Levideózta a szabálytalankodó biciklist az M1-esen a szabálytalankodó kamionos, itt a felvétel

A fiatalon bukósisak és láthatósági mellény sem volt. A döbbenetes jelenetet egy kamionsofőr videózta le, aki egyébként maga is szabálytalan volt, ő ugyanis a szűk terelősávban haladva mobilozott vezetés közben. A Tények videójában megszólalt egy szakértő is, szerinte hogy az autópályán nagy sebességgel haladó járművek vezetői nehezen számítanak egy kerékpárosra, ezért egy ilyen helyzet könnyen súlyos vagy akár tragikus balesethez vezethet.