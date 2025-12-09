Lengyel LászlóTisza PártMagyar Péter

A Tisza programírója bevallotta: öt perc alatt vennék el a 14. havi nyugdíjat

Lengyel László, a Tisza Párt programírója szerint Magyar Péter semmi perc alatt eltörölné a 14. havi nyugdíjat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 19:02
Lengyel László
Fotó: Képernyőkép - ATV
Már nyilvánosan is megosztja a Magyar Péternek adott tanácsait Lengyel László, akit az Index a Tisza Párt 662 oldalas gazdasági konvergenciaprogramjának egyik szerzőjeként azonosított. Az Ellenpont szerint Lengyel a Klikk TV-ben azt mondta, hogy a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület. 

20201119 Miskolc fotó: Bujdos Tibor BT Észak-Magyarország Végső nyugalomra helyezték Kopátsy Sándort, a 98 éves korában elhunyt iskolateremtő közgazdászt. képen: Lengyel László a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója
Lengyel László. Fotó: Bujdos Tibor

Aztán még azt is hozzátette a Tisza Párt terveire utalva, hogy azt öt percen belül el fogják venni. A Tisza tanácsadói már többször támadták a 13. havi nyugdíjat is, és a Tisza-csomagban is rengeteg, a nyugdíjasokat érintő megszorítás van.

Mint ismert, Lengyel László korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó programjához, ám egy 2025. május 20-i podcastben elszólta magát: csapatával együtt már írja a kormányprogramot, hogy a párt felkészülten mehessen bele a kormányzásba.

Én azt gondolom, hogy folyamatosan Magyar Péternek azt kéne hangsúlyozni, hogy ez az ország csak úgy tud kikászálódni a helyzetéből, ha ezt az őrült ígéretkampányt… például a 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület. Na, most ezt ne csináld. És a nyugdíjasoknak be kéne látni, hogy ezzel egyébként csak az inflációt hozza. Ezt öt percen belül el fogják venni. Egyébként meg kell mondanom, tudják

– fejtegeti a megszorításra vonatkozó, Magyar Péternek szóló javaslatait Lengyel László. 

 

Borítókép: Lengyel László (Forrás: YouTube)

