Csütörtökön Brüsszelben ültek tárgyalóasztalhoz az uniós vezetők, a megbeszélések középpontjában az orosz–ukrán háborúval összefüggő pénzügyi és politikai kérdések álltak. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója értékelte a helyzetet lapunknak.
Hatalmas kudarcot vallottak a háborúpárti erők Brüsszelben
Az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján az orosz–ukrán háborúhoz kapcsolódó pénzügyi kérdések is napirendre kerültek. A Századvég politikai elemzője, Kiszelly Zoltán szerint a megbeszélésen magyar siker született, mivel az orosz devizatartalékok elkobzása helyett más finanszírozási megoldás született, ráadásul a visegrádi hármak – köztük Magyarországgal – kimaradnak a háború finanszírozásából.
A szakértő kifejtette, hogy a tegnap megvitatott kérdéseknek legalább három dimenziójuk van, a nemzetközi jogi szempont szerint, hogyha elkonfiskálták volna az orosz devizatartalékot, akkor az egy olyan precedenst teremtett volna, ami megingatja az euróba és az Európai Unióba mint pénzpiaci helyszínbe vetett bizalmat.
Az országok többsége ezt nem akarta meglépni, így sikerült megőrizni az Európai Uniónak a nemzetközi pénzügyi rendszerben a helyét, bár ez a bizalom megingott
– emelte ki az elemzési igazgató. Ráadásul ahogy arról lapunk is beszámolt Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba.
A háborús gépezet robog tovább a V3-ak nélkül
A szakértő az ukrajnai háborúra kitérve elmondta, hogy az uniós csúcson a háború további két évre való finanszírozását szavazták meg, ami viszont a magyar siker, hogy nem a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák az ukrajnai háborút, és hogy Magyarország, illetve a másik két visegrádi ország kimarad a finanszírozásából. Elmondta, hogy Lengyelország elszigetelődött a visegrádi országoktól, így V3-ról beszélhetünk, ami Babissal állt helyre.
Kiszelly Zoltán a tegnapi nap margóján elmondta, hogy
óriási kudarcot vallott Von der Leyen, Merz és az Európai Néppárt, ugyanis a német kancellár nem tudta keresztülvinni az akaratát.
Majd kitért arra is, hogy Macron próbált átigazolni a békepárti táborba – legalábbis a szavak szintjén –, amikor felvetette, hogy Putyinnal egyeztetéseket kellene kezdeményezni.
Borítókép: Az Európai Néppárt háborús tervei kudarcot vallottak (Fotó: AFP)
