Merz terve megbukott, Brüsszel visszakozott – erről ír a világsajtó

A Financial Times részletes elemzése szerint az uniós csúcstalálkozón kudarcba fulladt az a kezdeményezés, amely a befagyasztott orosz állami vagyon bevonásával biztosított volna forrásokat Ukrajna számára. A lap úgy fogalmaz: Friedrich Merz német kancellár által is támogatott „jóvátételi hitel” politikailag és jogilag is tarthatatlanná vált – írja az Origo.

Friedrich Merz német kancellár sajtótájékoztatót tart az Európai Tanács brüsszeli ülése után, Belgiumban, 2025. december 19-én (Fotó: AFP)

A Financial Times szerint a kezdeményezés azért futott zátonyra, mert Belgium – ahol az Európában zárolt orosz állami vagyon túlnyomó része található – kizárólag teljes körű pénzügyi és jogi biztosítékok mellett járult volna hozzá az eszközök felhasználásához. Ezeket a feltételeket azonban több uniós tagállam, köztük Franciaország és Olaszország sem vállalta volna fel saját parlamentjei előtt.