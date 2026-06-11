A fiatalon bukósisak és láthatósági mellény sem volt. A döbbenetes jelenetet egy kamionsofőr videózta le, aki egyébként maga is szabálytalan volt, ő ugyanis a szűk terelősávban haladva mobilozott vezetés közben. A Tények videójában megszólalt egy szakértő is, szerinte hogy az autópályán nagy sebességgel haladó járművek vezetői nehezen számítanak egy kerékpárosra, ezért egy ilyen helyzet könnyen súlyos vagy akár tragikus balesethez vezethet.
Levideózta a szabálytalankodó biciklist az M1-esen a szabálytalankodó kamionos, itt a felvétel
Úgy tűnik, senki nem a szabályoknak megfelelően járt el.
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