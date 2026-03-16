A heavy metal ősatyja Budapesten koncertezik

Kevés heavy metal zenekar jutott olyan magasságokba, mint a Judas Priest a több mint ötvenéves pályafutása során. Jelenlétük és hatásuk erősebb, mint valaha: ezt bizonyítja, hogy a 2018-as Firepower lett karrierjük legmagasabb helyezést elérő albuma, 2010-ben Grammy-díjat nyertek a Legjobb metálelőadás kategóriában, 2006-ban a VH1 Rock Honors díjazottjai voltak, 2022-ben pedig bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be.

A legendás heavy metal zenekar budapesti koncertjének plakátja

A Judas Priest 1969-ben alakult az angliai Birminghamben, a városban, amelyet sokan a heavy metal bölcsőjének tartanak. Rob Halford, Glenn Tipton, KK Downing és Ian Hill alkották azt a magot – az évek során több különböző dobossal kiegészülve –, amely végül megváltoztatta a heavy metal arculatát.

Első, útkereső lemezeik után a formáció rátalált a hangjára, amelynek köszönhetően megszületett az az albumnégyes, amely egyértelműen kiemelte a Judas Priestet a hard rock mezőnyből: az 1977-es Sin After Sin, az 1978-as Stained Class és Hell Bent for Leather, valamint az 1979-es Unleashed in the East. Ezeken a lemezeken olyan metálhimnuszok kaptak helyet, mint a Sinner, a Diamonds and Rust, a Hell Bent for Leather vagy a The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown).

A Priest volt az egyik első metálzenekar, amely kizárólag bőrt és szegecseket viselt, ez az öltözet pedig később világszerte a metálrajongók védjegyévé vált.

Azt is mondhatjuk, hogy a Priest egyszerűen uralta az 1980-as éveket: a vegytiszta heavy metal terén szinte verhetetlenek voltak, olyan klasszikus albumokat adva ki, mint az 1980-as British Steel, az 1981-es Point of Entry, az 1982-es Screaming for Vengeance és az 1984-es Defenders of the Faith.

Ezekről ismét számtalan örök metálhimnusz született, köztük a Breaking the Law, a Living After Midnight, a Heading Out to the Highway és a You’ve Got Another Thing Coming.

Az 1980-as években a Judas Priest globális sikerzenekarrá vált, látványos koncerteket adva a világ legnagyobb fesztiváljain, köztük az első Monsters of Rock Festivalon a brit Donington Parkban (1980), az amerikai US Festivalon (1983), valamint a Live Aiden (1985) az Egyesült Államokban.