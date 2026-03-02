A vádirat szerint egy vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetői a cégcsoport sikeres és eredményes működése érdekében szervezetten, korrupciós kapcsolatrendszert alakítottak ki két rendőri vezetővel. A cégvezetők több mint egy évtizeden keresztül vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak egy volt városi rendőrkapitánynak és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettesnek.
Volt rendőri vezetők állnak bíróság elé Győrben
Üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más bűncselekmények miatt tizenhat ember ellen emelt vádat a Győri Törvényszéken a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség – tájékoztatott a Központi Nyomozó Főügyészség.
A rendőri vezetők mindezekért cserébe a hivatali helyzetükkel visszaélve beavatkoztak büntetőügyekbe, biztosították szabálysértési és büntetőeljárási ügyek iratainak jogosulatlan megismerését, valamint befolyást gyakoroltak hivatalos személyekre és gazdasági társaságokra a vagyonvédelmi cégcsoport érdekében.
Vádiratában a nyomozó ügyészség a volt rendőri vezetőkkel és a vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetőivel szemben
letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta.
Ezen felül a volt rendőrkapitány több tíz millió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes több százezer forintos vagyonelkobzásra is számíthat, amelyek végrehajtását az ügyészség különböző vagyonelemek korábbi zár alá vételével biztosította.
A vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás cégcsoportjához tartozó – korrupciós bűncselekményekkel érintett – gazdasági társaságok esetében a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény rendelkezései alapján pénzbírság kiszabására tett indítványt az ügyészség.
