Guardiola mumusa ismét lecsapott, otthon sokkolták a Manchester Cityt

Mindkét csapat magabiztos győzelemmel indította a bajnokságot – a Manchester City a Wolverhampton otthonában nyert 4-0-ra, a Tottenham az újonc Burney-t verte 3-0-ra –, a kérdés az volt, hogy melyik gárda tud ebből jobban építkezni az egymás elleni rangadón.

Erling Haaland sem tudott betalálni a Manchester Cityben (Fotó: Darren Staples/AFP)

Pep Guardiola csapatában szembetűnő volt a hiányzók névsora, Ilkay Gündogan és Manuel Akanji a kispadra sem fért oda, s bár Ederson oda leülhetett a betegsége után, két sorstársával egyetemben nála is a levegőben lóg, hogy hamarosan elhagyhatja a klubot.

Ezen párosítás legutóbbi négy bajnokija összesen 21 gólt hozott, így a szórakozás szinte garantált volt, és nem is okoztak csalódást a felek.

A Manchester City gyengén muzsikált

Az első csapás Rajan Ait-Nuri sérülése volt a Manchester Citynek, az algériai balhátvéd ezen a meccsen mutatkozott be az Etihadban, ám 23 perc után le kellett cserélni. A következő ütést már gól formájában szedte be a hazai csapat, Richarlison remek labdát kapott a jobb szélen, a brazil centerezése után az első fordulóban is betaláló Brennan Johnson juttatta előnyhöz a Tottenhamet (0-1). A Spurs ezzel az első olyan idegenbeli csapat lett, amely sorozatban öt PL-meccsen az első gólt szerezte az Etihadban.

Nem sokkal a szünet előtt óriási hiba után megduplázta az előnyét Thomas Frank együttese, az első citys tétmeccsét játszó James Trafford bevállalt egy rizikós passzt a tizenhatoson belül, a vendégek azonban figyeltek erre, megszerezték a labdát, Palhinha pedig a kapuba vágta az elé pattanó labdát (0-2).

A két gól között Trafford egy másik ámokfutását megúszta a City, az angol kapus a labdát nem, a térdével viszont Mohammed Kudust eltalálta a tizenhatos vonalának környékén, a játékvezető azonban nem észlelte az esetet, és a VAR sem jelzett.

Nem véletlen, hogy a manchesteriek élénken érdeklődnek Gianluigi Donnarumma iránt…

A fordulás után próbálkozott becsülettel a Manchester City, Rodri és Phil Foden is visszatért a hajrában, ám az átütőerő velük sem jelent meg a hazaiak játékában, így a Tottenham behúzta a rangadót.