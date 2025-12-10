Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

14. havi nyugdíjTisza-adó13. havi nyugdíj

Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíjat – A Tisza Párt láncfűrésszel esne neki a nyugellátásoknak

Rendkívüli ülésén megszavazta a parlament a 14. havi ellátás bevezetését az időskorúak részére. A 14. havi nyugdíjat hasonló módon építik be a nyugdíjrendszerbe, mint korábban a 13. havi nyugdíj visszaállítása történt, azaz 2029-ig minden évben egyheti juttatással növelik az ellátás összegét. Jövőre az első heti részlet átlagosan 65 ezer forint plusz juttatást jelent az időseknek. Ugyanakkor még rá sem bólintott az intézkedésre a törvényhozás, de egyes Tisza Párthoz köthető szakértők máris támadták az időskorúaknak szánt pluszpénzt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 10:28
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól. Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb plusz juttatást hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat. Így 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek.

2021.11.12. Budapest, nyugdíj, nyugdíjprémium kézbesítésFotó: Kurucz Árpád
Februárban érkezik a 14. havi nyugdíj első heti részlete. Fotó: Kurucz Árpád

 

A Tisza-szakértő szerint tiszta őrület, és öt percen belül el fogják venni a 14. havi nyugdíjat

Orbán Viktor miniszterelnök egy október végi Facebook-videójában jelentette be, hogy lesz 14. havi nyugdíj. A kormányfő akkor azt mondta: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Nem egészen másfél hónappal a bejelentés után az Országgyűlés el is fogadta a javaslatot, így az időskorúak  jövő év februárjában már meg is kapják a juttatás első heti részét.

Ám Lengyel László már most arról beszélt a Klikk TV műsorában, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület, amit szerinte öt percen belül el fognak venni. Ezzel a Tisza Párt gazdasági programjának egyik szerzője gyakorlatilag megerősítette, hogy Magyar Péter pártja kormányra kerülve megszüntetné a Fidesz által bevezetett juttatást.

Nem meglepő Lengyel kijelentése, ugyanis korábban már a 13. havi nyugdíjat is kritizálták a Tisza körüli szakértők. Arról nem is beszélve, hogy a napvilágot látott terveik szerint láncfűrésszel esnének neki a jelenleg működő nyugdíjrendszernek. A titkosnak szánt baloldali megszorítócsomagban arról értekeznek, hogy a választások után, már 2026 szeptemberétől drasztikusan átalakítanák a nyugdíjrendszert. 

A tervezet lényege, hogy az állami garancia helyett a piaci alapra helyeznék a hangsúlyt, a pályakezdőket pedig kötelezően magánnyugdíjpénztárakba kényszerítenék, ahol a fizetésük 10-15 százalékát kellene befizetniük.

Ezzel nemcsak a biztonságot vennék el, de egy új, 2,5 százalékos sarcot, úgynevezett szolidaritási járulékot is a magyar emberek nyakába varrnának, amelynek pontos ellentételezése a dokumentumból nem is derül ki.

 

Ismét piaci alapra helyezné a Tisza Párt a nyugdíjrendszert, borítékolható a szociális katasztrófa

A Tisza-csomag szerzői egyébként úgy érvelnek, hogy hosszú távon vissza kell szorítani az állam felelősségét, és a nyugdíjrendszert piaci befektetésekre kell alapozni. A készítők – köztük Surányi György és Felcsuti Péter – azzal támasztják alá hajmeresztő tervüket, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyonfelhalmozása húsz-harminc éven belül elérheti a GDP negyven-ötven százalékát, ami jelentős forrást biztosítana a hazai tőkepiacnak. A kritikusok szerint azonban ez a modell nemcsak a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszert számolná fel, hanem teljesen kiszolgáltatná a nyugdíj-megtakarításokat a magánbiztosítók profitéhségének.

Egyébként Magyarországon már volt kötelező magánnyugdíjrendszer 1998 és 2011 között, ami végül óriási költségvetési hiányt okozott, miközben a hozamkifizetések a gyakorlatban jóval elmaradtak a várttól. E kettőből tevődött össze a magánnyugdíjpénztárak óriási extraprofitja. Nem mellékes tényező az sem, hogy 

a balliberális kormányok a hatalmas költségvetési hiány ellenére is körmük szakadtáig ragaszkodtak az embereknek előnytelen konstrukcióhoz.

Az pedig végképp a hab a tortán, hogy a Tisza Párt holdudvarában nyüzsgő szakértők a fentiek mellett további megszorításokat is szorgalmaznak. Ilyen például 

  • a 13. havi nyugdíj megvágása, 
  • a Nők40 kedvezmény eltörlése, valamint 
  • egy tíz-húsz százalékos nyugdíjadó bevezetése is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.