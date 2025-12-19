Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

orosz vagyonBrüsszelUkrajnaorosz-ukrán háború

Hatalmas kudarcot vallottak a háborúpárti erők Brüsszelben

Az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján az orosz–ukrán háborúhoz kapcsolódó pénzügyi kérdések is napirendre kerültek. A Századvég politikai elemzője, Kiszelly Zoltán szerint a megbeszélésen magyar siker született, mivel az orosz devizatartalékok elkobzása helyett más finanszírozási megoldás született, ráadásul a visegrádi hármak – köztük Magyarországgal – kimaradnak a háború finanszírozásából.

András János
2025. 12. 19. 10:26
Az Európai Néppárt háborús tervei kudarcot vallottak Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön Brüsszelben ültek tárgyalóasztalhoz az uniós vezetők, a megbeszélések középpontjában az orosz–ukrán háborúval összefüggő pénzügyi és politikai kérdések álltak. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója értékelte a helyzetet lapunknak. 

Brüsszelben magyar győzelem született, a V3-ak kimaradnak a háborúból
Brüsszelben magyar győzelem született, a V3-ak kimaradnak a háborúból, Von der leyen tervei nem jöttek be
(Fotó: Anadolu/Dursun Aydemir)

A szakértő kifejtette, hogy a tegnap megvitatott kérdéseknek legalább három dimenziójuk van, a nemzetközi jogi szempont szerint, hogyha elkonfiskálták volna az orosz devizatartalékot, akkor az egy olyan precedenst teremtett volna, ami megingatja az euróba és az Európai Unióba mint pénzpiaci helyszínbe vetett bizalmat.

Az országok többsége ezt nem akarta meglépni, így sikerült megőrizni az Európai Uniónak a nemzetközi pénzügyi rendszerben a helyét, bár ez a bizalom megingott

– emelte ki az elemzési igazgató. Ráadásul ahogy arról lapunk is beszámolt Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba.

A háborús gépezet robog tovább a V3-ak nélkül

A szakértő az ukrajnai háborúra kitérve elmondta, hogy az uniós csúcson a háború további két évre való finanszírozását szavazták meg, ami viszont a magyar siker, hogy nem a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák az ukrajnai háborút, és hogy Magyarország, illetve a másik két visegrádi ország kimarad a finanszírozásából. Elmondta, hogy Lengyelország elszigetelődött a visegrádi országoktól, így V3-ról beszélhetünk, ami Babissal állt helyre.

Kiszelly Zoltán a tegnapi nap margóján elmondta, hogy 

óriási kudarcot vallott Von der Leyen, Merz és az Európai Néppárt, ugyanis a német kancellár nem tudta keresztülvinni az akaratát. 

Majd kitért arra is, hogy Macron próbált átigazolni a békepárti táborba – legalábbis a szavak szintjén –, amikor felvetette, hogy Putyinnal egyeztetéseket kellene kezdeményezni. 

Borítókép: Az Európai Néppárt háborús tervei kudarcot vallottak (Fotó: AFP)

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu