hideg víztisza - tófürdőzés

Hideg víz és forró hangulat: elkészült a Fürdőzés 2026 programja Tiszafüreden

Nyilvánosságra hozták a 2026-os téli fürdőzés részletes programját Tiszafüreden, ahol január végén ismét több százan vállalkozhatnak a hideg vízben való csobbanásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 22:43
Elkészült a Jeges Fürdés 2026-os programja Fotó: Gál Gábor Forrás: Heol.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elkészült a Jeges Fürdés 2026 hivatalos programja, amelyet Tiszafüreden, a Tisza-tó partján rendeznek meg január 31-én – írta a Szoljon.

A gathering of walruses. A Healthy Nation. Russia. Lipetsk. December 22, 2021.Winter swimming. A man in an ice hole .
Fotó: Olga Filatova Lip / Shutterstock

A hagyományos csobbanás gyülekezéssel kezdődik 12 órakor, ezt követi a Tisza megszentelése, majd átöltözés, bemelegítés és balesetvédelmi oktatás. 

A fürdőzés több turnusban zajlik 13 óra 40 perctől, és 15 órakor fejeződik be, ezt követően a haladó fürdőzők még két órát szaunázhatnak is a helyszínen. 

A program 17 órakor zárul. A rendezvény többéves hagyományra épül, egyre több résztvevőre számítanak idén is Tiszafüreden, és a szervezők biztonságos, vidám közösségi élményt ígérnek az érdeklődőknek.

Borítókép: Elkészült a Jeges Fürdés 2026-os programja (Forrás: Heol.hu / Gál Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu