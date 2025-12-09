A Tisza programírója bevallotta: öt perc alatt vennék el a 14. havi nyugdíjat

Már nyilvánosan is megosztja a Magyar Péternek adott tanácsait Lengyel László, akit az Index a Tisza Párt 662 oldalas gazdasági konvergenciaprogramjának egyik szerzőjeként azonosított. Az Ellenpont szerint Lengyel a Klikk TV-ben azt mondta, hogy a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület.

Lengyel László. Fotó: Bujdos Tibor

Aztán még azt is hozzátette a Tisza Párt terveire utalva, hogy azt öt percen belül el fogják venni. A Tisza tanácsadói már többször támadták a 13. havi nyugdíjat is, és a Tisza-csomagban is rengeteg, a nyugdíjasokat érintő megszorítás van.

Mint ismert, Lengyel László korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó programjához, ám egy 2025. május 20-i podcastben elszólta magát: csapatával együtt már írja a kormányprogramot, hogy a párt felkészülten mehessen bele a kormányzásba.

Én azt gondolom, hogy folyamatosan Magyar Péternek azt kéne hangsúlyozni, hogy ez az ország csak úgy tud kikászálódni a helyzetéből, ha ezt az őrült ígéretkampányt… például a 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület. Na, most ezt ne csináld. És a nyugdíjasoknak be kéne látni, hogy ezzel egyébként csak az inflációt hozza. Ezt öt percen belül el fogják venni. Egyébként meg kell mondanom, tudják

– fejtegeti a megszorításra vonatkozó, Magyar Péternek szóló javaslatait Lengyel László.