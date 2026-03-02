Lelepleződtek Magyar Péterék, rendszeresen egyeztetnek az ukrán kormányzattal

A brüsszeli uniós vezetés szócsöveként működő Politico nevű portál leplezte le Magyar Péteréket, miután arról számolt be ukrán kormányzati forrásokra hivatkozva, hogy a Zelenszkij-rezsim rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetésével. A cikk kapcsán Orbán Viktor közösségi oldalán is megjelent egy videó, amiben az is elhangzik, hogy az ukrán vezérkarnak elvárásai vannak Magyar Péterékkel szemben, ha kormányzati pozícióba kerülnek április 12. után.

Manfred Weber és Magyar Péter. Fotó: AFP

A Telex is foglalkozott a hírrel, bár igyekezett kisebbíteni a jelentőségét, arra hivatkozva, hogy a miniszterelnök oldalán látható videóban félrefordították a Politico írását. „Az eredeti cikket olvasva viszont kiderül, hogy a videóhoz használt részt félre is fordították és a kontextusából is kiragadták. A Politico cikkében névtelenül nyilatkozik az ukrán kormány egyik tanácsadója, aki azt valóban elismeri, hogy beszélnek Magyar Péter csapatával, de elvárásokról nem beszélt. A cikk vonatkozó része magyarra fordítva így hangzik: »Nem tudjuk, mi lesz [a választás] következménye, úgyhogy óvatosnak kell lennünk, mondta az ukrán kormány egy tanácsadója, aki megjegyezte, hogy kommunikálnak Magyar csapatával. „De a nyilvános beszédeit követve úgy tűnik, kicsit rugalmasabb, és mi erre számítunk«” – írta a Telex.

A lényeget azonban a portál sem cáfolja, nevezetesen azt, hogy az ukrán kormány rendszeresen egyeztet Magyar Péter stábjával.

Tseber Roland magyar barátai

Mindez nem meglepő, mert régóta nyilvánvaló, hogy az ukrán államgépezet befolyást szerzett a Tisza Pártban, erre legutóbb a Magyar Nemzet világított rá, amikor beszámoltunk egy felvételről, amelyen a Magyarországról kémkedés miatt kitiltott Tseber Roland arról beszél: személyes barátságban áll a magyar baloldali ellenzék vezetőivel. Tseber így fogalmazott: „De közlöm, ők mind a politikus barátaim. Budapest polgármestere is a barátom, más politikusok, az Európai Parlament tagjai, azok, akik támogatják Ukrajnát, ők mind a barátaim.”

Az Európai Parlament magyar képviselői közül teljes mellszélességgel a Manfred Weber vezette néppárti frakcióban ülő tiszások támogatják Ukrajnát. Magyar Péterék az EP-ben megannyi szavazáson tették le a garast Ukrajna mellett, kiállásukat pedig még a külsőségekben is igyekeztek kifejezni: egy alkalommal Ukrajna-mezben ültek be a terembe, amit egyébként utólag úgy magyaráztak, hogy ezt az Európai Néppárt frakciója kérte tőlük.

Magyar Péter „testvére”

Tseber Roland nevét egyébként akkor ismerhette meg a magyar nyilvánosság, amikor Magyar Péter 2024 nyarán Kijevbe utazott egy bombatalálatot kapott kórházhoz. Tseber rekordgyorsasággal juttatta be Magyart az oroszok támadta ukrán fővárosba. Magyar egy videóban így méltatta a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat, és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral”.