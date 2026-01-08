Magyar PéterTisza Párt14. havi nyugdíj13. havi nyugdíjnyugdíj

Bicskanyitogató kijelentést tett a nyugdíjakról Magyar Péterék egyik kampányfőnöke + videó

„Egyszerű marketingfogás” – így minősítette a 13. és 14. havi nyugdíjat a Tisza Párt egyik kampányfőnöke, Félegyházi Zoltán egy podcastműsorban. A Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra, ez egy olyan kijelentés, amely nem csupán szakmai felkészültséget, de az emberek szolgálata iránti elkötelezettséget is kétségbe vonja.

2026. 01. 08. 12:30
A Tisza Párt egyik kampányfőnöke szerint a 13. és a 14. havi nyugdíj is marketingfogás – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Tűzfalcsoport. A tiszás Félegyházi Zoltán, aki a Tisza Párt budapesti, 08. OEVK országgyűlési képviselőjelölt-jelöltje volt. A versenyben ugyan alulmaradt Virágh Gabriellával szemben, viszont puhára esett és annak kampányfőnökeként folytatta pártbeli munkáját (legalábbis korábban Magyar Péter erről beszélt, hogy ez lesz a vesztes jelöltek feladata).

Félegyházi Zoltán és Virágh Gabriella (Forrás: Facebook)
Félegyházi Zoltán és Virágh Gabriella (Forrás: Facebook)

Félegyházi korábban úgy mutatkozott be, hogy vállalkozó, menedzser, aki nyolc év németországi munka után költözött haza, és számára „a rendszerváltás azt jelenti, hogy a hatalomnak az embereket kell szolgálnia.” A Tűzfalcsoport azonban felhívta a figyelmet egy két héttel ezelőtt egy podcastműsorra, amelyben olyan kijelentést tett, amely nem csupán szakmai felkészültségét, de az emberek szolgálata iránti elkötelezettségét is kétségbe vonja.

Kérdésre ugyanis azt válaszolta a tiszás politikus,hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj „egyszerű marketingfogás”. 

A blog rámutatott: a valóság ezzel szemben az, hogy Magyarországon a „13. havi nyugdíj” egy teljes extra havi nyugdíjnak felel meg, a „14. havi nyugdíj” pedig 2026-tól induló, fokozatosan bevezetett pluszjuttatás. Idén a 13. havi illetve 14. havi bevezetése összesen plusz 10,42 százalék éves növekmény eredményez a 12 havi bázishoz képest, amely az árstop és az egyéb kormányzati intézkedések (rezsicsökkentés) mellett, valódi reálnövekedést jelent.

A Tiszával nem járnának jól a nyugdíjasok

Félegyházi Zoltán kijelentése tökéletesen beleillik abba a képbe, amely Magyar Péteréknek a nyugdíjasokhoz való hozzáállását mutatja. Emlékezetes, Kéri László tiszás szociológus felesége, Petschnig Mária Zita például így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén: 

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus (Forrás: Facebook)
Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus (Forrás: Facebook)

A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt:

„Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit, ugye, Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”

Érdemes felidézni a Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő kijelentéseit is, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. 

Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy nem normális, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és kiélezi a feszültségeket az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Mediaworks)


