Egy sokkoló balesetben szörnyethalt Király Gábor volt csapattársa a felesége előtt

Egykori német utánpótlás-válogatott futballista halt meg karácsony előtt egy szörnyű balesetben, miután lezuhant egy montenegrói sífelvonó székliftjéről a felesége szeme láttára. A 34 éves Sebastian Hertner többek között a 108-szoros magyar válogatott Király Gábor és a Real Madrid sztárja, Antonio Rüdiger korábbi csapattársa volt. A szörnyethalt német labdarúgó klubja megdöbbenten és mérhetetlen szomorúsággal áll a sokkoló baleset előtt.

2025. 12. 26. 10:27
Sebastian Hertner német utánpótlás-válogatott futballista volt, Király Gábor korábbi csapattársa sokkoló baleset áldozata lett egy sífelvonón Fotó: PETER NIEDUNG Forrás: NurPhoto
A karácsony előtt, december 20-án egy montenegrói sípályán történt sífelvonó-balesetben elhunyt turistáról kiderült, hogy egy egykori német utánpótlás-válogatott labdarúgó volt, írta meg a Daily Mail. A 34 éves Sebastian Hertner az 1860 München csapatában többek között Király Gábor csapattársa is volt.

Egy sífelvonó székliftjéből zuhant ki Király Gábor volt csapattársa, Sebastian Hertner, aki azonnal szörnyethalt
A Zabljak hegyi városa közelében található Savin Kuk síközpontban történt a sokkoló baleset: beszámolók szerint a sífelvonón egy kétüléses széklift leszakadt a kötélről, majd összeütközött a mögötte haladó székkel.

 

A Real Madrid sztárja is a szörnyethalt futballista csapattársa volt

A baleset múlt szombaton történt, amikor Sebastian Hertner és a felesége a Durmitor-hegységben nyaralt, amely Észak-Montenegró egyik népszerű téli turisztikai térsége.

Hertner az ütközés hatására kiesett felvonóból, és a helyszínen szörnyethalt. A vele utazó, harmincéves felesége a sífelvonón rekedt, a mentőknek kellett kimenteniük. A férje halálát végignéző nő lábtörést szenvedett, és kórházi ellátásra szorult.

Sebastian Hertner Németországban profi szinten futballozott: többek között az 1860 München, az Erzgebirge Aue és a Darmstadt csapatában szerepelt a másodosztályban. Ifjúsági éveiben Hertnert kiemelkedő tehetségnek tartották, szerepelt a német U18-as és U19-es válogatottban. Középső védőként futballozott a Real Madrid jelenlegi sztárja , Antonio Rüdiger mellett is, de volt a 2014-ben világbajnok Christoph Kramer csapattársa is.

Magyar csapattársai is voltak Hertnernek, aki a 2013–2014-es idényben 22 meccsen szerepelt a 108-szoros magyar válogatott Király Gábor mellett az 1860 München csapatában. Ugyanitt a Fradi volt német csatára, Benjamin Lauth is futballozott vele. A német játékos alacsonyabb szinten, a BFC Dynamo színeiben Bolyki Andor csapattára is volt, aki jelenleg az NB II-es Kecskemét játékosa.

Hertner a jelenlegi idényben, haláláig az ETSV Hamburg csapatkapitánya volt a német ötödosztályban. A klub megrendülten erősítette meg a halálhírét, kiemelve, hogy játékosuk tragikus balesetben hunyt el a nyaralása alatt, és mély fájdalmukat fejezték ki.

„Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy csapatkapitányunk, Sebastian Hertner tragikus balesetben életét vesztette nyaralás közben. Megdöbbentünk és mérhetetlenül szomorúak vagyunk. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Nyugodj békében, Sebastian” – írták.

 

Vizsgálat indult, azonnal lezárták a felvonót

A montenegrói hatóságok a baleset után azonnali hatállyal bezáratták a sífelvonót, miközben vizsgálat indult. Zabljak polgármestere, Rados Zugic közölte: a balesetet a lehető legnagyobb komolysággal kezelik, és hangsúlyozta, hogy a turisták biztonsága kulcsfontosságú egy olyan régióban, amely jelentős mértékben támaszkodik a turizmusra.

A halálos baleset ellenére szerbiai hírek szerint a sífelvonó másnap újra üzemelni kezdett.

