Kilométereken át üldözték a drogos sofőrt, a fedélzeti kamera mindent rögzített

A kisteleki rendőrök igazoltatni akartak egy sofőrt, de ő a fény- és hangjelzés ellenére menekülőre fogta. A járőrök több kilométeren át követték a járművet, amit végül megállítottak. Az ellenőrizés során kiderült, hogy a férfi drogos befolyásoltság alatt vezette a gépkocsit – írta meg az Origo.

Négy gramm fű volt a drogos sofőr kocsijában Fotó: Police.hu

Kábítószert találtak a drogos sofőr járművében

A megállított gépkocsi ellenőrzésekor felmerült, hogy a vezető drogot fogyasztott, amit beismert, majd a gyorsteszt is kimutatta a szerhasználatot. Átkutatásakor az autóban négy gramm kábítószergyanús anyagot találtak, ezért a rendőrség büntetőeljárást indított, a többi jogsértés miatt pedig szabálysértési ügy kezdődött. A sofőr vezetői engedélyét a helyszínen bevonták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Abdulwahab Alawadhi/Pexels.com)