Hatalmas kudarcot vallottak a háborúpárti erők Brüsszelben

A szakértő kifejtette, hogy a tegnap megvitatott kérdéseknek legalább három dimenziójuk van, a nemzetközi jogi szempont szerint, hogyha elkonfiskálták volna az orosz devizatartalékot, akkor az egy olyan precedenst teremtett volna, ami megingatja az euróba és az Európai Unióba mint pénzpiaci helyszínbe vetett bizalmat.

Az országok többsége ezt nem akarta meglépni, így sikerült megőrizni az Európai Uniónak a nemzetközi pénzügyi rendszerben a helyét, bár ez a bizalom megingott

– emelte ki az elemzési igazgató. Ráadásul ahogy arról lapunk is beszámolt Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba.

A háborús gépezet robog tovább a V3-ak nélkül

A szakértő az ukrajnai háborúra kitérve elmondta, hogy az uniós csúcson a háború további két évre való finanszírozását szavazták meg, ami viszont a magyar siker, hogy nem a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák az ukrajnai háborút, és hogy Magyarország, illetve a másik két visegrádi ország kimarad a finanszírozásából. Elmondta, hogy Lengyelország elszigetelődött a visegrádi országoktól, így V3-ról beszélhetünk, ami Babissal állt helyre.