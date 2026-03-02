telkes andrásterrorelhárítási központtisza párt

A tiszás szakértő fel akarja számolni a TEK-et + videó

A Márki-Zay Péter vezette baloldal 2022-ben ugyanezzel kampányolt, hatástalanul. A mostani helyzetben a Terrorelhárítási Központ megszüntetése kiemelten kockázatos és súlyosan felelőtlen lépés lenne – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 12:51
Telkes András
A honvédelmi miniszter korábban egy videóban figyelmeztetett arra, hogy újabb bizonyítékok mutatják a Tisza Párt baloldaliságát és háborúpártiságát – írja a Tűzfalcsoport. Az említett üzenetben Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza szakértői és támogatói ismét a fegyveres konfliktus folytatása mellett érvelnek, ami veszélyt jelent Magyarország békéjére és biztonságára.

Budapest, 2024. december 22. A Terrorelhárítási Központ (TEK) egysége egy Lenco páncélozott járművel a Szent István-bazilika előtt karácsonyi vásár helyszínén Budapesten 2024. december 22-én. A TEK egységei jelen vannak a vidéki és a fővárosi karácsonyi vásárokon. MTI/Kocsis Zoltán
A TEK vigyázott a karácsonyi vásárok biztonságára is (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 – A régi lemez új borítóval. Újabb bizonyíték, hogy a Tisza Párt túl baloldali és túlságosan veszélyes a magyar emberekre – utalt a miniszter például  Ruszin-Szendi Romuluszra, akit „erőszakos, kardcsörtető, ukránpárti nyilatkozatai” miatt veszélyesnek nevezett, és megemlítette Telkes Andrást, az Információs Hivatal korábbi tábornokát, aki a baloldali kormányok idején szolgált, és a Tisza Párt szakértői köréhez tartozik.

A Tűzfalcsoport megszerezte Telkes Andrásnak egy tiszás rendezvényen elhangzott előadását, amelyben a fenti narratíva megerősítésén túl arról is beszélt, hogy kormányváltást követően

meg kellene szüntetni minden további nélkül és nagyon gyorsan a TEK-et, a Nemzeti Információs Központot és a Szuhit (Szuverenitásvédelmi Hivatal).

A blog emlékeztet: korábban Magyar Péter többször gúnyolódott a Terrorelhárítási Központon, de az is köztudott, hogy az előző baloldali ellenzék is meg akarta szüntetni az alakulatot.

Borítókép: Telkes András, az Információs Hivatal korábbi vezetője (Forrás: Facebook)


