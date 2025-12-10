Tisza PártnyugdíjMagyar Péter

A Fidesz bevezeti a 14. havi nyugdíjat, a Tisza a 13. havi juttatást is elvenné

Szolidaritási adó, magánbiztosítók, az özvegyi nyugdíj megadóztatása – csak néhány időseket érintő pont annak a Tisza Pártnak a több száz oldalas megszorítócsomagjából, amelynek szakértői azt is felvetették: meg kell vágni a 13. havi nyugdíjat. A Fidesz ezzel szemben bővíti a szépkorúaknak nyújtott intézkedések körét: a parlament már megszavazta, hogy a jövő évtől több lépcsőben bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

2025. 12. 10. 17:14
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
December 10-én, szerdán a parlament fideszes többsége megszavazta a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól. A döntés annak fényében értékelhető igazán, hogy a Tisza Párt több száz oldalas tervezete teljesen felforgatná és a mostani nyugdíjrendszert: a baloldali megszorítócsomag az állam szerepét a magánbiztosítókra ruházná, oda kellene a pályakezdőknek befizetniük a havi bruttó bérük 10-15 százalékát. A szolgáltatásokért jóval többet kellene fizetni, mint ma.

A Tiszának készült javaslatgyűjtemény emellett úgynevezett szolidaritási nyugdíjjárulékot is szedne mindenkitől a jövedelme 2,5 százaléka erejéig, továbbá adót vetne ki az özvegyi nyugdíjra, illetve annak új formájára is. A magánpénztári nyugdíjas ugyanis a tervezet szerint dönthetne arról, hogy a számláján gyűlő pénzt halála esetén kire hagyja. Csakhogy a kedvezményezettnek a tiszás elképzelések szerint 20 százalék jövedelemadót le kellene rónia.

A megszorítócsomag megszövegezői maguk számolnak be több komoly kockázatról, köztük arról, hogy rövid távon az új nyugdíjrendszer miatt visszaesne a lakossági fogyasztás, miközben megugrana a költségvetési hiány. Az új rendszer azért is sokba kerülne, mert azokról is az állam gondoskodna, akiknek alacsony a keresete vagy nagyon hosszú ideig nem dolgoztak.

Csak a magánbiztosítók járnának jól

Miközben a költségek és a kockázatok leginkább az államot és a munkavállalókat terhelnék, a biztosítókhoz ömlene a pénz. A tiszás szakértők dokumentuma szerint 2030-ra 2000 milliárd, 2050-re pedig 8000 milliárd forint lenne a magánnyugdíjalapok vagyona. A csomag készítői azzal számoltak, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyonfelhalmozása 20–30 éven belül elérheti a GDP 40–50 százalékát.

A kritikusok szerint azonban ez a modell nemcsak a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszert számolná fel, hanem teljesen kiszolgáltatná a nyugdíj-megtakarításokat a magánbiztosítók profitéhségének. A tervezet több ponton egybeesik az Európai Bizottság nemrég megjelent javaslataival, amelyek szintén a magánnyugdíjpénztári megtakarítások bővítését ösztönzik. Magyarországon egyébként volt már kötelező magánnyugdíjrendszer 1998 és 2011 között, amely végül óriási költségvetési hiányt okozott, miközben a vagyonnövekedés jóval elmaradt a várttól.

A Fidesz ad, a Tisza elvenne

Ide tartozik, hogy a Tisza környezetében működő szakértők emellett további megszorításokat is felvetettek: felmerült a 13. havi nyugdíj megvágása, a Nők40 kedvezmény eltörlése, valamint egy 10–20 százalékos nyugdíjadó bevezetése is.

Emlékezetes: miután a Bajnai-kormány megszüntette a 13. havi nyugdíjat, a Fidesz 2021-től két lépcsőben visszavezette azt. A 14. havi juttatás kifizetését szintén több lépésben építik be az időskorúak ellátásába. Jövő februárban a nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi ellátás egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek.

Menczer Tamás: A Tisza Párt elnöke ma is megtartotta a szokásos hazugságdélelőttöt

