Kopasz Bálint a világ tetején, hihetetlen hajrával írt történelmet + videó

Guardiola mumusa ismét lecsapott, otthon sokkolták a Manchester Cityt

A Tottenham fegyelmezett játékkal 2-0-ra nyert a Manchester City otthonában a Premier League 2. fordulójában, így két meccs után is hibátlan mérleggel áll. A Manchester City a mérkőzés mellett az egyik játékosát is elveszítette sérülés miatt.

2025. 08. 23. 15:31
Brennan Johnson szerzett vezetést a Tottenhamnek Fotó: Darren Staples Forrás: AFP
Mindkét csapat magabiztos győzelemmel indította a bajnokságot – a Manchester City a Wolverhampton otthonában nyert 4-0-ra, a Tottenham az újonc Burney-t verte 3-0-ra –, a kérdés az volt, hogy melyik gárda tud ebből jobban építkezni az egymás elleni rangadón.

Erling Haaland sem tudott betalálni a Manchester Cityben
Erling Haaland sem tudott betalálni a Manchester Cityben (Fotó: Darren Staples/AFP)

Pep Guardiola csapatában szembetűnő volt a hiányzók névsora, Ilkay Gündogan és Manuel Akanji a kispadra sem fért oda, s bár Ederson oda leülhetett a betegsége után, két sorstársával egyetemben nála is a levegőben lóg, hogy hamarosan elhagyhatja a klubot.

Ezen párosítás legutóbbi négy bajnokija összesen 21 gólt hozott, így a szórakozás szinte garantált volt, és nem is okoztak csalódást a felek.

A Manchester City gyengén muzsikált

Az első csapás Rajan Ait-Nuri sérülése volt a Manchester Citynek, az algériai balhátvéd ezen a meccsen mutatkozott be az Etihadban, ám 23 perc után le kellett cserélni. A következő ütést már gól formájában szedte be a hazai csapat, Richarlison remek labdát kapott a jobb szélen, a brazil centerezése után az első fordulóban is betaláló Brennan Johnson juttatta előnyhöz a Tottenhamet (0-1). A Spurs ezzel az első olyan idegenbeli csapat lett, amely sorozatban öt PL-meccsen az első gólt szerezte az Etihadban.

Nem sokkal a szünet előtt óriási hiba után megduplázta az előnyét Thomas Frank együttese, az első citys tétmeccsét játszó James Trafford bevállalt egy rizikós passzt a tizenhatoson belül, a vendégek azonban figyeltek erre, megszerezték a labdát, Palhinha pedig a kapuba vágta az elé pattanó labdát (0-2).

A két gól között Trafford egy másik ámokfutását megúszta a City, az angol kapus a labdát nem, a térdével viszont Mohammed Kudust eltalálta a tizenhatos vonalának környékén, a játékvezető azonban nem észlelte az esetet, és a VAR sem jelzett.

Nem véletlen, hogy a manchesteriek élénken érdeklődnek Gianluigi Donnarumma iránt…

A fordulás után próbálkozott becsülettel a Manchester City, Rodri és Phil Foden is visszatért a hajrában, ám az átütőerő velük sem jelent meg a hazaiak játékában, így a Tottenham behúzta a rangadót.

Az észak-londoniak Guardiola egyik mumusának számítanak, a katalán szakembernek mindössze három olyan csapattal szemben negatív a mérlege, melyekkel legalább tízszer szembe került, és ezek egyike – a Liverpool és a Real Madrid mellett – a Tottenham.

Premier League, 2. forduló

Augusztus 23., szombat 
Manchester City–Tottenham Hotspur 0-2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)
Később 
AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 16.00 
Brentford–Aston Villa 16.00 
Burnley–Sunderland 16.00 
Arsenal–Leeds United 18.30 (tv: Spíler1) 
Augusztus 24., vasárnap 
Crystal Palace–Nottingham Forest 15.00 
Everton–Brighton 15.00 (tv: Spíler1) 
Fulham–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1) 
Augusztus 25., hétfő 
Newcastle United–Liverpool 21.00 (tv: Match4)

Augusztus 22., péntek 
West Ham United–Chelsea 1-5

 

 

