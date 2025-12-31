támadásEurópaISISantiszemitaterrorSydney

Az ISIS szerint csak a kezdet volt Sydney, Európa a következő célpont

Az Iszlám Állam (ISIS) propagandája példaként ünnepli a Sydney-ben, Bondi Beachen elkövetett antiszemita terrortámadást, amelyben egy apa és fia tizenöt embert megölt és negyvenet megsebesített a hanuka ünnepén. Hetilapjukban, az Al-Nabában az elkövetőket hősöknek és Sydney büszkeségének nevezik. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök szerint komoly jelek utalnak arra, hogy az ISIS propagandája inspirálta őket, noha a nyomozás nem talált bizonyítható szervezeti kapcsolatot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 20:34
2025. december 21-én gyertyákat és lámpásokat gyújtanak az emberek Sydney Manly Beach-en, a Bondi Beach-i terrortámadás áldozatainak tiszteletére Fotó: REBECCA STEVENS Forrás: AFP
Az ISIS ezt a modellt stratégiai áttörésként mutatja be. Vezércikkük szerint lényegtelen, hogy egy támadást hivatalosan vállalnak-e, burkoltan dicsérnek vagy hallgatnak róla: a gyanú és a kapcsolat megállapítása így is megszületik. A szervezet célja a hagyományos parancsnoki lánc leválasztása a terrorról. A lényeg az ideológia: aki a propaganda alapján cselekszik, az teljesíti a küldetést, függetlenül attól, hogy része-e a szervezetnek. A következő hullámra is felszólítanak, és konkrét európai célpontként Belgiumot nevezik meg – írja a Exxpress.

Az ISIS példaként ünnepli a Sydney-ben, Bondi Beachen elkövetett antiszemita terrortámadást (Fotó: HANDOUT / NSW Courts)
Az ISIS példaként ünnepli a Sydney-ben, Bondi Beachen elkövetett antiszemita terrortámadást (Fotó: HANDOUT/NSW Courts)

A vezércikk szerint a „modern módszer” a „prófétai módszertan”, amely zsidó vagy keresztény közösségek elleni, vallási ünnepekre időzített támadásokat ír elő, nagy hatással és minimális bizonyíték hátrahagyásával. Az ISIS szerint a támadás sikere fontosabb, mint a dokumentált hűség. 

A szervezet minden olyan erőszakos cselekményt saját „ideológiai lenyomatának” tekint, amely a tanításaival összhangban történik.

A propaganda kifejezetten erőszakos antiszemita retorikát alkalmaz. A szöveg azt állítja, hogy „zsidók véreznek Ausztrália utcáin”, és hogy a hanuka „temetéssé” vált. Az ISIS árulónak nevezi azokat a muszlimokat, akik zsidókat védenek vagy ellenzik a terrorcselekményeket, míg a gyilkosokat példaképnek állítja be – ideologizálva az erőszakot.

A vezércikk európai része a legaggasztóbb: 

a szervezet felszólítja a Belgiumban tartózkodó muszlim menekülteket, hogy támadjanak zsidókat és keresztényeket „minden utcán”. Zsinagógákat és templomokat kifejezetten legitim célpontnak tekint. A szöveg Európára úgy utal, mint ahol a sydney-i merénylet csak a kezdet.

A támadás után a brit The Guardian szerint a közösségi médiában sok, a mészárlást dicsőítő vagy támogató bejegyzés jelent meg, melyek közül több hosszabb ideig látható maradt. A nyugati hatóságok több fiókot jelentettek.

A kép összességében az, hogy az ISIS új modellje a decentralizált, ideológia vezérelte terror: nincsenek klasszikus sejtek, felszámolható hálózatok vagy bizonyítható parancsok. A támadások egyre inkább magányos, radikalizált elkövetőkhöz kötődnek, akiket gyakran csak akkor ismernek fel, amikor már késő. Az ISIS narratívája szerint éppen ez a stratégia lényege – és ennek központi célpontjai továbbra is a zsidó és keresztény közösségek, különös tekintettel Európára.

Borítókép: Terrortámadás Sydney-ben (Fotó: AFP)

