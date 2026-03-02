Ahogy arról lapunk is beszámolt, elszállhat a globális olajár, Zelenszkijnek ideje észhez térnie, és befejezni régiónk zsarolását. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amelyben három kérdést fogalmazott meg a közel-keleti konfliktus kapcsán:
Brüsszel és a tiszások karöltve sodorják veszélybe a magyar gazdaságot
A közel-keleti háború újabb lökést adhat az olajáraknak, és komoly fenyegetést jelent a magyar gazdaságra, tekintettel arra, hogy az ukránok elzárták a Barátság vezetéket. Dömötör Csaba közösségi oldalán három kérdést intézett a brüsszeli és ellenzéki szereplőkhöz az energiaimport tilalmával és annak hatásaival kapcsolatban. A vita túlmutat Magyarországon, és az uniós versenyképességet is érinti.
- Azok a brüsszeli vezetők, akik folyamatosan az olcsóbb keleti energiaimport tilalma mellett kampányoltak, most, a megugró olajárak mellett is fenntartják-e ezt? Ez már rég nemcsak a Magyarországnak szándékosan okozott gazdasági károkról szól, hanem az egész európai gazdaság versenyképességéről.
- Azok a tiszás politikusok, akik kisebb-nagyobb hangerővel szintén a keleti energiaimport tilalma mellett kampányoltak, vajon fenntartják-e ezt még most is?
- És egyáltalán: lehetséges-e, hogy a nagy olaj- és gázcégektől érkező tiszás miniszterjelöltek ne a volt cégeik szemüvegén keresztül (és meglévő részvényállományaik alapján) ítéljék meg a helyzetet?
Valójában mindannyian jól tudjuk a választ.
Borítókép: Az elszálló olajárak veszélyének Magyarország különösen ki van téve (Fotó: AFP)
