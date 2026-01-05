magyar államkincstár14. havi nyugdíjnyugdíj

Februárban érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj – változtak a szabályok, erre érdemes figyelni

Februárban a magyar nyugdíjasok nemcsak a megszokott havi ellátást kapják meg, hanem a 13. havi juttatást és a 14. havi nyugdíj első részletét is. Kulcsfontosságú, hogy tisztában legyenek a jogosultsági feltételekkel, az utalási időpontokkal és az új szabályokkal, különösen azoknak, akik rokkantsági vagy más rendszeres pénzellátásban is részesülnek. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a hazai nyugdíjrendszer kiegészítő juttatásairól 2026-ban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 5:20
nyugdíjasok, pénz, nyugdíj
illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A februári kifizetések időszaka minden évben kiemelt jelentőségű a nyugdíjasok számára, 2026-ban azonban a megszokottnál is nagyobb összeg érkezhet. A rendes havi ellátás mellett ugyanis nemcsak a 13. havi nyugdíjat, hanem a 14. havi nyugdíj első részét is kézhez vehetik a nyugdíjasok. A többletpénz viszont csak azoknak jár, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.

13. havi nyugdíj
Februárban a megszokottnál is magasabb nyugdíj érkezik 
Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert

Mi érkezik a februári nyugdíj idején?

A 13. havi nyugdíj gyakorlatát már korábban visszaállította a kormány, célja a nyugdíjasok jövedelmének stabilizálása és a vásárlóerő védelme. Ezt egészíti ki 2026-tól fokozatosan a 14. havi nyugdíj is, amelyet először 2026 februárjában fizetnek ki egy negyedhavi összeg formájában a jogosultaknak.

A kifizetés gyakorlatilag három összeg egyidejű utalását jelenti:

  • a rendes havi nyugdíj,
  • az éves 13. havi nyugdíj,
  • és a 14. havi nyugdíj első negyedrésze.

Jó tudni, hogy a 14. havi juttatás, vagyis az egyhavi ellátásnak megfelelő összeg teljes kifizetése több lépésben történik, 2026-tól kezdődően évente egy negyedrész érkezik, majd 2029-ig fokozatosan nő a teljes havi összegig.

Kinek jár és mire figyeljenek?

A legfontosabb szabály, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj nem jár automatikusan, „alanyi jogon” mindenkinek. Az a nyugdíjas jogosult, aki a kifizetést megelőző évben már részesült ellátásban és a folyósítás évének februárjában is élő jogosultsággal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy aki csak 2026 márciusában vagy később vonul nyugdíjba, az az adott évben már nem kapja meg ezeket az összegeket.

Fontos változás, amely az idei évtől lépett életbe, hogy az elhunyt nyugdíjasok után a hozzátartozók már nem jogosultak a 13. vagy a 14. havi nyugdíjra. Még akkor sem, ha az érintett januárban hunyt el, a jogosultság ugyanis kizárólag a kifizetés időpontjában életben lévő ellátottat illeti meg.

Nem csak az öregségi nyugdíjasokat érinti a változás

A szabályozás nem kizárólag az öregségi nyugdíjasokra vonatkozik. 

  • A rokkantsági ellátásban, 
  • rehabilitációs ellátásban, 
  • baleseti járadékban 
  • vagy más, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesülők egy része szintén jogosult lehet a kiegészítő juttatásokra. 

Ugyanakkor ezeknél az ellátási formáknál különösen fontos az egyedi jogosultság vizsgálata, mivel nem minden támogatás számít teljes értékű nyugdíjnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy akik többféle ellátást kapnak, mindenképpen ellenőrizzék, pontosan milyen jogcímen folyósítják számukra a pénzt, mert ez befolyásolhatja a 13. és a 14. havi juttatás összegét vagy akár a jogosultságot is.

Praktikus tanácsok nyugdíjasoknak

A szakemberek azt ajánlják a nyugdíjasoknak, hogy 

  • ellenőrizzék jogosultságukat: ha 2025-ben vagy 2026 elején változott nyugdíj- vagy ellátási státusuk, érdemes előre egyeztetni a Magyar Államkincstárral.
  • A többletjuttatásoknak lehet adózási vagy járulékfizetési vonzata, ha más jövedelmekkel kombinálódnak – ezért javasolt adótanácsadóval egyeztetni.
  • Szakértők szerint célszerű előre tervezni a többletbevétellel, mivel a magasabb februári összeg nem jelent tartós havi emelkedést, egyszeri éves kifizetésről van szó. 
  • Érdemes ellenőrizni a bankszámlakivonatot vagy a postai kifizetést, és eltérés esetén időben jelezni a Magyar Államkincstár felé.

Ennyi pénz érkezik februárban

A 14. havi nyugdíjról érdemes tudni, hogy nem egyszerre érkezik meg teljes egészében. A kormányzati tervek szerint több év alatt, fokozatosan épül fel, így 2026-ban még csak az első részletet fizetik ki. A februári utalás ennek ellenére különösen látványos lehet. 

Egy átlagos, például 250 ezer forintos havi nyugdíj esetén a nyugdíjas megkapja a szokásos havi ellátást, a teljes 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első, negyedrésznyi összegét. Ez egyetlen hónapban akár több mint félmillió forintot meghaladó bevételt is jelenthet.

A Magyar Államkincstár 2026. február közepére tervezi a kifizetést. A bankszámlákra érkező átutalások várhatóan február 12-én csütörtökön történnek meg, a postai kézbesítés pedig ehhez igazodik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett

Csépányi Balázs avatarja

Leszállt a lila köd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.