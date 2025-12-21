A sydney-i halálos lövöldözés újra reflektorfénybe helyezte Ausztrália fegyverviselés szabályozását. Vasárnap tizenöt ember vesztette életét, amikor két fegyveres a hanukát ünneplő zsidó közösség tagjaira támadt a Bondi Beach-i strandon, a hatóságok szerint az Iszlám Állam inspirációja nyomán. Több tucat ember megsebesült, és a tragédia után országszerte megerősítették a rendőri jelenlétet, hogy megelőzzék a további támadásokat.
Bondi Beach-i tragédia: Ausztrália fontos lépésre készül
Sydney-ben vasárnap tizenöt ember életét vesztette, amikor két fegyveres a hanukát ünneplő zsidó közösség tagjaira támadt a strandon. A Bondi Beach-i tragédia rávilágított az ország fegyvertartási szabályainak hiányosságaira, és megerősítette a vitát az antiszemitizmus elleni fellépés szükségességéről.
A szövetségi kormány országos fegyver-visszavásárlási programot jelentett be, miközben Új-Dél-Wales az ország legszigorúbb fegyvertörvényreformját készíti elő.
A tervezett intézkedések célja a felesleges és kockázatos fegyverek eltávolítása, az engedélyezés szigorítása, valamint a közösségek biztonságának növelése. A Bondi Beach-i események egyértelműen rávilágítottak a jelenlegi szabályozás hiányosságaira. Az áldozatok emlékére a helyi közösség szívszorító módon tisztelgett: imádkozással, valamint úszók és szörfösök a vízen kör alakzatot alkotva emlékeztek meg.
További Külföld híreink
A történtek tovább erősítették a vitát az antiszemitizmus elleni fellépés és a gyűlöletellenes jogszabályok jelentőségéről, jelezve, hogy a fegyveres erőszak elleni intézkedések és a közbiztonság kérdése Ausztráliában újra kiemelt prioritássá vált – írta az Origo.
