Szarvasok lepték el az utat, erre figyelmeztet a rendőrség + videó

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett videóban egy nagy szarvasrudli látható, amely naplementekor átvágott az úton, ami a rendőrség szerint jól szemlélteti a jelenlegi vadveszélyt – adta hírül a Veol.

Fotó: Fotokon / Shutterstock

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a vadak – különösen szarvasok – bármikor és bárhol feltűnhetnek az utakon, főleg erdős területek közelében.

A téli időszakban a korai sötétedés és a megváltozott útviszonyok miatt fokozottan nő a vadgázolások kockázata, ezért a járművezetőknek lassabban, óvatosabban kell közlekedniük, és számítaniuk kell a váratlan vadmozgásokra is.

A rendőrség azt is hangsúlyozta, hogy vaddisznók is okozhatnak veszélyes helyzeteket, ezért célszerű figyelemmel és felkészülten vezetni.