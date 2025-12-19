orosz-ukrán háborúBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor hajnalban Brüsszelből jelentkezett + videó

Brüsszelben csütörtökön folytatódtak az uniós csúcstalálkozóhoz kapcsolódó egyeztetések, amelyek középpontjában az orosz–ukrán háborúval összefüggő pénzügyi és politikai kérdések álltak. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hajnalban a helyszínről jelentkezett be, miután a tanácsban Magyarország, Szlovákia és Csehország nélkül elfogadták a háború folytatásának támogatását. Az orosz vagyok felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat - fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 4:04
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sorsdöntő uniós csúcstalálkozó zárása után Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett, miután korábban világossá tette: Magyarország nem támogatja az Ukrajna finanszírozását célzó közös uniós hitelfelvételt. Magyarország, Szlovákia és Csehország egységesen fellépett a közös hitelfelvétel ellen.  

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk

 – mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után tartott sajtótájékoztatón.

A közös hitelfelvétellel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak "akadálya mi voltunk".

A miniszterelnök hozzátette:

Megmentettük a gyerekeinket meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba, hadikölcsön formájába küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállni.

A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a hitel összegét – amely egy „elvesztett háborút” finanszíroz – előre láthatóan sosem kapják vissza a kölcsönt nyújtó országok. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sikerült elérni egy „opt-out” (kivétel, mentesség) lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország kimaradhat a háborús hitel nyújtásából.

 A kormányfő kiemelte:„Ez a döntés a jövő generációit is tehermentesíti egy elhibázott háború finanszírozásától.” 

A gyermekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része 

– fogalmazott a kormányfő.

Annak ellenére, hogy a három ország kimaradt, a többi EU-tagállam közösen nyújtja a hadikölcsönt Ukrajnának, ezzel segítve a háború folytatását

 – emelte ki a magyar miniszterelnök. 

Hozzátette Európa háborúpárti politikát folytat, és nem hallgat a békekezdeményezésekre, beleértve az amerikai békeprogramot sem, amelyet inkább problémának tekintenek. Egyre erősebb a motiváció az európai vezetőkben, hogy Ukrajnát segítsék győzni Oroszország ellen, mert csak így van esélyük visszakapni az eddig odaadott (160-180 milliárd euró, plusz a mostani 90 milliárd) pénzt. Ez a pénzügyi motiváció a háborúba sodródás veszélyét hordozza.

Az orosz vagyonok felhasználásáról szóló döntést elhalasztották, továbbra is vizsgálják a kérdést

– mondta el Orbán Viktor pénteken hajnalban. Orbán Viktor kiemelte a háború hatalmas emberi veszteségeit és amellett érvelt, hogy a pénzt békére, nem háborúra kellene fordítani. 

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker 

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben péntek hajnalban. Az egynapos brüsszeli uniós csúcsértekezlet után nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása egy halott ötlet. 

Ha ez a javaslat átment volna, akkor napokon belül, de három hónapon belül mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúban. Ettől sikerült megóvni magunkat. Ez egy nagyszerű siker

- fogalmazott. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Orbán Viktor: Most adták föl + videó

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar péter

Út a pszichiátriára

Pilhál György avatarja

Kormánypárti médiumok háza táján visszatérő dilemma: helyes-e, ha gyakorló elmebetegek akcióiról tudósítunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu