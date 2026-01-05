Februárban érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj – változtak a szabályok, erre érdemes figyelni

A februári kifizetések időszaka minden évben kiemelt jelentőségű a nyugdíjasok számára, 2026-ban azonban a megszokottnál is nagyobb összeg érkezhet. A rendes havi ellátás mellett ugyanis nemcsak a 13. havi nyugdíjat, hanem a 14. havi nyugdíj első részét is kézhez vehetik a nyugdíjasok. A többletpénz viszont csak azoknak jár, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.

Februárban a megszokottnál is magasabb nyugdíj érkezik

Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert

Mi érkezik a februári nyugdíj idején?

A 13. havi nyugdíj gyakorlatát már korábban visszaállította a kormány, célja a nyugdíjasok jövedelmének stabilizálása és a vásárlóerő védelme. Ezt egészíti ki 2026-tól fokozatosan a 14. havi nyugdíj is, amelyet először 2026 februárjában fizetnek ki egy negyedhavi összeg formájában a jogosultaknak.

A kifizetés gyakorlatilag három összeg egyidejű utalását jelenti:

a rendes havi nyugdíj,

az éves 13. havi nyugdíj,

és a 14. havi nyugdíj első negyedrésze.

Jó tudni, hogy a 14. havi juttatás, vagyis az egyhavi ellátásnak megfelelő összeg teljes kifizetése több lépésben történik, 2026-tól kezdődően évente egy negyedrész érkezik, majd 2029-ig fokozatosan nő a teljes havi összegig.

Kinek jár és mire figyeljenek?

A legfontosabb szabály, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj nem jár automatikusan, „alanyi jogon” mindenkinek. Az a nyugdíjas jogosult, aki a kifizetést megelőző évben már részesült ellátásban és a folyósítás évének februárjában is élő jogosultsággal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy aki csak 2026 márciusában vagy később vonul nyugdíjba, az az adott évben már nem kapja meg ezeket az összegeket.

Fontos változás, amely az idei évtől lépett életbe, hogy az elhunyt nyugdíjasok után a hozzátartozók már nem jogosultak a 13. vagy a 14. havi nyugdíjra. Még akkor sem, ha az érintett januárban hunyt el, a jogosultság ugyanis kizárólag a kifizetés időpontjában életben lévő ellátottat illeti meg.

Nem csak az öregségi nyugdíjasokat érinti a változás

A szabályozás nem kizárólag az öregségi nyugdíjasokra vonatkozik.

A rokkantsági ellátásban,

rehabilitációs ellátásban,

baleseti járadékban

vagy más, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesülők egy része szintén jogosult lehet a kiegészítő juttatásokra.

Ugyanakkor ezeknél az ellátási formáknál különösen fontos az egyedi jogosultság vizsgálata, mivel nem minden támogatás számít teljes értékű nyugdíjnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy akik többféle ellátást kapnak, mindenképpen ellenőrizzék, pontosan milyen jogcímen folyósítják számukra a pénzt, mert ez befolyásolhatja a 13. és a 14. havi juttatás összegét vagy akár a jogosultságot is.