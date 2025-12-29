Csordultig megteltek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fővárosi hajléktalanszállói

Közel telt házzal működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fővárosi hajléktalanellátó intézményei, de helyhiány miatt senkit nem küldenek el – közölte a karitatív szervezet. A szeretetszolgálat fővárosi hajléktalanellátó intézményeit a téli időszakra ideiglenes férőhelyekkel bővítették.

Fotó: MTI/Mónus Márton

A fagypont alatti hőmérséklet miatt a szeretetszolgálat négy utcai gondozószolgálata járja az utcán élő hajléktalan emberek jellemző tartózkodási helyeit, hogy a kihűlés veszélyének kitett embereket felkutassa, és akit lehet, menedékhelyre vigyen. Az esti, éjszakai órákban krízisautó áll készenlétben, hogy a bejelentésekre reagálva segítséget nyújtson.

A diszpécserszolgálat éjjel-nappal hívható, a 06 1 338 4186-os telefonszámára ezekben a napokban átlagosan 10-14 hívás érkezik a főváros budai oldaláról, ahol a szeretetszolgálat felelős a hajléktalanok ellátásáért.

A segítségkérések többsége sötétedés után fut be, amikor a kutyájukat sétáltató emberek közterületen fekvő hajléktalan embereket látnak. A késő esti, éjszakai órákban inkább hivatalos személyek, rendőrök vagy a közlekedési társaság dolgozói jelentenek újabb eseteket.

A hajléktalanok tízből hét esetben elfogadják a felajánlott segítséget.

Férőhelyhiány miatt senkit nem küldenek el a szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményei: ha az ideiglenes krízisszálláshelyek megtelnek, akkor a diszpécser más ellátó szervezetektől kér segítséget, ha pedig sehol nincs szabad hely, a karitatív szervezet ideiglenesen újabb épületet nyit meg a hajléktalan emberek számára.