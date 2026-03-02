Brüsszel és a tiszások karöltve sodorják veszélybe a magyar gazdaságot

Ahogy arról lapunk is beszámolt, elszállhat a globális olajár, Zelenszkijnek ideje észhez térnie, és befejezni régiónk zsarolását. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amelyben három kérdést fogalmazott meg a közel-keleti konfliktus kapcsán:

A brüsszeli vezetők és a tiszás politikusok karöltve sodorják veszélybe a magyar gazdaságot

(Fotó: AFP)