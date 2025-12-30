Járó motorral hagyták az autót, a tolvaj a fürdőig meg sem állt vele

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság híre szerint december 29-én egy vezsenyi férfi ellopott egy gépkocsit, amelyben személyes iratok, bankkártya és pénz is volt – adta hírül a Police.

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A sértett az autót járó motorral hagyta a háza előtt, de mire visszatért, eltűnt a kocsi. A bejelentő egy helyi haragosára gyanakodott. Kamerafelvételek alapján a rendőrök azonosították az elkövetőt, akire a sértett utalt.

Azonnal keresni kezdték a kocsit és a vezsenyi lakost. Rövid időn belül

megtalálták az 54 éves férfit egy tiszakécskei fürdőben, a belépőt az autóból magához vett 100 ezer forintból vette, és meg is reggelizett. Előtte a pénzből a kocsit is megtankolta.

Mielőtt bement a fürdőbe – elmondása szerint azért, hogy az autót ne lopják el –, az indítókulcsot és leszerelt rendszámot eldugta Tiszakécskén.

A férfit kétrendbeli lopás és egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt vették őrizetbe, és kezdeményezték letartóztatását.

Az eltulajdonított autót visszaadták tulajdonosának, és a hírhez a rendőrség hozzátette: a „csak egy percre” ott hagyott jármű is könnyű célpont lehet.