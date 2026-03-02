Lelepleződtek Magyar Péterék, rendszeresen egyeztetnek az ukrán kormányzattal

A brüsszeli uniós vezetés szócsöveként működő Politico nevű portál leplezte le Magyar Péteréket, miután arról számolt be ukrán kormányzati forrásokra hivatkozva, hogy a Zelenszkij-rezsim rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetésével. A cikk kapcsán Orbán Viktor közösségi oldalán is megjelent egy videó, amiben az is elhangzik, hogy az ukrán vezérkarnak elvárásai vannak Magyar Péterékkel szemben, ha kormányzati pozícióba kerülnek április 12. után.
A Telex is foglalkozott a hírrel, bár igyekezett kisebbíteni a jelentőségét, arra hivatkozva, hogy a miniszterelnök oldalán látható videóban félrefordították a Politico írását. „Az eredeti cikket olvasva viszont kiderül, hogy a videóhoz használt részt félre is fordították és a kontextusából is kiragadták. A Politico cikkében névtelenül nyilatkozik az ukrán kormány egyik tanácsadója, aki azt valóban elismeri, hogy beszélnek Magyar Péter csapatával, de elvárásokról nem beszélt. A cikk vonatkozó része magyarra fordítva így hangzik: »Nem tudjuk, mi lesz [a választás] következménye, úgyhogy óvatosnak kell lennünk, mondta az ukrán kormány egy tanácsadója, aki megjegyezte, hogy kommunikálnak Magyar csapatával. „De a nyilvános beszédeit követve úgy tűnik, kicsit rugalmasabb, és mi erre számítunk«” – írta a Telex.
A lényeget azonban a portál sem cáfolja, nevezetesen azt, hogy az ukrán kormány rendszeresen egyeztet Magyar Péter stábjával.
Tseber Roland magyar barátai
Mindez nem meglepő, mert régóta nyilvánvaló, hogy az ukrán államgépezet befolyást szerzett a Tisza Pártban, erre legutóbb a Magyar Nemzet világított rá, amikor beszámoltunk egy felvételről, amelyen a Magyarországról kémkedés miatt kitiltott Tseber Roland arról beszél: személyes barátságban áll a magyar baloldali ellenzék vezetőivel. Tseber így fogalmazott: „De közlöm, ők mind a politikus barátaim. Budapest polgármestere is a barátom, más politikusok, az Európai Parlament tagjai, azok, akik támogatják Ukrajnát, ők mind a barátaim.”
Az Európai Parlament magyar képviselői közül teljes mellszélességgel a Manfred Weber vezette néppárti frakcióban ülő tiszások támogatják Ukrajnát. Magyar Péterék az EP-ben megannyi szavazáson tették le a garast Ukrajna mellett, kiállásukat pedig még a külsőségekben is igyekeztek kifejezni: egy alkalommal Ukrajna-mezben ültek be a terembe, amit egyébként utólag úgy magyaráztak, hogy ezt az Európai Néppárt frakciója kérte tőlük.
Magyar Péter „testvére”
Tseber Roland nevét egyébként akkor ismerhette meg a magyar nyilvánosság, amikor Magyar Péter 2024 nyarán Kijevbe utazott egy bombatalálatot kapott kórházhoz. Tseber rekordgyorsasággal juttatta be Magyart az oroszok támadta ukrán fővárosba. Magyar egy videóban így méltatta a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat, és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral”.
