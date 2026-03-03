Magyar Péter elcsúszott az olajfolton: saját szövetségesei cáfolják a hazugságait + videó

– Szeretem azt a zavarodottságot, amit az okoz tiszás körökben, hogy saját szövetségesei cáfolják meg Magyar Péter hazugságait – mondta új videójában Kocsis Máté.

Magyar Pétert a saját szövetségesei cáfolják (Fotó: Máté Krisztián)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felidézte: egyik nap az Európai Unió üzenőfüzete, a Politico megírta, hogy Magyar Péter rendszeresen egyeztet az emberein keresztül az ukránokkal, majd másnap az ukrán fél is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték esetében „semmilyen műszaki akadálya nincs” az olajszállításnak.

– Tulajdonképpen a Barátság kőolajvezetéknek semmilyen műszaki akadálya nincs, azon nyugodtan lehetne olajat küldeni, de ahogy fogalmaztak, nincs rá akarat – idézte fel a frakcióvezető.

Kocsis Máté összegzése szerint „minden, ami az ország energiabiztonságának kockáztatása terén történik, az Magyar Péter politikai felelőssége”.

Hozzátette:

Az ő érdekében teszik az ukránok, hogy őt segítsék hatalomra, és ezzel egy ukránbarát kormány jöjjön létre Magyarországon.

– Tudom, hogy nehéz ezt feldolgozni tiszásként, de legalább gondoljátok át – javasolta Kocsis Máté.

Magyar Pétert segítik az ukránok

Az ukrán fél nemzetstratégiai érdeke Magyar Péter hatalomra juttatása, és ennek érdekében eddig ismeretlen eszközöket is bevet – emlékeztetett Kocsis Máté egy másik videóban. A frakcióvezető szerint az olajszállítás leállítása politikai nyomásgyakorlás, amely Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti.

Nemzetstratégiai érdekeiket, Magyar Péter hatalomba juttatását az ukránok már olyan eszközzel is el kívánják érni, amely eszközök eddig ismeretlenek voltak. Ilyen a kőolajjal történő zsarolás. Elzárták Magyarország kőolajvezetékét

– idézte fel Kocsis Máté.

Kiemelte: a történtek túlmutatnak egy egyszerű energetikai vitán, és közvetlen politikai összefüggés áll a háttérben.

– Magyar Péter pökhendien és szerintem meggondolatlanul jelezte, hogy a miniszterelnök, ha szeretne valamit kőolaj ügyben, akkor vele kell beszélni – idézte fel a Tisza Párt elnökének Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett, a politikai színjátszást csúcsra járató levelét.