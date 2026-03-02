Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Nem tűrik el a Tisza körüli szakértők a 13. havi nyugdíjat

Az egyik nyilvánosan kinevette, a másik őrültségnek nevezte, megint más Tisza-közeli közgazdászok pedig egyszerűen csak azonnal megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat. Az elmúlt időszakban nem egy baloldali szakértő kelt ki a pluszjuttatás ellen, úgy festve le azt, mintha a költségvetést romba döntő démon lenne. Pedig 2022 óta stabilan és teljes egészében jár minden nyugdíjasnak, és az idén elindult a 14. havi juttatás felépítése is. Emlékezetes: a 13. havi nyugdíjat 2009-ben szüntette meg a Bajnai-kormány.

Már tudjuk, mit nem akart elmondani Tarr Zoltán, Magyar Péter és a Tisza Párt – Fotó: MTI/Purger Tamás

Surányi: „Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”

A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, Surányi György az elmúlt időszakban gazdasági szakértőként különböző fórumokon több alkalommal is nyíltan bírálta a 13. havi nyugdíj intézményét. 2025. október 11-én például a Partizánnak adott interjúban jelentette ki, hogy szerinte ez olyan plusz juttatás, aminek „semmi alapja nincs”, mivel nem kapcsolódik közvetlenül valódi munkavégzéshez vagy járulékfizetéshez.

Surányi egyébként korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párthoz. Erről akkor kérdeztük, amikor úgy értesültünk, hogy egyike lehetett annak a tucatnyi baloldali közgazdásznak, akik részt vettek szakértőként vagy tanácsadóként a Tiszának készült megszorítócsomag kidolgozásában.

Simonovits András: „Túl bőkezű a rendszer”

Arról, hogy a Magyar Péterben reménykedő Simonovits András matematikus miként és honnan faragna le a nyugdíjakból, nemrég részletes összeállítást közöltünk, de érdemes visszakanyarodni arra, hogy a saját magát tiszásnak mondó közgazdász szerint a magyar nyugdíjrendszer jelenleg túl bőkezű. Bár azóta finomított álláspontján, 2020-ban lendületesen esett neki a 13. havi juttatásnak, amikor arról beszélt, hogy a Bajnai-kormány – amit az ő baloldali kormányának nevezett – helyesen vette el a 13. havi juttatást, pikírt megjegyzést téve Orbán Viktor teendőire.

Petschnig kinevette az extra juttatást

A balos közgazdász több alkalommal is utalt arra, hogy a 13. havi nyugdíj jelenlegi formáját át kellene szervezni, leginkább eltörölné vagy átlagolná a juttatást. Ennél erősebb performanszot nyújtott a Tisza Párt egyik rendezvényén 2025 februárjában. Az előadásban Petschnig Mária Zita – aki az első számú tiszás, Kéri László felesége – a 13. havi nyugdíj kapcsán, kuncogás közepette, így fogalmazott:

„Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.” Végül nevetségesnek nevezve a kormány intézkedést.

Lengyel: „Nem lesz 14. havi nyugdíj”

Miután a kormányzat döntött arról, hogy 2026 februárjában kifizetik a 14. havi nyugdíj negyedét a 13 havi nyugdíj mellett, Lengyel László nemes egyszerűséggel így fogalmazott: „Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj”. A Pénzügykutató Zrt. vezetője azt is hozzátette: biztos benne, hogy „öt percen belül el fogják venni”. Lengyel szavai nem mellékesek: bár tagadta, de az Index információi szerint ő az egyik olyan szakértő, akinek az aláírása látható azon a tavaly kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomagon, ami a Tiszának készült.