Corvin János tragikus élete és halála

Corvin János története nem csupán egy trónörökös kudarcba fulladt karrierje. Életútja egy egész korszak politikai viszonyait, hatalmi játszmáit és társadalmi feszültségeit tükrözi.

Corvin János és Beatrix házasságkötése

Corvin János gyermekkora

Az ő sorsán keresztül érthetjük meg, miként alakult át a magyar állam Mátyás halála után, és hogyan jutott el néhány évtized alatt a mohácsi tragédiáig vezető útra – írta 1973-ban Nábráczky János az Élet és Tudomány Kalendáriumában.

Corvin János 1473. április 2-án született. Anyja, Borbála – akiről a források keveset tudnak – valószínűleg bécsi vagy boroszlói polgárlány volt. Élete a budai udvarban viszonylag visszafogottan zajlott, és alig maradt fenn róla történeti adat. Az azonban bizonyos, hogy jelenléte és fia születése komoly feszültséget okozott Mátyás király felesége, Aragóniai Beatrix számára, aki nem tudott törvényes örököst adni a királynak. A kortársak szerint Beatrix gyakran Borbálát okolta saját gyermektelenségéért, és ellenszenvvel tekintett a fiúra is.

Corvin János nevelésében fontos szerepet játszott nagyanyja, Szilágyi Erzsébet. A Hunyadi család nagy tekintélyű asszonya jelentős vagyont hagyott rá, ami a későbbiekben politikai súlyt adott a fiatal hercegnek. A Szilágyi-vagyon hatalmas birtokokat, várakat és jövedelmeket foglalt magában, így a gyermek már fiatalon komoly gazdasági háttérrel rendelkezett.

Corvin Mátyás Bécsbe is elvitte a fiát

Az 1480-as évektől Mátyás egyre gyakrabban szerepeltette Corvin Jánost a királyi udvarban, diplomáciai eseményeken és hadjáratokban. A külföldi követek előtt is bemutatta őt mint lehetséges utódot, és igyekezett a főurak hűségnyilatkozatait megszerezni fia támogatására. Amikor Mátyás Bécset elfoglalta 1485-ben, Corvin Jánost is magával vitte.

Mátyás halála után a királyválasztó országgyűlés 1490 júniusában ült össze. A köznemesség Rákos mezején táborozott, míg a főurak Budán tárgyaltak. A politikai helyzet rendkívül feszült volt. Corvin János végül kénytelen volt kompromisszumot kötni. Bakócz Tamás püspök közvetítésével elfogadta, hogy lemond trónigényéről Ulászló javára. Corvin János hamar megbánta a lemondását, és hívei támogatásával fegyveres ellenállásra készült.