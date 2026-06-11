Budapest péntek éjszaka lendül mozgásba, forgalomkorlátozásra számítson emiatt

A rendezvény miatt péntek délután öt órától szombat reggel hat óráig lezárják a Kós Károly sétányt és a Hősök terét, este fél nyolctól várhatóan szombat 0:30-ig a Dózsa György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, az Andrássy utat pedig a Hősök tere és az Izabella utca között.

A várhatóan szombat 0:30 és 2 óra között zajló kerékpáros vonulás idején néhány perces lezárásra kell számítani többek között az Oktogonnál, a Teréz körúton, a Szent István körúton, a Margit hídon, a Margit-szigeten, valamint a Carl Lutz rakpart-id. Antall József rakparton, a Petőfi hídon és a Bem téren.