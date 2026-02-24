Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Bölcs dolog elhallgatni a megszorításokat a baloldali szakértő szerint

Választást kell nyerni, és addig nem szabad elárulni a Tisza valódi terveit – cikksorozatunk eddigi részeiben bemutattuk, hogy a párt vezető személyiségei, így Tarr Zoltán, Dálnoki Áron, Ruszin-Szendi Romulusz és legfőképp Magyar Péter is erről beszélt az elmúlt hónapokban, vagyis egységes pártálláspontról van szó. Olyannyira, hogy a Tisza körül mozgó szakértők némelyike is ezt a nézetet hangoztatja. Elsőként Bod Péter Ákos néhány megszólalását idézzük fel.

Ő nem mondja, mi nem kérdezzük

A volt jegybankelnök 2025 augusztusában a Klasszis Médiának adott interjút, melyben így fogalmazott: „Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen – mármint Magyar Péter – erről nem beszél. A maga szempontjából bölcsen. Mi nem kérdezünk rá mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon. Az újságírók néha kérdezgetik, de nem, mert összenézünk, és tudjuk, miről van szó.”

Tehát bölcs dolog a megszorítási tervek elhallgatása, és nem is nagyon kell ezt firtatni. Ha valaki azt gondolná, hogy Bod Péter Ákos csupán elszólta magát májusban, és valójában egészen másra gondolt, annak érdemes megnéznie a volt jegybankelnök novemberi, a 24.hu-nak adott interjúját. Ebben ugyanis már burkoltabban, de ismét arról beszélt a baloldali kötődésű közgazdász, hogy a Tisza jól teszi, hogy eltitkolja a választók elől a megszorításokkal kapcsolatos terveit. Pontosan ezt mondta: „Egy ellenzéki párt, és elég bölcsen megpróbálják el… – hogy is mondjam – magukat távol tartani attól a hülye szereptől, hogy ők mondják ki a kormány helyett, hogy milyen megszorításokat kell megtenni.” Hozzátehetjük: a kormány nem akar megszorításokat, vagyis leginkább csak a Tisza terveire utalhatott a közgazdász.

Baloldali kapcsolat, tiszás kapcsolat

Az nem kérdés, hogy a volt jegybankelnök a baloldalhoz húz. Bod Péter Ákos 2018-ban Márki-Zay Péterrel és Hadházy Ákossal együtt alapította meg a Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM), és ki ne emlékezne arra, hogy Márki-Zay volt 2022-ben az egyesült baloldal miniszterelnöke, az Amerikából a kormányváltásért ide gurított dollárok nem kis része pedig az MMM-en folyt át.