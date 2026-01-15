Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

pénzügykutatótisza pártmagyar péterbod péter ákos

Tucatnyi baloldali szakértő dolgozhatott Magyar Péterék megszorítócsomagja mögött, kiderítettük a neveket

A Tisza belső működésére rálátó informátorunk beszámolója szerint közel egy tucat baloldali kötődésű közgazdász dolgozhatott tanácsadóként, illetve szakértőként a pártnak készült megszorítócsomagon. Az egyeztetések jelentős részét Király Júlia egykori jegybankalelnök belvárosi lakásában tarthatták. A Magyar Nemzet szinte minden érintetett elérte, akik között volt olyan, aki önellentmondásba keveredett, de olyan is akadt, aki kerek-perec jónak nevezte a Tisza megszorítócsomagját.

Munkatársunktól
2026. 01. 15. 10:13
Fotó: Máté Krisztián
Újabb részleteket derített ki a Magyar Nemzet a Tisza Pártnak készült több száz oldalas megszorítócsomag mögött álló szakembergárdáról. Arról korábban az Index írt, hogy a baloldali tervezeten Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági szakértőjének vezetésével mások mellett Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója és Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank egykori igazgatója is dolgozhatott. Ám ennél jóval nagyobb lehetett a stáb: a Tisza belső ügyeire rálátó forrásunk beszámolója alapján ugyanis 

egy nagyjából tucatnyi, főként közgazdászokból álló szakértő, tanácsadó csapat vehetett részt a gazdasági program összeállításában.

Többségében olyan személyekről van szó, akik az elmúlt években is az ellenzéket támogatták.

Titokzatos szeánszok

Informátorunk szerint ebből a társaságból többen részt vettek azokon a szakmai tanácskozásokon, amelyeket Király Júlia egykori jegybank-alelnök Kossuth téri lakásán tartottak. Mindezzel kapcsolatban az érintetteknél is érdeklődtünk, elsőként magát Király Júliát hívtuk, aki a 2022-es választás előtt Márki-Zay Péternek, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének volt az egyik tanácsadója. A Nemzetközi Bankárképző Központ korábbi vezérigazgatója azonban nem kívánt lapunknak nyilatkozni. 

Királytól egyebek mellett azt szerettük volna megtudni, hogy pontosan milyen szerepet játszott a tiszás megszorítócsomag kidolgozásában, s hogy minden pontjával egyetért-e a több száz oldalas dokumentumnak.

Ugyancsak kíváncsiak lettünk volna a belvárosi lakásán folytatott megbeszélések részleteire.

Úgy tudjuk, ezeken az összejöveteleken Petschnig Mária Zita is részt vett a férjével, Kéri Lászlóval együtt, ám a Pénzügykutató tudományos főmunkatársa kérdésünkre a totális tagadást választotta. Még azt sem ismerte el, hogy részt vett a Tisza-csomag kidolgozásában. Ez azért különös, mert korábban maga Petschnig beszélt arról, hogy a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek.

Letagadhatatlan kapcsolat

De a szavakon túlmenően is egyértelmű az együttműködés a Kéri-házaspár és a Tisza között. 

Kéri László például a Magyar Péterék házi médiájának, a Kontrollnak a műsorvezetője, a házaspár emellett rendszeresen ad elő a Tisza-szigetek rendezvényein és más tiszás eseményeken.

Ráadásul Petschnig ezeken a fórumokon olyan elképzeléseinek adott hangot, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a tiszás csomagban szereplő megszorításokhoz. Például a 13. havi nyugdíj után a többgyermekes édesanyák adómentességét is megtámadta. Megkerestük egyébként Kéri Lászlót is, ám a politológus még azt megelőzően bontotta a vonalat, hogy a Király Júlia lakásán tartott összejövetelekről kérdezhettük volna.

Értesüléseink szerint Bod Péter Ákos is rendszeres vendég lehetett a Király Júlia lakásán tartott szeánszokon. Ám amikor ezzel kapcsolatban kerestük, az egykori jegybankelnök szintén a kérdés elhangzása előtt letette a telefont.

Arra a kérdésünkre pedig tagadólag reagált, hogy részt vett-e Magyar Péterék gazdasági programjának a kidolgozásában. Azonban érdemes felidézni Bod Péter Ákos közelmúltban tett kijelentéseit: a közgazdász gyakorlatilag bennfentesként nyilatkozott a 24-nak adott interjújában, ahol bölcs dolognak nevezte eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit.

Beszédes vallomás 

A szakértő – aki egyébként Márki-Zay Péter mozgalma megalapításában is részt vett – a saját bevallása szerint is egyeztetett korábban a Tisza szakmai stábjával a többkulcsos szja kérdésében. Emellett augusztusban többször is elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be. Bod Péter Ákos nemrégiben is beszélt a Tisza megszorító terveiről. 

– Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is, (…) nincs elég adóalap

– fogalmazott a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában december 9-én. Sokatmondó, ahogy a közgazdász mindezt megvalósítani vélte: „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön”.

Magyar Péterék embere méltatja a megszorítócsomagot

Nem kívánok erről nyilatkozni – ezt Rékasi Balázs válaszolta arra a kérdésünkre, hogy részese Magyar Péterék gazdasági szakértői stábjának. A kormányt rendszeresen bíráló egészségügyi szakközgazdász ugyanezt a feleletet adta, amikor arról érdeklődtünk, hogy a Király Júlia lakásán folytatott megbeszéléseken is részt szokott-e venni. 

Még ennél is figyelemre méltóbb, ahogyan arra reagált Rékasi Balázs, amikor a megszorítócsomag nyilvánosságra került elemeiről kérdeztük: „jónak gondolom”.

Informátorunk szerint Lóczy Zoltán is a tiszás csomag összeállítását megelőző egyeztetések rendszeres szereplője lehetett. A Gyurcsány-kormány idején a Közútkezelő közbeszerzésekért felelős szakjogászaként tevékenykedő férfi korábban ugyanabban a cégben – a Multifaktoring nevezetű hitelintézetnél – volt vezető tisztségviselő, ahol Dálnoki Áron igazgatósági tagként működött. Lóczy Zoltán lapunk kérdésére azt állította: nem ismeri a Tisza megszorítócsomagját és nem is foglalkozik politikával.

Önmagának ellentmondó szponzor

Nem kevésbé különösen reagált megkeresésünkre Bojár Gábor. A Graphisoft alapítójaként ismert baloldali milliárdos – aki korábban Márki-Zay Pétert, Karácsony Gergelyt és a Momentumot is finanszírozta – már egy ideje nyíltan beállt Magyar Péter mögé, s a Tisza Párt egyik fő pénzügyi támogatójának számít. A Tisza megszorítócsomagjában állítása szerint nem vett részt és nem is ismeri a konkrét programelemeket. 

Azonban, amikor elkezdtük sorolni a dokumentumban található szigorításokat, Bojár rögtön tudni vélte, hogy adóemelés nincs a tervezetben, csak vagyonadó, amivel egyébként egyetért.

Surányi bírálatai

Miközben Surányi György szerint nem a Tisza szakértői jegyezték a megszorítócsomagot, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke kritizálta az egyes programelemeket: „Amit az újságokban látok, azzal nem értek egyet. Például a jövedelemadó emelésével sem, ami az átlagkeresetnek már közel a felénél egy új kulcsot hozna be. Ez gazdaság- és versenyellenes. Ha valamit változtatnék ebben a kérdésben, akkor a minimálbérig adómentessé tenném a kereseteket – fogalmazott lapunknak nyilatkozva a szakember.

Surányi György szintén bírálta Magyar Péteréknek az áfacsökkentésre vonatkozó, nyilvánosság előtt is vállalt terveit.

– Nem értek egyet az áfacsökkentéssel, azt rossznak tartom tartom, akárcsak azt, hogy a kormány csökkentette, majd megemelte a lakások áfáját, ami nagy inflációt okozott. Az Orbán-kormánynak nem sok olyan adópolitikai döntése van, amelyekkel egyetértek, de az áfa ügye az ilyen. A költségvetés egyébként nem bírná el az áfacsökkentést és az árak sem mennének lejjebb. Ha mégis, akkor pedig rendkívüli módon antiszociális lenne a hatása, mert a magas jövedelműeket támogatná – fejtette ki a közgazdász. Arra a kérdésre, hogy jelezte-e a kritikai észrevételeit a Tisza felé, nemmel felelt. – Nincs kapcsolatom velük és nem is kerestek – szögezte le Surányi György, többször is aláhúzva, hogy semmi köze Magyar Péterék pártjához.

Felbukkant a régi szocialista pártkáder is

Noha forrásunk arról tájékoztatott, hogy Katona Tamás is részt vett a tiszás csomag előkészítésében, Gyurcsány Ferenc egykori pénzügyi államtitkára ezt váltig tagadta, állítása szerint nem is keresték a Tisza részéről. 

A Karácsony Gergely főpolgármesterré választása után a BKV felügyelőbizottságába ejtőernyőztetett Katona Tamás tagja a V21 nevű csoportosulásnak. Ez a társaság már 2024 márciusban besorolt Magyar Péter mögé, és a támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét.

Katona más szálon is kapcsolódik Magyarékhoz, dolgozik ugyanis a Pénzügykutató Zrt.-nek, ahol munkakapcsolatban állhat a már említett Petschnig Mária Zitával.

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Katona Tamás 2024 novemberében adott egy interjút a HVG-nek, amelyben arról esett szó, hogy a Pénzügykutató külső szereplőkkel együtt alternatív gazdaságpolitikai programot ír. Az interjúban Katona azt is kifejtette, hogy az adórendszert torznak véli, s szerinte túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak.

Magyar Péterék gazdasági programjának megalkotói között van Kármán András is, a Tisza nemrég csatlakozott szakértője. A közgazdász nézetei összhangban vannak a tiszás megszorítócsomag pontjaival. 

Így például Kármán ellenzi a bankadót, ráadásul emiatt kényszerült távozni a Nemzetgazdasági Minisztériumban elfoglalt államtitkári posztjáról 2011-ben. 

A közgazdászt többszöri, telefonos és írásos megkeresésünkre sem reagált.

Nem tudtuk elérni Karvalits Ferencet sem. Információink szerint a jegybank korábbi alelnöke ugyancsak részt vett a Tisza megszorítócsomagjának összeállításában. Karvalits egyébként Bajnai Gordon egykori kormányfő vezető- és cégtársa volt a Wallis Zrt-nél, valamint a gazdák tömegét csődbe rántó Hajdú-Bét Zrt-nél. Felesége, Szelényi Zsuzsanna pedig részt vett a Bajnai-féle Együtt 2014 párt alapításában, de emellett az alakulat országgyűlési képviselője is volt.

Brutális szigorítások

Tisza Párt november végén kiszivárgott több ezer milliárd forintos megszorítással kalkuláló csomagja több száz oldalon keresztül sorolja azokat a területeket, amelyeken gyökeresen új szabályozást, főképp adópolitikai reformokat kívánnak végrehajtani. Az anyag tíz oldalakon tárgyal egy-egy fejezetet kifejezetten aprólékosan, helyenként tudományos megközelítéssel. 

A csomagban egyebek mellett szerepel a vagyonadó, a kutya- és macskaadó bevezetése, a cigaretta és az alkohol, valamint az autóipar áfaemelése.

 Ehhez jön még az szja-rendszer átalakítása és a céges adóstruktúra totális módosítása, vagy éppen a nyugdíjrendszeré.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

