Bondi Beach-i tragédia: Ausztrália fontos lépésre készül

A sydney-i halálos lövöldözés újra reflektorfénybe helyezte Ausztrália fegyverviselés szabályozását. Vasárnap tizenöt ember vesztette életét, amikor két fegyveres a hanukát ünneplő zsidó közösség tagjaira támadt a Bondi Beach-i strandon, a hatóságok szerint az Iszlám Állam inspirációja nyomán. Több tucat ember megsebesült, és a tragédia után országszerte megerősítették a rendőri jelenlétet, hogy megelőzzék a további támadásokat.

Megemlékezés a Bondi Beach-i terrortámadás áldozatainak tiszteletére. Fotó: AFP