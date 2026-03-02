tisza pártsurányi györgyMagyar Péter

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Nem tűrik el a Tisza körüli szakértők a 13. havi nyugdíjat

Hiába próbálja a Tisza politikai kommunikációja elkerülni a népszerűtlen kijelentéseket, a párt körüli szakértők nyíltan és gyakran nyilatkoznak különféle megszorításokról, így a 13. havi nyugdíj eltörléséről is. A Magyar Péterék környékén mozgó balliberális közgazdászok választási ajándéknak vagy egyszerűen hibának minősítik a juttatást. A tiszás leleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunk aktuális részében a párt vonzáskörzetében ügyködő szakértőknek azt az egybehangzó véleményét mutatjuk be, amely a fenntarthatóság és a szakmaiság álcája mögé bújva támadja a 13. havi nyugdíjat. Bokros, Lengyel, Surányi, Simonovits, Petschnig a saját hangján mondja el ezt.

Munkatársunktól
2026. 03. 02. 7:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyik nyilvánosan kinevette, a másik őrültségnek nevezte, megint más Tisza-közeli közgazdászok pedig egyszerűen csak azonnal megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat. Az elmúlt időszakban nem egy baloldali szakértő kelt ki a pluszjuttatás ellen, úgy festve le azt, mintha a költségvetést romba döntő démon lenne. Pedig 2022 óta stabilan és teljes egészében jár minden nyugdíjasnak, és az idén elindult a 14. havi juttatás felépítése is. Emlékezetes: a 13. havi nyugdíjat 2009-ben szüntette meg a Bajnai-kormány.

Már tudjuk, mit nem akart elmondani Tarr Zoltán, Magyar Péter és a Tisza Párt – Fotó: MTI/Purger Tamás

Surányi: „Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”

A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, Surányi György az elmúlt időszakban gazdasági szakértőként különböző fórumokon több alkalommal is nyíltan bírálta a 13. havi nyugdíj intézményét. 2025. október 11-én például a Partizánnak adott interjúban jelentette ki, hogy szerinte ez olyan plusz juttatás, aminek „semmi alapja nincs”, mivel nem kapcsolódik közvetlenül valódi munkavégzéshez vagy járulékfizetéshez. 

Surányi egyébként korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párthoz. Erről akkor kérdeztük, amikor úgy értesültünk, hogy egyike lehetett annak a tucatnyi baloldali közgazdásznak, akik részt vettek szakértőként vagy tanácsadóként a Tiszának készült megszorítócsomag kidolgozásában.

Simonovits András: „Túl bőkezű a rendszer”

Arról, hogy a Magyar Péterben reménykedő Simonovits András matematikus miként és honnan faragna le a nyugdíjakból, nemrég részletes összeállítást  közöltünk, de érdemes visszakanyarodni arra, hogy a saját magát tiszásnak mondó közgazdász szerint a magyar nyugdíjrendszer jelenleg túl bőkezű. Bár azóta finomított álláspontján, 2020-ban lendületesen esett neki a 13. havi juttatásnak, amikor arról beszélt, hogy a Bajnai-kormány – amit az ő baloldali kormányának nevezett – helyesen vette el a 13. havi juttatást, pikírt megjegyzést téve Orbán Viktor teendőire.

Petschnig kinevette az extra juttatást

A balos közgazdász több alkalommal is utalt arra, hogy a 13. havi nyugdíj jelenlegi formáját át kellene szervezni, leginkább eltörölné vagy átlagolná a juttatást. Ennél erősebb performanszot nyújtott a Tisza Párt egyik rendezvényén 2025 februárjában. Az előadásban Petschnig Mária Zita – aki az első számú tiszás, Kéri László felesége – a 13. havi nyugdíj kapcsán, kuncogás közepette, így fogalmazott: 

„Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.” Végül nevetségesnek nevezve a kormány intézkedést.

Lengyel: „Nem lesz 14. havi nyugdíj”

Miután a kormányzat döntött arról, hogy 2026 februárjában kifizetik a 14. havi nyugdíj negyedét a 13 havi nyugdíj mellett, Lengyel László nemes egyszerűséggel így fogalmazott: „Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj”. A Pénzügykutató Zrt. vezetője azt is hozzátette: biztos benne, hogy „öt percen belül el fogják venni”. Lengyel szavai nem mellékesek: bár tagadta, de az Index információi szerint ő az egyik olyan szakértő, akinek az aláírása látható azon a tavaly kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomagon, ami a Tiszának készült.

Bokros Lajos: „Nonszensz”

Nem sokak neve fűződik állandó jelzőként megszorítócsomaghoz, de Bokros Lajos volt pénzügyminiszteré éppen ilyen. Bokros gyorsan beállt a Tisza Párt mellé, és ebből az alapállásból beszélt már többször is általa óhajtott gazdasági szigorító intézkedésekről. Egy 2024 eleji rendezvényen ekképp ment neki a 13. havi nyugdíjnak: 

„Ki az, aki ebben az országban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizetett? Mert aki tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizetett, annak jár a 13. havi nyugdíj” – mondta cinikusan a baloldali politikus, aki nonszensznek is nevezte a juttatást, amelyet – mivel bizonyosan nyugdíjas – ő maga is megkaphat, minden évben.

 

Bokros Lajos nem felejtette megemlíteni azt sem, hogy a 13. havi nyugdíj visszavételének ígéretével értelemszerűen nem lehet választást nyerni. Ez egybevág a Tisza Párt vezetőinek és tanácsadóinak hasonló nyilatkozataival, amelyről cikksorozatunk is szól. De Bokros Lajosnak további „konszolidációs” ötletei is vannak – természetesen az adófizetők rovására – csak úgy, mint fent említett kollégáinak. Következő írásunkban a nyugdíjrendszer átalakítását érintő további Tisza-közeli balos elméletekről számolunk be.

(Folytatjuk.)

 


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Így veri át a Tisza a szavazókat

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A tiszás nyugdíjguru szerint sem szabad arról beszélni, mit kezdenének az országgal Magyar Péterék

Így veri át a Tisza a szavazókat 12 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu