RodrisérülésManchester CityPep GuardiolaPhil Foden

Nagy a baj, ismét megsérült a Manchester City legfontosabb játékosa

Pep Guardiola a Manchester City hivatalos oldalának beszélt a csapat sérültjeiről, és megerősítette, hogy Rodrit szeptemberig biztosan nem láthatják a pályán a szurkolók kilencven percet játszani. A Manchester City aranylabdása az al-Hilal ellen sérült meg.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 10:40
A Manchester City játékosai közül Phil Foden (47-es mezben) és Rodri (16) sem egészséges Fotó: AFP/Oli Scarff
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2024-es Aranylabdát bezsebelő Rodri az előző idény nagy részét kihagyta elülső keresztszalag-szakadás miatt, egyik legjobbja hiányát a Manchester City is megérezte, amely csalódást keltő szerepléssel zárta az évadot.

Rodri a Manchester City al-Hilal elleni klub-vb-meccsén sérült meg
Rodri a Manchester City al-Hilal elleni klub-vb-meccsén sérült meg (Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton)

Rodri a Bournemouth elleni idényzárón kapott néhány percet, a klubvilágbajnokságon pedig többet is vállalt. Az al-Hilal elleni vesztes nyolcaddöntőben a második félidőben állt be, de nem maradt végig a pályán, a hosszabbításban le kellett cserélni. Akkor Pep Guardiola szűkszavúan kommentálta az esetet, most azonban elárulta, hogy sérülés miatt döntött így.

Más is sérült a Manchester Citynél

– Rodri jobban van, de súlyos sérülést szedett össze az al-Hilal ellen, gyógyulása öt-hat hétig is eltarthat. Már edz, remélhetőleg a szeptemberi válogatott szünet környékén már teljesen fitt lesz, de bízom benne, hogy már előtte is játszhat néhány percet – mondta a Manchester City trénere, aki továbbá elárulta, az angol válogatott futballista, Phil Foden bokasérüléssel küzd.

Guardiolát megkérdezték arról is, hogy az augusztus 16-i, Wolverhampton elleni bajnoki rajton pályára léphet-e a kettős.

– Rodri kilencven percet nem játszhat. Phil remélhetőleg igen, sok függ a sérüléstől, de hosszú hét áll előttünk, így bizakodunk.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu