Államok szövetségeseinek tekintik.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa több államában jelentős zsidó közösségek élnek, amelyek ilyenkor fokozott kockázatnak lehetnek kitéve. Magyarország ebből a szempontból különösen érintett, hiszen a kontinens egyik legnagyobb zsidó közössége található az országban, ezért a védelmi intézkedések megerősítése indokolt lehet.

Horváth József hangsúlyozta:

a készültségi szintek emelése alapvetően preventív jellegű intézkedés. A cél nem a veszély dramatizálása, hanem éppen annak megelőzése, hogy külső támadás vagy terrortámadás megtörténhessen.

Arra a kérdésre, hogy a terrorfenyegetettég szintjének emeléséből mit érzékelhetnek a magyarok, elmondta, az átlagemberek elsősorban a látható biztonsági intézkedésekből érzékelhetik a változásokat.

Növekedhet a rendőri és katonai jelenlét a kritikus infrastruktúrák környékén, a nagyvárosi közlekedési csomópontoknál, emellett pedig kiemelt figyelmet kapnak vallási közösségek intézményei, iskolák és közintézmények is

– jelentette ki a biztonságpolitikai szakértő. Horváth József ugyanakkor kiemelte: a legfontosabb intézkedések jelentős része nem látható a nyilvánosság számára.

Ilyenkor a titkosszolgálatok fokozott megfigyelési és megelőző műveleteket hajtanak végre annak érdekében, hogy időben felismerjék és elhárítsák az esetleges fenyegetéseket, legyen szó terrorcselekményről vagy külföldi titkosszolgálati aktivitásról.

Arra a kérdésre, hogy a készültségi szint emelése inkább szakmai vagy politikai döntés-e, Horváth József úgy fogalmazott: végső soron mindig politikai döntés születik, azonban azt a biztonsági és hírszerző szervek részletes jelentései alapozzák meg.

A szakértők elemzései és kockázatértékelései alapján a kormányzati vezetés hozza meg a döntést, amelynek hatása nemcsak a biztonságpolitikára, hanem a gazdaságra és a mindennapi életre is kiterjedhet

– jelentette ki a szakember. Elmondta, a készültségi szintek megemelése elsősorban megelőző lépés, amelynek célja az ország stabilitásának és a lakosság biztonságának fenntartása, az esetleges terrorcselekmények megelőzése.