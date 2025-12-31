Az ISIS szerint csak a kezdet volt Sydney, Európa a következő célpont

A vezércikk szerint a „modern módszer” a „prófétai módszertan”, amely zsidó vagy keresztény közösségek elleni, vallási ünnepekre időzített támadásokat ír elő, nagy hatással és minimális bizonyíték hátrahagyásával. Az ISIS szerint a támadás sikere fontosabb, mint a dokumentált hűség.

A szervezet minden olyan erőszakos cselekményt saját „ideológiai lenyomatának” tekint, amely a tanításaival összhangban történik.

A propaganda kifejezetten erőszakos antiszemita retorikát alkalmaz. A szöveg azt állítja, hogy „zsidók véreznek Ausztrália utcáin”, és hogy a hanuka „temetéssé” vált. Az ISIS árulónak nevezi azokat a muszlimokat, akik zsidókat védenek vagy ellenzik a terrorcselekményeket, míg a gyilkosokat példaképnek állítja be – ideologizálva az erőszakot.