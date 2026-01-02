LiverpoolHarvey ElliottMLSPremier LeagueAston Villa

A liverpooli kedvenc hányattatása folytatódik: még Európát is el kell hagynia?

A Liverpool-szurkolók szeptember elején szomorúan figyelték, hogy Harvey Elliott távozik a klubtól. A csupaszív játékos azonban az Aston Villánál sem találta meg a számításait, várhatóan felbontják a kölcsönszerződését, és mivel Liverpoolban sem jut neki hely, rendkívül nehéz helyzetbe került. Elliottnak az MLS-ből dobhatnak mentőövet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 15:19
Harvey Elliottnak nem találtak helyet az Aston Villánál Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Harvey Elliott nagy álmát váltotta valóra akkor, amikor a Liverpool 2019-ben megvette őt a Fulhamtől, vagyis szeretett klubjához került. A bemutatkozása sem váratott sokáig magára, már az év szeptemberében, 16 évesen pályára lépett a ligakupában, és idővel stabil kerettag lett, igaz, általában csak csereként kapott lehetőséget. A legjobb idénye ilyen szempontból a 2023/2024-es volt, amikor Jürgen Klopp 53 mérkőzésen adott neki több-kevesebb játékpercet, de Arne Slot megérkeztével ez az idő a harmadára csökkent. A szélsőként is bevethető támadó középpályás a több játéklehetőség reményében elhagyta a bajnokcsapatot, a szintén a Premier League-ben szereplő Aston Villához igazolt kölcsönbe.

Harvey Elliott (balra) Mohamed Szalah (jobbra) és Szoboszlai Dominik posztriválisaként kevés játéklehetőséget kapott Liverpoolban
Harvey Elliott (balra) Mohamed Szalah (jobbra) és Szoboszlai Dominik posztriválisaként kevés játéklehetőséget kapott Liverpoolban (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Az MLS-ben folytatja a liverpooli kedvenc?

Birminghamben viszont még tragikusabb a helyzete. Csak az első három bajnokin vetette őt be Unai Emery, ezen kívül még egy-egy mérkőzés jutott neki az Európa-ligában, illetve a ligakupában, október eleje óta viszont semmi, már az is kisebb csodának számít, ha egyáltalán a keretben szerepel. Az eredeti tervek szerint a nyáron meg kellett volna őt vásárolnia az Aston Villának, ha egy megszabott meccsszámot elér, erre azonban aligha kerül sor. Sőt, az Elliott távozása miatt bánkódó Liverpool-szurkolók vissza is kaphatják őt, ugyanis a legfrissebb hírek szerint a birminghami csapat felbontja a kölcsönszerződését.

Vagyis az angol játékos visszakerülne a Vörösökhöz. Igen ám, csakhogy az őket irányító Arne Slot sem számol vele, így valószínűleg a tavaszi szezon sem alakulna fényesen Elliottnak, ha kedvenc csapatánál maradna, ennyire fiatalon, 22 évesen pedig biztosan nem az a célja, hogy a padot koptassa. A helyzetét viszont ellehetetleníti, hogy a FIFA szabályai kimondják, hogy egy idényen belül maximum két csapat színeiben játszhat, márpedig augusztusban még liverpooliként is jutott neki hét perc.

Mindössze hét perc miatt kell tehát sínylődnie Elliottnak. Az egyetlen kiút ebből az lehet, ha Európán kívül találna magának új klubot, és Fabrizio Romano beszámolója alapján lenne is kérője. Az olasz transzferguru úgy tudja, az MLS-ben szereplő Charlotte dobna neki mentőövet, kölcsönben az Egyesült Államokban folytathatná. A hírek szerint a Liverpool nem állna a távozása útjába, csak rajta múlik, hogy elfogadja-e az amerikaiak ajánlatát. Elliott a Charlotte-nál az Aston Villa egykori menedzserével, Dean Smith-szel dolgozhatna együtt.

