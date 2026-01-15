Tucatnyi baloldali szakértő dolgozhatott Magyar Péterék megszorítócsomagja mögött, kiderítettük a neveket

Újabb részleteket derített ki a Magyar Nemzet a Tisza Pártnak készült több száz oldalas megszorítócsomag mögött álló szakembergárdáról. Arról korábban az Index írt, hogy a baloldali tervezeten Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági szakértőjének vezetésével mások mellett Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója és Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank egykori igazgatója is dolgozhatott. Ám ennél jóval nagyobb lehetett a stáb: a Tisza belső ügyeire rálátó forrásunk beszámolója alapján ugyanis

egy nagyjából tucatnyi, főként közgazdászokból álló szakértő, tanácsadó csapat vehetett részt a gazdasági program összeállításában.

Többségében olyan személyekről van szó, akik az elmúlt években is az ellenzéket támogatták.

Titokzatos szeánszok

Informátorunk szerint ebből a társaságból többen részt vettek azokon a szakmai tanácskozásokon, amelyeket Király Júlia egykori jegybank-alelnök Kossuth téri lakásán tartottak. Mindezzel kapcsolatban az érintetteknél is érdeklődtünk, elsőként magát Király Júliát hívtuk, aki a 2022-es választás előtt Márki-Zay Péternek, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének volt az egyik tanácsadója. A Nemzetközi Bankárképző Központ korábbi vezérigazgatója azonban nem kívánt lapunknak nyilatkozni.

Királytól egyebek mellett azt szerettük volna megtudni, hogy pontosan milyen szerepet játszott a tiszás megszorítócsomag kidolgozásában, s hogy minden pontjával egyetért-e a több száz oldalas dokumentumnak.

Ugyancsak kíváncsiak lettünk volna a belvárosi lakásán folytatott megbeszélések részleteire.

Úgy tudjuk, ezeken az összejöveteleken Petschnig Mária Zita is részt vett a férjével, Kéri Lászlóval együtt, ám a Pénzügykutató tudományos főmunkatársa kérdésünkre a totális tagadást választotta. Még azt sem ismerte el, hogy részt vett a Tisza-csomag kidolgozásában. Ez azért különös, mert korábban maga Petschnig beszélt arról, hogy a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek.

Letagadhatatlan kapcsolat

De a szavakon túlmenően is egyértelmű az együttműködés a Kéri-házaspár és a Tisza között.

Kéri László például a Magyar Péterék házi médiájának, a Kontrollnak a műsorvezetője, a házaspár emellett rendszeresen ad elő a Tisza-szigetek rendezvényein és más tiszás eseményeken.

Ráadásul Petschnig ezeken a fórumokon olyan elképzeléseinek adott hangot, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a tiszás csomagban szereplő megszorításokhoz. Például a 13. havi nyugdíj után a többgyermekes édesanyák adómentességét is megtámadta. Megkerestük egyébként Kéri Lászlót is, ám a politológus még azt megelőzően bontotta a vonalat, hogy a Király Júlia lakásán tartott összejövetelekről kérdezhettük volna.

Értesüléseink szerint Bod Péter Ákos is rendszeres vendég lehetett a Király Júlia lakásán tartott szeánszokon. Ám amikor ezzel kapcsolatban kerestük, az egykori jegybankelnök szintén a kérdés elhangzása előtt letette a telefont.

Arra a kérdésünkre pedig tagadólag reagált, hogy részt vett-e Magyar Péterék gazdasági programjának a kidolgozásában. Azonban érdemes felidézni Bod Péter Ákos közelmúltban tett kijelentéseit: a közgazdász gyakorlatilag bennfentesként nyilatkozott a 24-nak adott interjújában, ahol bölcs dolognak nevezte eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit.