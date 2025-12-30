Hideg víz és forró hangulat: elkészült a Fürdőzés 2026 programja Tiszafüreden

Elkészült a Jeges Fürdés 2026 hivatalos programja, amelyet Tiszafüreden, a Tisza-tó partján rendeznek meg január 31-én – írta a Szoljon.

Fotó: Olga Filatova Lip / Shutterstock

A hagyományos csobbanás gyülekezéssel kezdődik 12 órakor, ezt követi a Tisza megszentelése, majd átöltözés, bemelegítés és balesetvédelmi oktatás.

A fürdőzés több turnusban zajlik 13 óra 40 perctől, és 15 órakor fejeződik be, ezt követően a haladó fürdőzők még két órát szaunázhatnak is a helyszínen.

A program 17 órakor zárul. A rendezvény többéves hagyományra épül, egyre több résztvevőre számítanak idén is Tiszafüreden, és a szervezők biztonságos, vidám közösségi élményt ígérnek az érdeklődőknek.