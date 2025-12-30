rendőrséglopásautó

Járó motorral hagyták az autót, a tolvaj a fürdőig meg sem állt vele

Ellopott egy járó motorral hagyott autót egy vezsenyi férfi, akit a rendőrök rövid időn belül elfogtak egy tiszakécskei fürdőnél.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 21:49
Illusztráció Fotó: juhaszdani Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság híre szerint december 29-én egy vezsenyi férfi ellopott egy gépkocsit, amelyben személyes iratok, bankkártya és pénz is volt – adta hírül a Police.

Hungarian police - rendőrség - badge and handcuff
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A sértett az autót járó motorral hagyta a háza előtt, de mire visszatért, eltűnt a kocsi. A bejelentő egy helyi haragosára gyanakodott. Kamerafelvételek alapján a rendőrök azonosították az elkövetőt, akire a sértett utalt.

Azonnal keresni kezdték a kocsit és a vezsenyi lakost. Rövid időn belül 

megtalálták az 54 éves férfit egy tiszakécskei fürdőben, a belépőt az autóból magához vett 100 ezer forintból vette, és meg is reggelizett. Előtte a pénzből a kocsit is megtankolta. 

Mielőtt bement a fürdőbe – elmondása szerint azért, hogy az autót ne lopják el –, az indítókulcsot és leszerelt rendszámot eldugta Tiszakécskén.

A férfit kétrendbeli lopás és egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt vették őrizetbe, és kezdeményezték letartóztatását. 

Az eltulajdonított autót visszaadták tulajdonosának, és a hírhez a rendőrség hozzátette: a „csak egy percre” ott hagyott jármű is könnyű célpont lehet.

Borítókép: Illusztráció (Forás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu