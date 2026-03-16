corvin jánosbeatrixmátyás király

Corvin János tragikus élete és halála

Corvin János Hunyadi Mátyás király törvénytelen fia volt. Hunyadi Mátyás azt szerette volna, ha Corvin János követi őt a trónon.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 03. 16. 12:41
Corvin János és Beatrix házasságkötése
Corvin János és Beatrix házasságkötése
Corvin János története nem csupán egy trónörökös kudarcba fulladt karrierje. Életútja egy egész korszak politikai viszonyait, hatalmi játszmáit és társadalmi feszültségeit tükrözi. 

Corvin János és Beatrix házasságkötése
Corvin János és Beatrix házasságkötése

Corvin János gyermekkora

Az ő sorsán keresztül érthetjük meg, miként alakult át a magyar állam Mátyás halála után, és hogyan jutott el néhány évtized alatt a mohácsi tragédiáig vezető útra – írta 1973-ban Nábráczky János az Élet és Tudomány Kalendáriumában.

Corvin János 1473. április 2-án született. Anyja, Borbála – akiről a források keveset tudnak – valószínűleg bécsi vagy boroszlói polgárlány volt. Élete a budai udvarban viszonylag visszafogottan zajlott, és alig maradt fenn róla történeti adat. Az azonban bizonyos, hogy jelenléte és fia születése komoly feszültséget okozott Mátyás király felesége, Aragóniai Beatrix számára, aki nem tudott törvényes örököst adni a királynak. A kortársak szerint Beatrix gyakran Borbálát okolta saját gyermektelenségéért, és ellenszenvvel tekintett a fiúra is. 

Corvin János nevelésében fontos szerepet játszott nagyanyja, Szilágyi Erzsébet. A Hunyadi család nagy tekintélyű asszonya jelentős vagyont hagyott rá, ami a későbbiekben politikai súlyt adott a fiatal hercegnek. A Szilágyi-vagyon hatalmas birtokokat, várakat és jövedelmeket foglalt magában, így a gyermek már fiatalon komoly gazdasági háttérrel rendelkezett.

 

Corvin Mátyás Bécsbe is elvitte a fiát

Az 1480-as évektől Mátyás egyre gyakrabban szerepeltette Corvin Jánost a királyi udvarban, diplomáciai eseményeken és hadjáratokban. A külföldi követek előtt is bemutatta őt mint lehetséges utódot, és igyekezett a főurak hűségnyilatkozatait megszerezni fia támogatására. Amikor Mátyás Bécset elfoglalta 1485-ben, Corvin Jánost is magával vitte.

Mátyás halála után a királyválasztó országgyűlés 1490 júniusában ült össze. A köznemesség Rákos mezején táborozott, míg a főurak Budán tárgyaltak. A politikai helyzet rendkívül feszült volt. Corvin János végül kénytelen volt kompromisszumot kötni. Bakócz Tamás püspök közvetítésével elfogadta, hogy lemond trónigényéről Ulászló javára. Corvin János hamar megbánta a lemondását, és hívei támogatásával fegyveres ellenállásra készült.

Corvin János és Ulászló
Corvin János és Ulászló

Corvin megsemmisítő vereséget szenvedett

Kincseit, levéltárát és a könyvtár egy részét szekerekre rakatva dél felé indult. Az Ulászló-párti főurak azonban gyorsan reagáltak. Kinizsi Pál és Báthori István vezetésével sereget gyűjtöttek, és a Tolna megyei Csontmezőnél vereséget mértek Corvin csapataira. Ezután a két fél között végül béke született. A koronázási ünnepségen jelképes gesztusként maga Corvin János vitte a koronát Ulászló elé. Ez a jelenet jól szimbolizálta a Hunyadi-dinasztia politikai bukását. 

1496-ban Corvin János házasságot kötött Frangepán Bernardin lányával, Beatrixszal. A Frangepán család a délvidék egyik legbefolyásosabb nemesi családja volt, ezért a házasság jelentős politikai előnyt hozott számára. Két gyermekük született, Erzsébet és Kristóf.

1503-ban Corvin János helyzete ismét javulni látszott. A Szilágyi-ágon rokon Geréb Péter nádor ráhagyta a vagyonát, így ismét az ország egyik leggazdagabb főura lett. 

Ugyanebben az évben II. Ulászló király súlyos betegséget kapott, ami újra felvetette a királykérdést. Egyes politikai csoportok ismét Corvin Jánosban látták a nemzeti királyság lehetséges képviselőjét. A történelem azonban másképp alakult. 1504-ben egy török elleni ütközetből betegen tért vissza, és október 12-én meghalt a lepoglavai várkastélyban. Halála után mindkét gyermeke öt éven belül elhuny, így a Hunyadi-ház kihalt.

Gábor Emese a Hunyadiak arcrekonstrukcióján dolgozik. forrás: Mandiner
Gábor Emese a Hunyadiak arcrekonstrukcióján dolgozik. Forrás: Mandiner

Corvin János koponyafotóját már 1977-ben elemezték

A Természettudományi Múzeum könyvtárának fotóarchívumában rendezés közben több régi, elsárgult fényképet találtak Corvin János és fia, Corvin Kristóf csontmaradványairól, köztük koponyákról és medencecsontokról. A fényképeket Török Aurél antropológus készíttette 1886-ban, amikor a lepoglavai sírt felnyitották, és a csontokat tudományos vizsgálatnak vetették alá.

A vizsgálatok alapján megállapították, hogy Corvin János középtermetű, erős testalkatú férfi volt. Csontjai arra utalnak, hogy bal lábának krónikus ficama lehetett, amely valószínűleg már gyermekkorában kialakult. Koponyája közepes méretű, úgynevezett mesocephal típusú volt, formája pedig szabályos és arányos. Fia, Corvin Kristóf koponyája nagyon hasonlított az apjáéra, ami a családi hasonlóságot is megerősíti.

 

Újabb kutatási eredmények

A Magyarságkutató Intézet kutatásai alapján genetikai módszerekkel vizsgálták a Hunyadi család leszármazottait. A kutatók Corvin János és fia, Corvin Kristóf csontmaradványaiból vettek DNS-mintát a lepoglavai sírból, majd teljes genomvizsgálatot végeztek. 

Az eredmények megerősítették, hogy valóban apa és fia voltak. A vizsgálat kimutatta az apai genetikai vonalát is, amely Eurázsiában, különösen a Balkán térségében gyakori. 

Az édesanyáé szintén eurázsiai eredetű. A kutatás azért fontos, mert az így meghatározott genetikai profil segíthet a jövőben más Hunyadi-családtagok, akár Mátyás király maradványainak azonosításában is. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

