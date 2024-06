A 48 éves Király Gábor az Eb-ről: Csak szóljanak, és edzésbe állok!

Király Gábor 40 éves és 86 napos volt, amikor a 2016-os Eb nyolcaddöntőjében többek között egy óriási védést is bemutatott lövésénél, ám végül az elfáradó magyar válogatott 4-0-ra kikapott Belgiumtól. Ezzel a mai napig a szürke mackóalsójáról is ismert szombathelyi kapuslegenda tartja az Európa-bajnokság történetének pályára lépési korrekordját, ami hamarosan megdőlhet, ugyanis a portugálok elnyűhetetlen középső védője, a Real Madrid korábbi szigorú sztárja, Pepe már 41 is elmúlt, és a Portóból még mindig ott van a válogatottban.

Király Gábor a 2016-os Eb egyik sztárja volt. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Szokták mondani, hogy a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Szóljanak, és edzésbe állok, hátha a következő Eb-re még odaférek! – reagált poénosan Király Gábor lapunknak arra, hogy veszélyben van az Eb-rekordja. – Ez csak vicc persze, fizikailag már nem biztos, hogy bírnám azt a terhelést. Örülök, hogy be tudtam kerülni az Európa-bajnokság történetébe ezzel a rekorddal, de ha valaki megdönti, annak az nem egy ajándék lesz, hanem keményen megdolgozott érte, ebben biztos vagyok.

az értékrendjével is jó példát mutat

Király bizakodva várja a magyar válogatott szereplését az Eb-n, de azért jelezte, hogy Németország, Svájc és Skócia ellen nagyon kemény dolga lesz csapatának.

– Nem olyan csoportba kerültünk, mint 2021-ben, amikor sokan esélytelennek tartották a csapatot előzetesen – fogalmazott. – Németország kiemelkedik, de Skócia és Svájc hasonló kategóriába esik. Mindkettő kemény ellenfél, a skótok stabilak és a fizikailag erősek, a svájciaknál pedig több nagy játékosnak a mostani lehet az utolsó Eb-je, ezért külön veszélyesek. Saját tapasztalatból is tudom, hogy ilyenkor extrán motivált az ember, hogy megragadja az utolsó esélyt valami emlékezetesre.

Utóbbi mondat a németek legnagyobb sztárjánál jobban senkire sem igaz ezen az Eb-n. Toni Kroos már bejelentette, hogy a torna után visszavonul, a Real Madrid színeiben a Dortmund elleni győztes Bajnokok Ligája-döntő volt az utolsó meccse, melyen ráadásul fontos gólpasszt adott. A 34 éves középpályás a teljesítménye alapján még mindig a csúcson van, de Király már fiatal korában is látta benne az ehhez szükséges alázatot, amikor a Bayer Leverkusenben csapattársak voltak 2009-ben.

Volt magyar csapattársa is sokat vár Toni Kroos utolsó fellépésétől. Fotó: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

– Már nagyon fiatal korában hatalmas tehetségnek volt kikiáltva Németországban, de éretten kezelte ezt a helyzetet, egyáltalán nem szállt el – emlékezett vissza Király. – Az értékrendje, a gondolkodásmódja példaértékű, ezt már akkor látni lehetett rajta, amikor Leverkusenben együtt szerepeltünk. Épp a minap beszélgettem René Adlerrel, aki akkoriban a csapat kezdő kapusa volt, hogy Toni pályafutása milyen szépen kifutotta magát. Nem voltak botrányai, nem lett belőle celeb, a pályán és azon kívül is ugyanolyan: nem vágyik a rivaldafénybe, alázatos és szerény.

Király Gábor: 30 évesen engem is vissza akartak vonultatni

Érdekes, hogy Kroos a 2018-as vb német kudarca és a 2021-ben megrendezett Eb szintén gyengének mondható nyolcaddöntős kiesése után egyfajta bűnbak lett Németországban, le is mondta a válogatottságot, majd amikor idén visszatért a hazai Eb miatt, messiásként vártak rá.

– Ha belegondolok, amikor harminc voltam, engem is vissza akartak vonultatni sokan, aztán negyven évesen még az Európa-bajnokságon védtem – emelte ki Király. – Általános jelenség, hogy ha valaki fiatalon odakerül a válogatottba, egy idő után ráunnak az emberek, mert milyen hosszú ideje ott van már, túl sokat látták, és szeretnének valami újat, amire a média is ráerősít. De láthatjuk Toni esetében is, hogy a teljesítménye ugyanúgy megvan, és most, hogy egy ideig nem szerepelt a válogatottban, újra lelkesen fogadják.

Mivel a magyar válogatott a némettel is találkozik az Eb-n, a második csoportmeccsen június 19-én Stuttgartban, adja magát a kérdés: mennyire kell tartanunk Kroostól?

– Az Eb úgymond az utolsó turnéja, és biztos vagyok benne, hogy szépen akar búcsúzni, ahogy a Real Madridnál is tette – válaszolta Király. – Nemcsak a képességei, hanem a tapasztalata miatt is fontos láncszem a német a válogatottban, amelyre én favoritként tekintek, mert sokat fejlődött az utóbbi időben, és sokat is tett ezért.

BL-győzelem és Eb-cím után jöhetne az Aranylabda?

Filmekbe illő lezárása lenne Toni Kroos már így is rendkívül eredményes, világbajnoki címtől és hat BL-aranytól fényes pályafutásának, ha az utolsó meccs után hazai pályán az Európa-bajnoki trófeát is a magasba emelhetné. Vajon ez elég lenne ahhoz, hogy az Aranylabdát is megkapja?

– Toni Kroos nevére mindig emlékezni fognak az emberek – jelentette ki Király. – Van sok olyan bajnok, akiről évekkel később már azt sem tudják, hogy kicsoda, de ő nem ilyen. Toni Kroosról mindenki tudni fogja, hogy ki volt, akár lesz Aranylabdája, akár nem.