Szarvasok lepték el az utat, erre figyelmeztet a rendőrség + videó

Ritka videót osztott meg a rendőrség: egy nagy szarvasrudli naplementekor vágtat át az úton, miközben a hatóság a vadveszélyre és a fokozott óvatosságra figyelmeztet.

2025. 12. 30. 22:05
Illusztráció Fotó: Roman Bjuty Forrás: Shutterstock
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett videóban egy nagy szarvasrudli látható, amely naplementekor átvágott az úton, ami a rendőrség szerint jól szemlélteti a jelenlegi vadveszélyt – adta hírül a Veol.

Warning sign of Deer Crossing on a road in Masovia region of Poland
Fotó: Fotokon / Shutterstock

 A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a vadak – különösen szarvasok – bármikor és bárhol feltűnhetnek az utakon, főleg erdős területek közelében.

A téli időszakban a korai sötétedés és a megváltozott útviszonyok miatt fokozottan nő a vadgázolások kockázata, ezért a járművezetőknek lassabban, óvatosabban kell közlekedniük, és számítaniuk kell a váratlan vadmozgásokra is.

 A rendőrség azt is hangsúlyozta, hogy vaddisznók is okozhatnak veszélyes helyzeteket, ezért célszerű figyelemmel és felkészülten vezetni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


