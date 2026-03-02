Rendkívüli

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya + videó

Magyar Péterukrajnaeurópai parlamenttiszatisza párt

Lelepleződtek Magyar Péterék, rendszeresen egyeztetnek az ukrán kormányzattal

A Telex megerősítette a Politico értesülését, amely szerint az ukrán kormányzat rendszeresen egyeztet Magyar Péter stábjával. Az elmúlt időszakban több erre utaló hír jelent meg a sajtóban: elég, ha Tseber Roland nyilatkozataira, a Tisza Párt vezetőjével ápolt barátságára, vagy Ruszin-Szendi Romulusznak az ukrán katonai vezetéssel kialakított kiváló kapcsolatára utalunk. Mindez most, az ukrán olajblokád miatt különösen fontos nemzetbiztonsági kérdés is, hiszen a legnagyobb ellenzéki párt és egy hazánkhoz ellenségesen viszonyuló ország kapcsolatáról van szó.

Munkatársunktól
2026. 03. 02. 11:34
Forrás: Instagram
A brüsszeli uniós vezetés szócsöveként működő Politico nevű portál leplezte le Magyar Péteréket, miután arról számolt be ukrán kormányzati forrásokra hivatkozva, hogy a Zelenszkij-rezsim rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetésével. A cikk kapcsán Orbán Viktor közösségi oldalán is megjelent egy videó, amiben az is elhangzik, hogy az ukrán vezérkarnak elvárásai vannak Magyar Péterékkel szemben, ha kormányzati pozícióba kerülnek április 12. után.

Manfred Weber és Magyar Péter. Fotó: AFP

A Telex is foglalkozott a hírrel, bár igyekezett kisebbíteni a jelentőségét, arra hivatkozva, hogy a miniszterelnök oldalán látható videóban félrefordították a Politico írását. „Az eredeti cikket olvasva viszont kiderül, hogy a videóhoz használt részt félre is fordították és a kontextusából is kiragadták. A Politico cikkében névtelenül nyilatkozik az ukrán kormány egyik tanácsadója, aki azt valóban elismeri, hogy beszélnek Magyar Péter csapatával, de elvárásokról nem beszélt. A cikk vonatkozó része magyarra fordítva így hangzik: »Nem tudjuk, mi lesz [a választás] következménye, úgyhogy óvatosnak kell lennünk, mondta az ukrán kormány egy tanácsadója, aki megjegyezte, hogy kommunikálnak Magyar csapatával. „De a nyilvános beszédeit követve úgy tűnik, kicsit rugalmasabb, és mi erre számítunk«” – írta a Telex.

A lényeget azonban a portál sem cáfolja, nevezetesen azt, hogy az ukrán kormány rendszeresen egyeztet Magyar Péter stábjával.

Tseber Roland magyar barátai

Mindez nem meglepő, mert régóta nyilvánvaló, hogy az ukrán államgépezet befolyást szerzett a Tisza Pártban, erre legutóbb a Magyar Nemzet világított rá, amikor beszámoltunk egy felvételről, amelyen a Magyarországról kémkedés miatt kitiltott Tseber Roland arról beszél: személyes barátságban áll a magyar baloldali ellenzék vezetőivel. Tseber így fogalmazott: „De közlöm, ők mind a politikus barátaim. Budapest polgármestere is a barátom, más politikusok, az Európai Parlament tagjai, azok, akik támogatják Ukrajnát, ők mind a barátaim.”

Az Európai Parlament magyar képviselői közül teljes mellszélességgel a Manfred Weber vezette néppárti frakcióban ülő tiszások támogatják Ukrajnát. Magyar Péterék az EP-ben megannyi szavazáson tették le a garast Ukrajna mellett, kiállásukat pedig még a külsőségekben is igyekeztek kifejezni: egy alkalommal Ukrajna-mezben ültek be a terembe, amit egyébként utólag úgy magyaráztak, hogy ezt az Európai Néppárt frakciója kérte tőlük.

Magyar Péter „testvére”

Tseber Roland nevét egyébként akkor ismerhette meg a magyar nyilvánosság, amikor Magyar Péter 2024 nyarán Kijevbe utazott egy bombatalálatot kapott kórházhoz. Tseber rekordgyorsasággal juttatta be Magyart az oroszok támadta ukrán fővárosba. Magyar egy videóban így méltatta a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat, és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral”.

Ruszin-Szendi Romulusz telefonszámai

A Tisza Párt honvédelmi szakértője és képviselőjelöltje is beszélt korábban a kiváló ukrán kapcsolatairól. Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás fórumon azt ecsetelte, hogy bár aktív kapcsolatai nem lehetnek az ukrán vezérkarral, ha úgy adódna a helyzet, van hová nyúlni a jegyzetei között. 

„Ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Lesznek telefonszámok. Sokszor elmondtam, hogy a volt ukrán vezérkarfőnökkel találkoztam, vezérkarfőnökként a legtöbbet. Kétszer volt nálam, én is voltam kint nála egyszer. Hát őt leváltották, de csak azért mondom, hogy persze, nagyon örülök, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, amikor odakerülünk” – fogalmazott akkor a volt magyar vezérkari főnök.

Ukrán olajblokád

A Telex tehát megerősítette a Politico információját arról, hogy folyamatos kapcsolatban áll a Tisza vezetése az ukrán kormányzattal – erről posztolt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. Felhívta a figyelmet: Ukrajna olajblokáddal zsarolja Magyarországot, hogy az ukránpárti baloldalt segítse hatalomra, amely aztán támogatná az ukrán EU-csatlakozását, és ezzel hazánkat is belesodorná a háborúba. „Mindez a Tisza Párt tudtával, jóváhagyásával és közreműködésével történik. Magyar Péter jobban tenné, ha az ukrán kapcsolatait nem Magyarország ellen használná, hanem meggyőzné a szövetségeseit, hogy ne támadják a magyar családokat!” – fogalmazott Orbán Balázs.

 

               
       
       
       

