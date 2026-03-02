A tiszás szakértő fel akarja számolni a TEK-et + videó

A honvédelmi miniszter korábban egy videóban figyelmeztetett arra, hogy újabb bizonyítékok mutatják a Tisza Párt baloldaliságát és háborúpártiságát – írja a Tűzfalcsoport. Az említett üzenetben Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza szakértői és támogatói ismét a fegyveres konfliktus folytatása mellett érvelnek, ami veszélyt jelent Magyarország békéjére és biztonságára.

A TEK vigyázott a karácsonyi vásárok biztonságára is (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

– A régi lemez új borítóval. Újabb bizonyíték, hogy a Tisza Párt túl baloldali és túlságosan veszélyes a magyar emberekre – utalt a miniszter például Ruszin-Szendi Romuluszra, akit „erőszakos, kardcsörtető, ukránpárti nyilatkozatai” miatt veszélyesnek nevezett, és megemlítette Telkes Andrást, az Információs Hivatal korábbi tábornokát, aki a baloldali kormányok idején szolgált, és a Tisza Párt szakértői köréhez tartozik.

A Tűzfalcsoport megszerezte Telkes Andrásnak egy tiszás rendezvényen elhangzott előadását, amelyben a fenti narratíva megerősítésén túl arról is beszélt, hogy kormányváltást követően

meg kellene szüntetni minden további nélkül és nagyon gyorsan a TEK-et, a Nemzeti Információs Központot és a Szuhit (Szuverenitásvédelmi Hivatal).

A blog emlékeztet: korábban Magyar Péter többször gúnyolódott a Terrorelhárítási Központon, de az is köztudott, hogy az előző baloldali ellenzék is meg akarta szüntetni az alakulatot.