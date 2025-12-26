Egy sokkoló balesetben szörnyethalt Király Gábor volt csapattársa a felesége előtt

A karácsony előtt, december 20-án egy montenegrói sípályán történt sífelvonó-balesetben elhunyt turistáról kiderült, hogy egy egykori német utánpótlás-válogatott labdarúgó volt, írta meg a Daily Mail. A 34 éves Sebastian Hertner az 1860 München csapatában többek között Király Gábor csapattársa is volt.

Egy sífelvonó székliftjéből zuhant ki Király Gábor volt csapattársa, Sebastian Hertner, aki azonnal szörnyethalt. Fotó: DPA

A Zabljak hegyi városa közelében található Savin Kuk síközpontban történt a sokkoló baleset: beszámolók szerint a sífelvonón egy kétüléses széklift leszakadt a kötélről, majd összeütközött a mögötte haladó székkel.

A Real Madrid sztárja is a szörnyethalt futballista csapattársa volt

A baleset múlt szombaton történt, amikor Sebastian Hertner és a felesége a Durmitor-hegységben nyaralt, amely Észak-Montenegró egyik népszerű téli turisztikai térsége.

Hertner az ütközés hatására kiesett felvonóból, és a helyszínen szörnyethalt. A vele utazó, harmincéves felesége a sífelvonón rekedt, a mentőknek kellett kimenteniük. A férje halálát végignéző nő lábtörést szenvedett, és kórházi ellátásra szorult.

Sebastian Hertner Németországban profi szinten futballozott: többek között az 1860 München, az Erzgebirge Aue és a Darmstadt csapatában szerepelt a másodosztályban. Ifjúsági éveiben Hertnert kiemelkedő tehetségnek tartották, szerepelt a német U18-as és U19-es válogatottban. Középső védőként futballozott a Real Madrid jelenlegi sztárja , Antonio Rüdiger mellett is, de volt a 2014-ben világbajnok Christoph Kramer csapattársa is.

Magyar csapattársai is voltak Hertnernek, aki a 2013–2014-es idényben 22 meccsen szerepelt a 108-szoros magyar válogatott Király Gábor mellett az 1860 München csapatában. Ugyanitt a Fradi volt német csatára, Benjamin Lauth is futballozott vele. A német játékos alacsonyabb szinten, a BFC Dynamo színeiben Bolyki Andor csapattára is volt, aki jelenleg az NB II-es Kecskemét játékosa.

Hertner a jelenlegi idényben, haláláig az ETSV Hamburg csapatkapitánya volt a német ötödosztályban. A klub megrendülten erősítette meg a halálhírét, kiemelve, hogy játékosuk tragikus balesetben hunyt el a nyaralása alatt, és mély fájdalmukat fejezték ki.