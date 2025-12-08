Nappalijában termelte a drogot a soltvadkerti férfi

Szokatlan üvegházra bukkantak a rendőrök Soltvadkerten, amikor december elején házkutatást tartottak egy 62 éves férfinél. Nappalija egy átalakított drogültetvény volt, amire a férfi saját bevallása szerint azért volt szükség, hogy segítse függőségének leküzdését – írta az Origo.

A drog csak úgy burjánzott a lakásban

(Fotó: Shutterstock)

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján érkeztek a helyszínre, ám arra aligha számítottak, hogy egy komplett, házilag kialakított termesztőhely fogadja őket. A helyiséget erős lámpák, szellőztetőrendszer és szárítóeszközök tették teljessé, éppen úgy, ahogyan azt a kábítószer-ültetvényeknél szokás.

Ausztriából érkeztek a magok – otthon nőtt a drog

A házkutatás során több mint 200 gramm szárított marihuánavirágot, további 300 grammnyi szárat és ágat, valamint a termesztés teljes eszközparkját foglalták le a nyomozók. A férfi elismerte, hogy a magokat Ausztriából szerezte be, és azt állította, hogy a drog kizárólag saját használatra készült.

A rendőröknek azonban erős kétségeik támadtak. Bár a gyanúsított azt mondta, hogy a drogról való leszokást próbálta ily módon kontrollálni, a mennyiség és a felszerelés arra utal, hogy jóval túlmutathat ez egy magánügynél. Valószínűleg másoknak is eladhatott a terményből.

A férfit kábítószer birtoklásának bűntettével gyanúsítják, őrizetbe vették és kezdeményezték az előzetes letartóztatását. A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség vizsgálja, hogy a férfi ténylegesen kereskedett-e a droggal, vagy valóban csak saját maga számára termesztette a növényeket.

Magyarországon a Delta programban a kormányzat óriási erőfeszítéseket tesz a drogkereskedelem felszámolására.