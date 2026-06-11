Meghalt két gyermek és egy felnőtt, miután táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott bele egy autós Hollandiában

A sérülteket a rotterdami Erasmus kórházba, valamint két belgiumi egészségügyi intézménybe – a genti és az antwerpeni egyetemi kórházba – szállították. A túlélő kísérő és a gyermekek pszichológiai és egyéb támogatást kapnak, a segítségnyújtást a hozzátartozókra is kiterjesztik.

A rendőrség egy gyanúsítottat őrizetbe vett, de egyelőre nem erősítette meg, hogy ő vezette-e a balesetet okozó járművet. A hatóságok szerint az érintett pontos szerepét még vizsgálják.