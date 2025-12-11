drogosKistelekendrogos sofőrautós üldözés

Kilométereken át üldözték a drogos sofőrt, a fedélzeti kamera mindent rögzített

Nem állt meg a rendőri jelzésre egy autós Kisteleken. Az egyenruhások több kilométeren át követték a járművet, majd miután utolérték, kiderült, hogy miért a gáz-, és nem a fékpedálra lépett a drogos sofőr.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 19:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kisteleki rendőrök igazoltatni  akartak egy sofőrt, de ő a fény- és hangjelzés ellenére menekülőre fogta. A járőrök több kilométeren át követték a járművet, amit végül megállítottak. Az ellenőrizés során kiderült, hogy a férfi drogos befolyásoltság alatt vezette a gépkocsit – írta meg az Origo. 

Négy gramm fű volt a drogos sofőr kocsijában
Négy gramm fű volt a drogos sofőr kocsijában Fotó: Police.hu

Kábítószert találtak a drogos sofőr járművében

A megállított gépkocsi ellenőrzésekor felmerült, hogy a vezető drogot fogyasztott, amit beismert, majd a gyorsteszt is kimutatta a szerhasználatot. Átkutatásakor az autóban négy gramm kábítószergyanús anyagot találtak, ezért a rendőrség büntetőeljárást indított, a többi jogsértés miatt pedig szabálysértési ügy kezdődött. A sofőr vezetői engedélyét a helyszínen bevonták.

A napokban számoltunk be róla, hogy különleges látvány fogadta a rendőröket egy soltvadkerti házban. A 62 éves férfi a saját nappalijában termesztett drogot, arra hivatkozva, hogy így akart leszokni a függőségéről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Abdulwahab Alawadhi/Pexels.com)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu