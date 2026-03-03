Nemzetgazdasági Minisztériumkkvpályázat

Mostantól még könnyebben jutnak forráshoz a kkv-k: 87 milliárd forint vár új beruházásokra

Mostantól még rugalmasabb feltételek mellett pályázhatnak a legkevésbé fejlett térségekben működő mikro- és kisvállalkozások. A kkv-k számára megnyíló 87 milliárd forintos forrás a telephelyfejlesztések felgyorsítását és a vidéki beruházások lendületének erősítését szolgálja.

2026. 03. 03. 9:54
Jelentős segítséget kapnak a hazai vállalkozások egy új pályázattal. Forrás: MN
Keddtől még rugalmasabb feltételek mellett pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a telephelyfejlesztést támogató program keretében – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közleményükben azt írják: a kormány mindent megtesz a hazai kkv-k erősítése érdekében, ezt a célt szolgálja a GINOP Plusz-1.2.4-25 program is, amely a legkevésbé fejlett településeken működő mikro- és kisvállalkozások beruházásait támogatja európai uniós társfinanszírozással. 

Female Apprentice Learning Skills From Mature Male Carpenter In Furniture Workshop, kkv
A módosításnak köszönhetően még több kkv juthat forráshoz  Fotó: Monkeybusinessimages

Még 87 milliárdra pályázhatnak a kkv-k

A Nemzetgazdasági Minisztérium a vállalkozói visszajelzésekre reagálva újabb kedvező módosításokat hajt végre a tavaly márciusban elindított program pályázati felhívásában. A módosítások célja, hogy 

  • még rugalmasabb és a vállalkozások igényeihez jobban illeszkedő vissza nem térítendő forrást nyújtson, 
  • magasabb támogatási összeg, 
  • telephelyfejlesztési lehetőség biztosításával, 
  • szélesebb vállalkozói réteg elérésével.

A módosított felhívás a keddi napon jelenik meg, ezt követően már az új feltételek szerint lehet támogatási kérelmet benyújtani. 

A program keretében

eddig csaknem 2400 támogatási kérelem érkezett be 61,7 milliárd forint értékben, amelyből mintegy 1300 projekt részesült összesen 31,5 milliárd forint támogatásban. A 150 milliárd forintos teljes keretből még 87 milliárd forint áll rendelkezésre, 

az új pályázati igények finanszírozására. Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: a vállalkozói visszajelzések alapján célzott, érdemi könnyítéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a vidéki települések 50 fő alatti vállalkozásai bátrabban és nagyobb léptékben tudjanak fejleszteni vissza nem térítendő támogatás igénybevételével. 

A kormány célja, hogy a kevésbé fejlett térségekben működő kkv-k számára kiszámítható, rugalmas és érdemi segítséget nyújtson beruházásaik megvalósításához, ezáltal tovább erősítve a vidéki vállalkozások versenyképességét és a térségek gazdasági teljesítményét. A módosított pályázati felhívás itt érhető el.

