Tisza-adó: Magyar Péter támogatója szerint perverz és túl alacsony a mostani adó, többkulcsos szja-t akar

Nagyon alacsony idehaza a személyi jövedelemadó, amit perverz módon csökkentettek le, az egy számjegyű szja pedig egyenesen katasztrófa lenne – ez a véleménye Katona Tamásnak, aki bár Gyurcsányék egyik leghűbb embere volt, az elmúlt időszakban a Tisza Párt körül tűnt fel. S nemcsak támogatja Magyar Pétert, de még egy kormányprogram megírásában is részt vett. Nem meglepő, hogy Katona is támogatja a Tisza-adót, és támadja az adókedvezményeket.

2025. 08. 29. 4:32
Kézzel-lábbal tiltakozik Magyar Péter az ellen, hogy pártja a személyi jövedelemadó jelentős emelését tervezi. A Tisza elnökének próbálkozása azonban eleve kudarcra van ítélve: egyrészt nyilvánosságra került egy pártdokumentum, másrészt közvetlen munkatársai ismerik be nyíltan vagy utalások formájában az adóemelés ötletét, harmadrészt nem találni a párt környékén működő olyan gazdasági embert, aki ne küzdene, mégpedig harcosan a többkulcsos adóért, így az szja számottevő megemeléséért. 

Magyar Péter
Petschnig Mária Zita. Forrás:  YouTube/ATV

Kezdjük a végén, vagyis azokkal a közgazdászokkal és szakértőkkel, akik minden bizonnyal nagy hatással vannak a Tisza programjára!

 

Nagyítóval sem találni olyat, aki nem akar adót emelni

Bemutattuk már, hogy a Tisza egyik szponzora, az SZDSZ környékéről érkezett Bojár Gábor mindenképp adóemelést szorgalmaz. Megírtuk azt is, hogy Petschnig Mária Zita miként pocskondiázta az anyák adómentességét és állt ki az adóemelés mellett. A közgazdász a Tisza egyik legnagyobb rajongójának, Kéri Lászlónak a felesége, emellett a Tisza-rendezvények rendszeres felszólalója, és programírásban is részt vett a párt számára. Arról pedig az Origo rántotta le a leplet, hogyan érvelt a többkulcsos szja mellett a Magyar Péterhez szintén közel helyezkedő Bod Péter Ákos.

 

Gyurcsány hű embere is adót emelne

Ha az szja-emelést szorgalmazó Tisza-környéki gazdasági emberekről van szó, nem hagyható ki Gyurcsányék egyik leghűségesebb embere, Katona Tamás sem. A közgazdász a szocialista kormányok alatt magas pozíciókban volt, vezette a statisztikai hivatalt, majd az államkincstárat, de többször is betöltött államtitkári posztot. Adódik a kérdés: hogy kerül egy hithű balos káder az úgynevezett óbaloldaltól elhatárolódó Magyar Péter mellé? Tulajdonképpen egyszerűen. Katona Tamás tagja a V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban, azaz két hónap után besorolt Magyar Péter mögé, és a támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét. A V21-ben tag mások mellett a már említett Bod Péter Ákos és Raskó György. Utóbbi Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója.

Katona más szálon is kapcsolódik Magyarékhoz, dolgozik ugyanis a Pénzügykutató Zrt.-nek, ahol munkakapcsolatban állhat a már említett Petschnig Mária Zitával. 

Katona 2024 novemberében adott egy interjút a HVG-nek, amelyben arról esett szó, hogy a Pénzügykutató külső szereplőkkel együtt alternatív gazdaságpolitikai programot ír. Arról, hogy azt kinek szánják, Katona úgy fogalmazott: „Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.” A dologban az az érdekes, hogy korábban Petschnig lényegében arról beszélt: a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek. Ennél lényegesebb, hogy az interjúban Katona kifejtette: az adórendszer torz, túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak.

 

Katona perverz adócsökkentésről beszélt

S hogy ne legyen senkinek kétsége, Petschnig és Katona februárban közös fórumot is tartottak a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol utóbbi bírálta az szja mostani rendszerét. Katona ott nem kertelt, arról beszélt, hogy szerinte perverz módon alakította át a kormány az adórendszert. Hozzátette azt is: „Sőt Orbán még mondta, hogy ő egy számjegyű adót képzel, szerencsére az nem valósult meg, mert az végképp katasztrófa lett volna.”

Videó 1:19:00-tól:

Szitkok sokasága

Katona Tamás márciusban ott folytatta, ahol Petschniggel februárban abbahagyta. Bolgár Györggyel beszélgetve például azt mondta: – Már most is az adórendszer Magyarországon irreális és igazságtalan. Irracionális. De ha vesszük a családoknak nyújtandó vagy beígért kedvezményeket, például az anyák személyi-jövedelemadó mentességét, ez népesedéspolitikai szempontból teljesen irracionális. Az eddigi népesedéspolitikai intézkedések nem jelentettek semmit. Aztán megismételte, hogy szerinte perverz a támogatási rendszer, majd közölte: – Ráadásul amúgy is nagyon alacsony nálunk a személy jövedelemadó.

Videó 13:18-tól 14:06-ig:

Minden kiderült

Magyar Péter hiába tagad, a szakértők mellett a pártjából is rendre hiteltelenítik a szavait. A hét elején az Index egy belső dokumentumra hivatkozva azt írta, hogy a Tisza vaskos lakossági adóemelést tervez. A portál bemutatott egy feljegyzést, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére, és amely többkulcsos szja-rendszerről szólt. Eszerint a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1,25 millió forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A javaslat az áfa csekély mértékű csökkentését is tartalmazta.

Lapunk még kedden megkereste a Tisza Párt szakértőjét, a gazdasági kabinet koordinátorát. Dálnoki Áron csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan a Tisza-adóra vonatkozó terveket.

Dálnoki emellett szerepelt azon a videón is, amely ismét lebuktatta Magyarékat. A felvétel egy etyeki fórumon készült, a Tisza gazdasági embere Tarr Zoltán tiszás uniós képviselő társaságában üldögélt. Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot, hogy ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál tette fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

Tarr Zoltán is szót kapott, s lényegében arról beszélt, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. Szó szerint így fogalmazott: – Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.

 

Borítókép: Katona Tamás (Forrás: YouTube)

