tarr zoltánbod péter ákosterv

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Bölcs dolog elhallgatni a megszorításokat a baloldali szakértő szerint

Magyar Péter nagyon bölcsen nem beszél a megszorításokról – ezt fejtegette a közelmúltban nem is egyszer Bod Péter Ákos. A volt jegybankelnök – aki adóügyekben egyeztetett is a párt gazdasági stábjával – ezzel lényegében felsorakozott azon tiszás politikusok mellé, akik arról beszéltek: nem mondják el a választásokig a valódi terveiket. A tiszás leleplező megszólalásokat bemutató cikksorozatunk mostani részében több hajmeresztő nyilatkozatot is idézünk a baloldalhoz húzó közgazdásztól, aki nem mellesleg korábban Márki-Zay Péterrel alakított politikai mozgalmat.

2026. 02. 24. 5:32
Fotó: ASUS Forrás: wikipedia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Választást kell nyerni, és addig nem szabad elárulni a Tisza valódi terveit – cikksorozatunk eddigi részeiben bemutattuk, hogy a párt vezető személyiségei, így Tarr Zoltán, Dálnoki Áron, Ruszin-Szendi Romulusz és legfőképp Magyar Péter is erről beszélt az elmúlt hónapokban, vagyis egységes pártálláspontról van szó. Olyannyira, hogy a Tisza körül mozgó szakértők némelyike is ezt a nézetet hangoztatja. Elsőként Bod Péter Ákos néhány megszólalását idézzük fel.

 

Ő nem mondja, mi nem kérdezzük

A volt jegybankelnök 2025 augusztusában a Klasszis Médiának adott interjút, melyben így fogalmazott: „Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen – mármint Magyar Péter – erről nem beszél. A maga szempontjából bölcsen. Mi nem kérdezünk rá mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon. Az újságírók néha kérdezgetik, de nem, mert összenézünk, és tudjuk, miről van szó.”

Tehát bölcs dolog a megszorítási tervek elhallgatása, és nem is nagyon kell ezt firtatni. Ha valaki azt gondolná, hogy Bod Péter Ákos csupán elszólta magát májusban, és valójában egészen másra gondolt, annak érdemes megnéznie a volt jegybankelnök novemberi, a 24.hu-nak adott interjúját. Ebben ugyanis már burkoltabban, de ismét arról beszélt a baloldali kötődésű közgazdász, hogy a Tisza jól teszi, hogy eltitkolja a választók elől a megszorításokkal kapcsolatos terveit. Pontosan ezt mondta: „Egy ellenzéki párt, és elég bölcsen megpróbálják el… – hogy is mondjam – magukat távol tartani attól a hülye szereptől, hogy ők mondják ki a kormány helyett, hogy milyen megszorításokat kell megtenni.” Hozzátehetjük: a kormány nem akar megszorításokat, vagyis leginkább csak a Tisza terveire utalhatott a közgazdász.

 

Baloldali kapcsolat, tiszás kapcsolat

Az nem kérdés, hogy a volt jegybankelnök a baloldalhoz húz. Bod Péter Ákos 2018-ban Márki-Zay Péterrel és Hadházy Ákossal együtt alapította meg a Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM), és ki ne emlékezne arra, hogy Márki-Zay volt 2022-ben az egyesült baloldal miniszterelnöke, az Amerikából a kormányváltásért ide gurított dollárok nem kis része pedig az MMM-en folyt át.

De a közgazdásznak tiszás kapcsolata is van, erről éppen maga számolt be – hol máshol, mint az egyik Tisza-sziget rendezvényén. 2025 februárjában egy győri eseményen ezt mondta: „Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam, és röviden érintettük ezt.” A volt jegybankelnök egyébként a többkulcsos adó ügyében egyeztetett a Tisza-stábbal.

A közgazdász utóbbi megszólalása azért is érdekes, mert lapunk megkeresésére már tagadta, hogy részt vett volna a Tisza gazdasági programjának kidolgozásában. Arra pedig nem válaszolt, hogy a Magyar Nemzet értesüléseinek megfelelően vendége volt-e a Király Júlia belvárosi lakásán tartott összejöveteleknek. Ahogyan arról beszámoltunk, a jegybanknál korábban alelnöki pozíciót betöltő Király Júliánál egyeztethetett csaknem egy tucat baloldali kötődésű közgazdász, vélhetően a Tisza gazdasági programjáról. Ők lehettek azok, akik Magyar Péteréknek kidolgozták a párt valódi, hatszáz oldalas megszorítócsomagját.

A Tiszának készült brutális megszorítási javaslatokról cikksorozatunk későbbi darabjaiban még részletesen lesz szó, legközelebb azonban egy újabb szakértői véleményt idézünk fel.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Újabb bizonyíték került elő, ez bele fog szólni a választási eredménybe

Csépányi Balázs avatarja

Milyen emberek ezek?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.