A heavy metal ősatyja Budapesten koncertezik

A Judas Priest közel hatvan év után is fáradhatatlanul ostromolja a legnagyobb színpadokat. A legendás heavy metal zenekar ezen a nyáron a Faithkeepers elnevezésű turnéjával járja Európát, szeptember 1-jén pedig Budapestre is begurul a banda turnébusza, hogy ismét megrengessék a Budapest Arénát rockhimnuszaikkal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 12:05
Fotó: Andrew McGovern
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kevés heavy metal zenekar jutott olyan magasságokba, mint a Judas Priest a több mint ötvenéves pályafutása során. Jelenlétük és hatásuk erősebb, mint valaha: ezt bizonyítja, hogy a 2018-as Firepower lett karrierjük legmagasabb helyezést elérő albuma, 2010-ben Grammy-díjat nyertek a Legjobb metálelőadás kategóriában, 2006-ban a VH1 Rock Honors díjazottjai voltak, 2022-ben pedig bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be.

A legendás heavy metal zenekar budapesti koncertjének plakátja

A Judas Priest 1969-ben alakult az angliai Birminghamben, a városban, amelyet sokan a heavy metal bölcsőjének tartanak. Rob Halford, Glenn Tipton, KK Downing és Ian Hill alkották azt a magot – az évek során több különböző dobossal kiegészülve –, amely végül megváltoztatta a heavy metal arculatát. 

Első, útkereső lemezeik után a formáció rátalált a hangjára, amelynek köszönhetően megszületett az az albumnégyes, amely egyértelműen kiemelte a Judas Priestet a hard rock mezőnyből: az 1977-es Sin After Sin, az 1978-as Stained Class és Hell Bent for Leather, valamint az 1979-es Unleashed in the East. Ezeken a lemezeken olyan metálhimnuszok kaptak helyet, mint a Sinner, a Diamonds and Rust, a Hell Bent for Leather vagy a The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown). 

A Priest volt az egyik első metálzenekar, amely kizárólag bőrt és szegecseket viselt, ez az öltözet pedig később világszerte a metálrajongók védjegyévé vált.

Azt is mondhatjuk, hogy a Priest egyszerűen uralta az 1980-as éveket: a vegytiszta heavy metal terén szinte verhetetlenek voltak, olyan klasszikus albumokat adva ki, mint az 1980-as British Steel, az 1981-es Point of Entry, az 1982-es Screaming for Vengeance és az 1984-es Defenders of the Faith. 

Ezekről ismét számtalan örök metálhimnusz született, köztük a Breaking the Law, a Living After Midnight, a Heading Out to the Highway és a You’ve Got Another Thing Coming. 

Az 1980-as években a Judas Priest globális sikerzenekarrá vált, látványos koncerteket adva a világ legnagyobb fesztiváljain, köztük az első Monsters of Rock Festivalon a brit Donington Parkban (1980), az amerikai US Festivalon (1983), valamint a Live Aiden (1985) az Egyesült Államokban.

Sikerük azóta sem halványult: eddig 19 rendkívül népszerű albumot adtak ki, túléltek tagcseréket, jubileumokat ünnepeltek, és többször is körbejárták a világot turnéikkal. A Judas Priest számtalanszor bizonyította, hogy a metálszíntér egyik legerősebb motorja. 

2020-ban a zenekar a fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte, de a pandémia és Richie egészségügyi problémái miatt a turnét 2022-re halasztották. A jubileumi koncertkörút végül Budapestre is eljutott, a zenekar pedig szinte felrobbantotta a Budapest Aréna színpadát.

Szintén 2022-ben a Priest tagjai – Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill és Scott Travis – bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be, ahol a legendás shock rocker, Alice Cooper iktatta be őket.

A Judas Priest 19. stúdióalbuma, az Invincible Shield 2024. március 8-án jelent meg, a lemezbemutató turné pedig bizonyította, hogy a banda továbbra is az egyik legnépszerűbb koncertzenekar, a világturné minden állomása telt házas volt.

A Priest 2025-ben is folytatta világ körüli hódító útját: először Dél-Amerikában mozgatott meg tömegeket, majd Shield of Pain turnéjával Európát is bejárták, a körút végül két brit koncerttel zárult. Ezt követően pedig ősszel közös amerikai turnéra indultak Alice Cooperrel. 2025-ben a Priest ötödik Grammy-jelölését is megkapta a Legjobb Metálelőadás kategóriában a Crown of Horns című dalért.

Közel hatvan évvel megalakulásuk után a Judas Priest még mindig világszerte népszerű a sajátos heavy metal hangzásával – és úgy tűnik, ennek még messze nincs vége! A Faithkeepers turnénak köszönhetően ismét lehetőségünk nyílik élőben is tombolni a Judas Priest legendás rockhimnuszaira szeptember 1-jén a Budapest Arénában.

A jegyek először a regisztrált Live Nation-tagok számára lesznek elérhetők március 17-én 10 órától, míg az általános jegyértékesítés március 18-án 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.