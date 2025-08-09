Nagy a baj, ismét megsérült a Manchester City legfontosabb játékosa

A 2024-es Aranylabdát bezsebelő Rodri az előző idény nagy részét kihagyta elülső keresztszalag-szakadás miatt, egyik legjobbja hiányát a Manchester City is megérezte, amely csalódást keltő szerepléssel zárta az évadot.

Rodri a Manchester City al-Hilal elleni klub-vb-meccsén sérült meg (Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton)

Rodri a Bournemouth elleni idényzárón kapott néhány percet, a klubvilágbajnokságon pedig többet is vállalt. Az al-Hilal elleni vesztes nyolcaddöntőben a második félidőben állt be, de nem maradt végig a pályán, a hosszabbításban le kellett cserélni. Akkor Pep Guardiola szűkszavúan kommentálta az esetet, most azonban elárulta, hogy sérülés miatt döntött így.

Más is sérült a Manchester Citynél

– Rodri jobban van, de súlyos sérülést szedett össze az al-Hilal ellen, gyógyulása öt-hat hétig is eltarthat. Már edz, remélhetőleg a szeptemberi válogatott szünet környékén már teljesen fitt lesz, de bízom benne, hogy már előtte is játszhat néhány percet – mondta a Manchester City trénere, aki továbbá elárulta, az angol válogatott futballista, Phil Foden bokasérüléssel küzd.

Guardiolát megkérdezték arról is, hogy az augusztus 16-i, Wolverhampton elleni bajnoki rajton pályára léphet-e a kettős.

– Rodri kilencven percet nem játszhat. Phil remélhetőleg igen, sok függ a sérüléstől, de hosszú hét áll előttünk, így bizakodunk.